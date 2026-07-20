Zanella renueva su compromiso con la Selección Argentina, más allá de los resultados

Argentina es subcampeona del mundo, y desde hace cuatro años Zanella acompaña ese camino como Sponsor Oficial de la Selección Nacional. La marca reafirmó su vínculo con el equipo dirigido por Lionel Scaloni en momentos en que el país procesa el resultado de la última final disputada por la Albiceleste.

La compañía recordó que su relación con el seleccionado comenzó en 2022 y atravesó algunos de los hitos más recordados del fútbol argentino reciente: la conquista de la Finalissima ante Italia, la obtención de la Copa del Mundo en Qatar y el título de la Copa América en Estados Unidos 2024. A esos logros se suma ahora una nueva instancia final jugada, según remarcó la empresa, “con la misma entrega de siempre”.

Desde Zanella señalaron que el rol de sponsor no se limita a los días de gloria. “Es acompañar cada entrenamiento, cada desafío, cada emoción y cada paso de un equipo que inspira por su entrega, su compromiso y su forma de representar a la Argentina”, indicaron desde la compañía.

La marca acompañará el tradicional festejo popular en el Obelisco, donde distribuirá banderas gigantes entre los hinchas para acompañar lo que definió como “la pasión, el orgullo y la alegría de los argentinos” en un homenaje colectivo al seleccionado.

“El orgullo no depende de un resultado”

Roxana López Horn, gerenta de Marketing Corporativo de Zanella, explicó el sentido de la continuidad del vínculo: “Desde 2022 compartimos un recorrido increíble junto a esta Selección. Nuestro orgullo no depende de un resultado, sino de haber acompañado a un equipo que hizo historia y que representa los valores en los que creemos. Para Zanella, ese camino continúa”.

La compañía cerró su mensaje con una reflexión sobre el vínculo entre los títulos y la memoria colectiva: los trofeos, sostuvo, “engrandecen la historia”, pero son “el compromiso, la pasión y el camino recorrido los que la hacen eterna”.

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