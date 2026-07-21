¿Cuáles son las motos más vendidas en la Argentina en junio 2026?

El mercado de las motos atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años. Durante la primera mitad de 2026 se comercializaron 440.190 unidades 0km, lo que representó un crecimiento del 43,8% respecto del mismo período del año pasado, según informó la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Con más de 440.000 unidades patentadas entre enero y junio, las perspectivas para el sector son ampliamente positivas. De mantenerse el ritmo actual, el mercado podría superar las 800.000 operaciones al cierre de 2026, una cifra que lo ubicaría entre los mejores desempeños de los últimos años. Incluso, algunos referentes de la industria ya proyectan que el mercado podría alcanzar el millón de unidades comercializadas en 2027.

Este desempeño fue impulsado, en gran medida, por los 68.390 patentamientos registrados en junio, un volumen que representó un crecimiento del 42,3% frente al mismo mes de 2025. Si bien el sector registró una leve caída mensual del 1,1% respecto de mayo, el nivel de actividad continúa siendo elevado y confirma el gran momento que atraviesa el segmento.

Dentro de este escenario sobresalen, principalmente, los modelos de baja cilindrada, que representan cerca del 80% de las ventas del mercado. Este tipo de motos, valoradas por su menor precio y bajos costos de mantenimiento, dominaron el listado de las más vendidas. En gran medida, esto se explica porque muchas de ellas no solo son utilizadas como medio de movilidad personal, sino también como herramienta de trabajo.

El sector podría superar las 800.000 unidades comercializadas al cierre de 2026 Nalidsa - Shutterstock

En junio, los 10 modelos más vendidos fueron:

Keller KN110-8: 7336 unidades

7336 unidades Honda Wave 110S: 7113

7113 Gilera Smash: 5913

5913 Motomel B110: 4653

4653 Corven Energy 110: 3797

3797 Mondial LD 110 Max: 2396

2396 Motomel S2 150: 1456

1456 Honda GLH 150: 1228

1228 IKA P110: 1186

1186 Zanella ZB 110 Z3 Full: 1136

Los modelos más exitosos del primer semestre

Pero si se analiza el acumulado de la primera mitad del año, el ranking cambia y queda conformado de la siguiente manera:

Honda Wave 110S: 42.354

42.354 Keller KN110-8: 39.645

39.645 Gilera Smash: 38.769

38.769 Motomel B110: 29.172

29.172 Corven Energy 110: 25.545

25.545 Mondial LD 110 Max: 16.367

16.367 Motomel S2 150: 9506

9506 Zanella ZB 110: 7766

7766 Honda GLH 150: 7424

7424 Honda XR150L: 6818

Honda Wave 110 S

En cuanto a las marcas, Honda lideró las ventas de junio con 13.501 patentamientos, seguida por Keller, con 8301; Gilera, con 8137; Motomel, con 8013; y Corven, con 6014. Al ampliar la mirada a la primera mitad del año, Honda también se mantuvo al frente del mercado con 82.838 unidades patentadas. Detrás se ubicaron Gilera, con 54.195; Motomel, con 53.365; Keller, con 46.080; y Corven, con 39.835.

Los números reflejan una tendencia clara: las motos de baja cilindrada continúan siendo las preferidas de los argentinos. Su menor costo frente a un auto, combinado con el ahorro en combustible y mantenimiento, las posiciona como una solución de movilidad cada vez más elegida.