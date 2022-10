Adiós al Ford Fiesta: termina el capítulo de uno de los modelos más exitosos con un emotivo video

escuchar

Ford se despide oficialmente del Fiesta, su auto del segmento B (chico), después de siete generaciones y casi 50 años de producción. Su versión hatchack de cinco puertas seguirá en la línea de montaje de la planta de Colonia, Alemania -una de sus sedes más importantes- hasta mediados de 2023.

Una vez alcanzada la fecha, la planta dirá adiós también a la producción de motores de combustión interna, y se transformará en un Centro de Electrificación que dará la bienvenida a un nuevo crossover eléctrico. Aunque todavía no se conocen los detalles del próximo modelo, sí se sabe que el objetivo de la automotriz es alcanzar una producción de 1.2 millones de vehículos eléctricos en los próximos seis años.

El Ford Fiesta se despide en 2023 para dar paso a la electrificación.

Bajo el lema de “Buenas noches Fiesta”, Ford publicó un emotivo video en las redes en el que, siguiendo un formato de cuento antes de irse a la cama, se invita al espectador a hacer un recorrido por la trayectoria de uno de los modelos más populares de la compañía del óvalo.

Un recorrido por la trayectoria del Ford Fiesta

El origen del autito familiar se remonta al 1976, cuando con su primera generación se transformó en un hito para Ford. Creado en el medio de la crisis del petróleo, se trataba de un auto que gastaba poco y lucía por primera vez en la historia de Ford una carrocería hatchback. Además, era el primer modelo que lanzaba después de cinco años sin novedades desde el Ford Granada.

Desde entonces fueron más de 20 millones de unidades las que se entregaron a clientes alrededor de todo el mundo, y más de 13 países los que se convirtieron en sedes para su fabricación, entre ellos Alemania, España, Brasil, México, India y Sudáfrica.

El Fiesta llegó a tener siete generaciones y se fabricó en más de 13 países.

En la Argentina se comercializó el Fiesta a partir de su tercera generación, y la última entrega fue la de su versión Kinetic Design, originalmente ensamblada en México y más tarde en Brasil, en donde se llevó a cabo su último rediseño en 2017. Hasta el día de hoy es en el país -y en el mercado de los usados- uno de los autos más vendidos. Según el informe más reciente de la Cámara de Comercio Automotor (CCA), en el mes de septiembre se vendieron 3106 unidades del Fiesta.

El Fiesta dejó de llegar a la Argentina cuando la automotriz anunció en 2021 que cerraba todas sus fábricas en Brasil.

Un auto para la gente

“Había una vez un auto. No era grande ni lujoso. Era un auto para la gente”, es la línea con la que el protagonista del video -un abuelo propietario de un Fiesta- abre el relato del mítico auto. “La gente lo construyó y lo manejó hasta que pasó a ser uno más en cada familia. A veces un maestro, otras un wingman, y siempre un viejo amigo fiel”, sigue.

El origen se remonta al 1976, cuando surgió como una opción accesible para las familias.

“Algunos días iba rápido, y otros iba lento, pero siempre iba. Hasta que un día dejó de ir”, es este el punto de inflexión que da a entender que la historia se aproxima a su fin. El relato continúa: “No porque no pudiera o porque no quisiera, sino porque su trabajo ya estaba hecho”. En otras palabras: si bien el Fiesta nunca dejó de ser un éxito -de hecho el mes pasado el modelo mantuvo su posición como sexto más vendido en el Reino Unido con 4.570 matriculaciones, según los últimos datos de la Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), su ciclo productivo se completó.

La realidad es que Ford está redirigiendo sus esfuerzos hacia la electrificación de la marca y el incremento de SUVs; y los autos con motores de combustión interna dejaron de ser la prioridad en la nueva era de la movilidad. En este sentido, la compañía anunció que va a invertir un monto de US$50.000 millones de acá a 2026, orientados a la electrificación de su flota. Para poner ejemplos concretos, mientras que a principios del año la marca discontinuó el Mondeo, y se adelantó la futura desaparición del Focus, el S-Max y el Galaxy, Ford lanzó la versión eléctrica del famoso Mustang, y anunció una versión eléctrica para la pickup F-150, uno de los vehículos más vendidos en Estados Unidos.

En cuanto al reemplazo del pequeño gran Fiesta, se cree que el Puma EV, un SUV eléctrico más chico, va a tomar la delantera, con sede de producción en Craiova, Rumania, a partir de 2024. De hecho, al final del video se llega a ver parte de su silueta. “Ahora nos toca agradecerle a nuestro autito, por todo lo que nos ayudó a lograr, y brindar por todo lo que está por venir”, reflexiona el abuelo.

Se cree que el modelo que reemplazará al Fiesta será el Puma eléctrico.

El video finaliza con una pregunta: “¿Entonces ahí termina la historia?”, y una respuesta: “Ahí termina esta historia, pero la próxima está apenas empezando”.

