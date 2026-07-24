Cómo saber si tenés multas sin salir de casa: la guía definitiva, provincia por provincia

Las infracciones de tránsito tienen como principal objetivo promover el cumplimiento de las normas viales y mejorar la seguridad en las calles y rutas. En la práctica, suelen cobrar especial relevancia cuando llega el momento de renovar la licencia de conducir o cuando se quiere vender un vehículo.

En la actualidad, consultar si un auto o una persona registra multas es un trámite que puede realizarse de manera completamente online, sin necesidad de acercarse a un sitio público. A través de los sitios web oficiales de cada jurisdicción es posible conocer el estado de las infracciones asociadas tanto a la patente (dominio) de un vehículo como al DNI de su titular.

Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires la consulta se realiza a través del portal Infracciones BA; en la Ciudad de Buenos Aires, mediante Consulta de Infracciones; en Córdoba, desde el sitio de Rentas Córdoba; en Santa Fe también se realiza a través de un sitio llamado Santa Fe Provincia, y así con cada jurisdicción.

Así luce el sitio web de infracciones de tránsito de la provincia de Buenos Aires

Como alternativa, también existen plataformas privadas que concentran la información de todas las jurisdicciones del país y permiten obtener un informe unificado sobre las multas registradas para un determinado dominio. En estos casos, el servicio suele requerir el pago de un arancel que ronda los $30.000.

Cuándo prescriben las infracciones de tránsito

Todas las multas de tránsito en la Argentina tienen una fecha en la que prescriben, que varía dependiendo de cada jurisdicción. Si bien la Ley Nacional de Tránsito (N°24.449) establece ciertos plazos, cada provincia tiene la potestad de ajustar esos tiempos para que rijan acorde a la normativa local.

A nivel nacional, en el artículo 89 de la citada ley nacional, a los dos años prescriben las faltas leves y a los cinco años las faltas graves. “En todos los casos, se interrumpe por la comisión de una falta grave o por la secuela del juicio contravencional, ejecutivo o judicial”, se detalla en la norma.

En esa línea, existen algunas provincias que aplicaron dicho esquema y otras en las que los plazos se vieron alterados. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires mantiene ese lineamiento, pero la Ciudad de Buenos Aires aplica un diferencial, ya que todas las faltas prescriben a los cinco años, acorde queda expreso en la Ley 451.

Los plazos de prescripción de las multas varían según la provincia donde fueron labradas r.classen - Shutterstock

Para mencionar otros ejemplos, la Ciudad de Neuquén aplica la misma lógica que la Capital Federal, pero achica los tiempos a tres años.

Una metodología distinta es la que aplica, por ejemplo, la provincia de Mendoza, donde las multas leves prescriben a los dos años y las graves, a los tres. En el artículo 94 de la ley provincial N°9024 se agrega una categoría extra, pudiendo entonces incurrir en faltas “gravísimas” que caducan a los cuatro años.

En la provincia de Córdoba, la prescripción de la falta más leve es a partir de los tres años “a contar desde el día siguiente de cometidas, sean leves, graves o muy graves”, tal y como se lee en el artículo 123 de la ley provincial N°9169.

Pasado el plazo en cada provincia, las multas deberían desaparecer. Ahora bien, si eso no ocurre, se debe realizar un descargo a través del sitio web correspondiente o en un juzgado de faltas para que dejen de considerarse vigentes.