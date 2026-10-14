¿Hasta qué edad se puede renovar la licencia de conducir en Argentina?

A medida que pasan los años, una de las preguntas que surge entre los conductores es hasta qué edad se puede seguir manejando legalmente en la Argentina. La duda no es menor, ya que contar con una licencia vigente es un requisito indispensable para circular.

Sin embargo, es necesario saber que no existe una edad máxima general establecida por ley para renovar el registro: una persona puede continuar al volante incluso en edades avanzadas, siempre que cumpla con los requisitos exigidos y acredite las condiciones psicofísicas necesarias para conducir.

En lugar de establecer un límite etario, la normativa contempla controles más frecuentes a medida que avanza la edad. Otro punto importante a tener en cuenta es que los plazos de vigencia varían según la jurisdicción que emite la licencia y la categoría del vehículo que se conduce.

Así luce la nueva licencia de conducir

En la Ciudad de Buenos Aires, las licencias particulares tienen una vigencia que varía según la edad del conductor: hasta 10 años entre los 16 y los 39 años, seis años entre los 40 y los 49, cuatro años entre los 50 y los 69 y hasta dos años a partir de los 70.

Estos plazos corresponden a las licencias particulares. La vigencia efectiva puede ser menor según la evaluación médica y las condiciones particulares del conductor. Para las categorías profesionales, en tanto, rigen plazos diferentes.

En la provincia de Buenos Aires, el esquema es distinto: para las licencias particulares, la vigencia puede alcanzar los cinco años entre los 21 y los 65 años, se reduce a tres años entre los 66 y los 70 y pasa a ser anual para los mayores de 70 (puede cambiar según cada municipio). En estos últimos casos, deben cumplirse los exámenes correspondientes para renovar la habilitación.

¿Qué se necesita para renovar la licencia?

Los requisitos dependen de la jurisdicción y del tipo de registro, pero el trámite incluye la verificación de la identidad del conductor y de sus aptitudes para manejar. Entre las exigencias que pueden corresponder se encuentran:

Presentar el DNI con el domicilio actualizado

Acreditar la aptitud psicofísica mediante los controles establecidos

Cumplir con los requisitos administrativos y de antecedentes de tránsito que correspondan

Aprobar los exámenes teóricos o prácticos cuando la normativa lo exija

La vista es uno de los aspectos que se evalúan al renovar la licencia de conducir Macarena Bultri/GCBA

En el caso de las licencias profesionales, también pueden solicitarse antecedentes penales y otros requisitos específicos de la categoría.

Por último, hay que recordar que no está permitido circular con la licencia vencida, incluso si el conductor ya tiene un turno asignado para renovarla. Por eso, se recomienda iniciar el trámite con anticipación y consultar las condiciones vigentes en la jurisdicción correspondiente.