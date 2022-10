Cuáles son los daños más frecuentes en los autos y cuánto sale repararlos

escuchar

Al auto hay que cuidarlo. Esa es una premisa que todo conductor o dueño de vehículos conoce. El service periódico, los reemplazos obligatorios y la conducción adecuada son tres conceptos que ninguno puede olvidar si lo que quiere es manejar a su querido rodado durante muchos años. No existen plazos y no sería justo decir que “hay que cambiar el auto” cada tantos años. Algunos duran más, otros menos. Sin embargo, hay cosas que no se pueden evitar y los accidentes u olvidos están a la vuelta de la esquina.

Según constató el Informe Trimestral 3° de Kavak, hay ciertos desperfectos que suelen producirse en la mayoría de los vehículos, ya sea porque tuvieron un accidente o porque no hicieron el mantenimiento correspondiente.

Por ejemplo, de los modelos que la empresa recibió para acondicionar y vender, el 69% tuvo problemas con la mecánica liviana -batería, neumáticos, tren delantero y trasero, alineación y balanceo, entre los principales. A su vez, el 60% también necesitó trabajos de chapa y pintura y apenas un poco menos de la mitad del total necesitó arreglos de mecánica pesada -frenos, embrague, caja de transmisión, motor.

Al chequear varios desperfectos en un taller, se elaboró una lista de "los arreglos más frecuentes" Shutterstock

En menor medida aparecen las dificultades electrónicas y en el interior. Aparentemente, según estos datos, son menos las personas que dañan la parte interna de su auto y en lo que refiere a la electrónica, no suele presentar principales dificultades. No así con los repuestos para el exterior: los espejos retrovisores, paragolpes, capot, ópticas, antenas y llantas son las más afectadas y varias veces necesitaron una reparación o un reemplazo completo.

Uno por uno, los arreglos más frecuentes: ¿cuánto salen las reparaciones del auto?

Cambio de cubiertas, de aceite y filtros

Los cuatro primeros puntos están dominados por todo lo que refiere a filtros de aceite y aire y cambios de aceite. Son fundamentales para el correcto funcionamiento del auto y su estado no es muy difícil de verificar. No obstante, tenerlos desgastados puede afectar a la mecánica general del vehículo y suelen ser una de las últimas cosas consideradas por los usuarios la momento de reparar. Acorde a la información enviada por Neumen Performance Center, el cambio de filtros y aceite ronda los $13.300.

Pero por otro lado, y como principal problema detectado, están las cubiertas. El reemplazo de cubiertas se volvió muy costoso en la Argentina, más aún con las trabas a las importaciones que dificultan su entrada al país. Hoy por hoy, hacer un reemplazo de las cuatro cuesta aproximadamente $169.720 según la fuente citada -por unidad, $42.430; precio referido a un Fiat Cronos entrada de gama- y suele ser lo que la mayoría de los conductores evita hacer.

Chapa y pintura, escobillas y kit de distribución

Los problemas de exteriores aparecen en toda la lista. Y si bien depende de cada parte del auto (por ejemplo, las roturas en los paragolpes son más frecuentes que en el guardabarros y el capot está en la posición 14°), la chapa y pintura es un problema frecuente en los autos argentinos. Difícil es precisar un valor dado que cada auto, bollo y golpe necesita una atención especial.

Sin embargo, cuando hablamos de kit de distribución, las cosas cambian un poco. Todo lo que refiere a esta parte del vehículo se debe cambiar casi de manera obligatoria cada 20.000km y no hacerlo puede perjudicar a la mecánica general del vehículo. No obstante, muchos autos logran sobrevivir varios años y kilómetros sin esta reparación pero al momento de vender -y comprar- es clave que se pacte un reemplazo de todo el kit.

Pastillas de freno

Se desgastan con el tiempo y el uso y al formar parte del sistema de frenado del vehículo es más que importante cambiarlas con frecuencia. Hay que revisar su estado cada 20.000km y, si es necesario, cambiarlas. Sin embargo, pocas personas se dan cuenta cuando están fallando y terminan siendo un arreglo muy frecuente en talleres de compra-venta. ¿Su precio? $12.900 por todas las piezas con colocación contemplada.

