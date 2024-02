escuchar

Con un acto del que participaron, además de las máximas autoridades de la automotriz nipona, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, Toyota arrancó la producción del utilitario Hiace en una nueva nave industrial en el predio de Zárate.

La nueva nave se construyó desde cero en un año y la inversión total del proyecto demandó alrededor de US$ 50 millones. Tiene una superficie de 8000 m2 y un diseño modular que contempla una eventual ampliación. El Hiace, en sus versiones Commuter y Furgón L2H2, arranca con una capacidad productiva anual de 4000 unidades, con el objetivo de llegar a las 10.000 en un plazo de acá a cinco años, según informó la automotriz. Será ensamblado bajo un nuevo régimen IKD sancionado por el anterior gobierno en 2023, que habilita la importación de partes con una integración local del 10%.

“Es un día muy importante para Toyota. Es el inicio de la historia del tercer modelo producido en la planta de Zárate”, dijo Gustavo Salinas, presidente de Toyota Argentina. “Es un modelo que creemos va a cumplir las necesidades de carga, de transporte de pasajeros y de múltiples tareas relacionadas con la movilidad”, agregó.

En un mano a mano con LA NACION posterior al acto, Salinas habló sobre la situación del mercado hoy y brindó sus perspectivas para este año.

El utilitario está equipado con autopartes de 13 proveedores locales

- ¿Cuál será el régimen de funcionamiento de la nueva área donde se fabricará la Hiace?

- Además del motor y el eje trasero, que se fabrican en Zárate y comparte con Hilux, la Hiace será ensamblada bajo el nuevo régimen IKD, sancionado el año último, que habilita la importación de partes para el armado de modelos incompletos. El utilitario está equipado con autopartes de 13 proveedores locales. Junto a las de origen brasileño, tiene en total 110 autopartes regionales.

Igual que Hilux en 1997 y luego SW4 a partir de 2005, el proyecto Hiace comienza con una producción de baja escala y se propone un modelo de negocios sostenible a largo plazo, con progresiva integración de autopartes locales y consolidación de mercados de exportación. La idea es ir normalizando el proceso de producción gradualmente.

Es una dinámica muy distinta a la de la producción de los otros dos modelos. Hay 100 personas están dedicadas al proyecto; el 50% son mujeres. Actualmente y en una primera instancia, la producción contemplará solo al mercado local, aunque para fines de año se espera comenzar con la exportación del modelo.

El embajador de Japón en la Argentina, Hiroshi Yamauchi; el presidente de Toyota Argentina, Gustavo Salinas; el número de la automotriz para América Latina, Masahiro Inoue, y el gobernador Axel Kicillof, durante el acto de lanzamiento del Hiace

- En 2023 Toyota produjo en tres turnos más de 180.000 unidades, su récord. ¿Qué niveles proyectan para 2024?

- Dado el contexto, no tiene sentido pensar en superar la meta productiva del año pasado. El plan para 2024 es alcanzar las 170.000 unidades. El mercado 2024 será muy competitivo a nivel de pick-ups. El año pasado lo terminamos casi con un empate técnico entre Amarok y Hilux. Pudimos volver a terminar en primer lugar con la Hilux, pero ser el número uno no es nuestra prioridad, sino poder cumplir con las demandas de los clientes.

- ¿Cuál es la proyección de patentamientos para este año?

- Por la falta de definición de los impuestos internos, que no nos permitió trabajar con listas de precios claras, hubo una fuerte caída de ventas en enero. Febrero viene remontando bien al día de hoy, aunque hubo menos patentamientos en relación con febrero pasado.

El mercado doméstico lo venimos sosteniendo y pensamos que se venderán unas 380.000 unidades en el mercado automotor total este año, claramente con un segundo semestre muy diferente al primero. La lógica es simple, con una mayor entrada de dólares más autos se van a producir y vender. Siempre fue así.

En nuestro caso particular, deberíamos ir a una situación de mercado de la Hilux sin las demoras en las entregas que tuvimos en los últimos años. Lamentablemente seguimos con listas de espera para modelos como Corolla, Corolla Cross y Yaris.

- Toyota adhirió al Bopreal en enero para cancelar gran parte de la deuda adquirida a lo largo del 2023. ¿En qué situación está el acceso a los insumos y autopartes? ¿Tienen asegurada la provisión hoy?

- Finalizamos el año con un nivel de endeudamiento muy alto y muchas dudas de cómo íbamos a poder proponerle a los proveedores del exterior la normalización de dicha deuda. Lo que no podíamos hacer era no hacer nada y no habían muchas opciones, más que el Bopreal.

El Bopreal es una herramienta financiera con la posibilidad de cancelar la deuda en el futuro. Nos sirvió para apagar algunos incendios. Este no es el final de la solución sino el principio de la previsibilidad para pagarla y un acuerdo con nuestros proveedores, que nos están esperando para poder cobrarla. La idea es restablecer la normalidad de pagos progresivamente, transmitiendo confianza.

Todo va a depender de que se pueda cancelar en tiempo y forma y, en ese sentido, hay dos caminos: venderlos en el mercado secundario -en el caso de que tengan una buena aceptación y demanda- o mantenerlos hasta la fecha de vencimiento.

- ¿La casa matriz los ayuda?

- Nuestra deuda es con todos. No solo con los proveedores sino también con la casa matriz. El mayor apoyo que podemos obtener de la casa matriz es que nos avalen los métodos propuestos para desendeudarnos con los proveedores.

- Toyota exporta a 23 países. ¿Cómo viene la demanda en los mercados de exportación?

- A diferencia del año pasado, hay algunos mercados que disminuyeron su nivel de actividad y repercutió en el nivel de exportaciones. Es una paradoja, pero tuvimos quizá más complicaciones con el mercado externo que con el interno. El origen tiene que ver con China, cuya actividad está también con complicaciones económicas y muchos países de la región que hacen negocios con China dependen de su situación.

- En otros mercados Toyota mostró una versión híbrida suave (mild hybrid) de la Hilux. ¿Podría llegar a Argentina?

- Hoy estamos estudiando distintas opciones de qué vehículos electrificados a futuro pueden llegar al país. Entre ellos, obviamente, está prevista la Hilux. Hablamos de vehículos híbridos, mild hybrid, híbridos enchufables, eléctricos, a hidrógeno. Todos son una posibilidad a futuro. Estamos estudiando qué conviene en términos de costo de tecnología, la accesibilidad e infraestructura para usarla.