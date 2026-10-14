Crisis de Ormuz: los autos eléctricos evitaron importaciones de petróleo por US$20.000 millones

El conflicto bélico en el estrecho de Ormuz, en Oriente Próximo, ha desencadenado una crisis energética que ocupa un lugar destacado en la agenda de cualquier cumbre internacional, como ocurrirá en la reunión de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que se celebra este jueves y viernes. A todos los países ha afectado el precio disparado de los combustibles. Pero no a todos por igual: aquellos en los que el vehículo eléctrico avanza más deprisa han quedado más a resguardo, igual que ocurrió en el primer semestre de este año con las renovables, que protegieron a los territorios en los que las tecnologías solar y eólica estaban más extendidas.

“Para muchos gobiernos, el último año ha demostrado que depender del petróleo para el transporte es una vulnerabilidad económica”, resumen los analistas del grupo de expertos en clima y energía Ember, con sede en Londres. En un informe en el que destripan la evolución de las ventas de los vehículos eléctricos en 56 países —en los que se comercializa el 80% de los coches del mundo— concluyen que el avance de este tipo de movilidad ha supuesto un ahorro a las naciones importadoras de petróleo de US$20.000 millones entre marzo y agosto de este año. Ese montante se corresponde con el combustible que no han tenido que importar a unos precios desbocados, unos 200 millones de barriles de crudo, según los cálculos de Ember.

La crisis de Ormuz disparó los precios del petróleo y puso en evidencia las ventajas de la movilidad eléctrica Leo Correa - AP

Los cortes del suministro debido al cierre de Ormuz tras el ataque a finales de febrero de Estados Unidos contra Irán han desencadenado un problema de suministro global y un alza de los precios. Este año se ha superado en más de 60 ocasiones la barrera psicológica de los US$100 por barril. Antes de 2026, la última vez que se había rebasado había sido en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania, lo que desembocó en otra crisis energética.

De esos US$20.000 millones de ahorro, los coches totalmente eléctricos son responsables de la mayor parte: US$16.500 millones. El resto se corresponde con los híbridos enchufables. Por países y en términos absolutos son China (con un ahorro de unos US$14.000 millones) y la Unión Europea (US$3100 millones) los que han acumulado más ahorros.

Porcentaje de autos eléctricos sobre el total de ventas

Ember ha analizado la evolución de las ventas de vehículos eléctricos (EV) en este conflictivo año. “A nivel mundial, las ventas de EV han aumentado un 11% interanual en los primeros ocho meses de 2026, a pesar de los cambios de política que ralentizan la adopción de vehículos eléctricos en EE UU y China, los dos mercados más grandes en términos absolutos” y en los que se ha vivido una bajada del ritmo en el caso del gigante asiático y un brusco frenazo en el país que preside Donald Trump. Pero si se excluye a EE UU y China, “las ventas globales de EV han crecido aproximadamente un 45% entre enero y agosto de 2026, en comparación con el mismo periodo del año anterior”.

Un botín a la espera en España

Cuando se desató la crisis de Ormuz y el precio de la energía se disparó debido a los problemas con el suministro del gas, varios informes y expertos resaltaron el buen lugar en el que se encontraba España debido a la apuesta por las renovables de los últimos años. Pero no ocurre lo mismo con la movilidad eléctrica, donde el país no está hasta ahora entre los primeros de la clase dentro de la UE.

Euan Graham, analista de Ember, explica que “a pesar de ser líder en renovables, España ha quedado rezagada respecto a otros países europeos en adopción de vehículos eléctricos, en parte debido a las débiles señales políticas y a la lenta expansión de la red de carga”. Y añade: “también destaca por su alta dependencia de los vehículos híbridos: ahora es uno de los pocos grandes mercados automovilísticos en Europa donde los híbridos enchufables siguen superando en ventas a los vehículos eléctricos de batería”.

Graham, el autor principal de este informe, apunta a que existe algo así como un botín a la espera de ser usado en España gracias, precisamente, a la apuesta por las renovables. “La electricidad barata y limpia de España es una ventaja que espera ser utilizada en el sector del transporte”, explica. En cualquier caso, este experto considera que “la situación comienza a cambiar, ya que las ventas de VE casi se duplicaron en 2025 y han subido un 35% más este año”. “Los nuevos incentivos fiscales introducidos tras la crisis energética de Ormuz están acelerando aún más las ventas”, apostilla.

Mikel González-Eguino, director del Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) del Basque Centre for Climate Change (BC3), afirma por su parte que pese a ese aumento en España de la cuota de eléctricos este año —el 35% de las ventas en septiembre fueron ya de puros e híbridos enchufables— el consumo de combustibles entre enero y agosto fue prácticamente el mismo que en el mismo periodo de 2025.

A nivel mundial, las ventas de autos eléctricos aumentaron un 11% interanual Shutterstock - Shutterstock

“Es verdad que en España la actividad económica está bastante fuerte y aunque la electrificación avanza no ha supuesto una reducción del consumo de carburante”, razona. “Pero estoy convencido de que tarde o temprano va a ir disminuyendo”, advierte. Porque la tendencia de ascenso de las ventas de eléctricos, donde para González-Eguino ha jugado un papel clave el último Plan Auto+ de incentivos, es clara.

Justo lo contrario de lo que ocurre en el caso de Estados Unidos, cuya evolución se resalta en el informe de Ember como muy negativa. “Estados Unidos, tras reducir su apoyo federal a los vehículos eléctricos el año pasado, ha visto cómo la cuota de EV en las ventas de vehículos ligeros cae al 6% en los primeros ocho meses de 2026″, advierten los autores. De los 56 países analizados por Ember, “49 están ahora por delante de Estados Unidos en cuota de ventas de vehículos de transporte eléctrico”. “Estados Unidos se está convirtiendo cada vez más en una excepción”, señala el informe.