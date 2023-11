escuchar

Javier Milei se reunió el martes 21 con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. Tras haber sido electo presidente en el balotaje, el economista asumió los primeros pasos de su agenda oficial de cara a la transición de gobierno. En ese marco, fue visto circular por las calles de Buenos Aires a bordo de un auto que llamó la atención.

Lo que podría considerarse como el primer “recorrido oficial” del presidente electo dejó mucha tela para cortar. Primero, porque no lo hizo a bordo de su habitual Peugeot RCZ Coupé, el deportivo de la marca del león que Milei tiene desde 2013; y, por otro lado, porque viajó en un Volkswagen Vento de 2009 que debe $54.997 por infracciones de tránsito, en su mayoría relacionadas a excesos de velocidad.

Ahora bien, el dato más interesante para los amantes de los autos es el modelo en cuestión. Y es que Javier Milei viajó en el asiento de acompañante del mencionado sedán de Volkswagen de quinta generación que, a su vez, es la primera que llegó a la Argentina en 2005.

Este modelo en particular data, según se pudo averiguar, del 2009. No obstante, se desconoce exactamente la gama y la transmisión (automática o manual) de dicho vehículo, dos aspectos que cambian significativamente el precio. Lo que sí se sabe es que tiene motor 2.5, por lo que su precio hoy no baja de los $4.996.000.

Según los datos que releva la Cámara del Comercio Automotor (CCA), si alguien quisiese comprar el mismo modelo en el que viajó Javier Milei estos días, debería prestar atención a la siguiente lista de valores:

FSI Advance: $4.996.000.

FSI Advance Tiptronic (automático): $5.366.000.

FSI Luxury Wood: $5.383.000.

FSI Luxury Wood Tiptronic (automático): $5.746.000.

Los autos que Javier Milei tiene a su nombre

El Volkswagen Vento mencionado está, según averiguó LA NACION, vinculado directamente con Norberto Horacio Milei, padre del presidente electo y con quien el economista tiene una relación distante. Sin embargo, el líder de La Libertad Avanza (LLA) confirmó en su declaración jurada que es dueño de dos autos.

Uno, el flamante Peugeot RCZ, una coupé deportiva que la automotriz francesa empezó a comercializar en la Argentina en 2013 y que Milei compró ese mismo año y una Mercedes-Benz Sprinter, adquirida en 2019, pero fabricada en 2015.

El Volkswagen Vento GLI, el nuevo en la Argentina

La versión que traslada a Javier Milei es de hace 15 años. En este momento, Volkswagen vende la séptima generación del Vento, pero en una única versión, la deportiva GLI. Importada de México, llegó para competir mano a mano con otros sedanes (no quedan muchos) como el Toyota Corolla y el Nissan Sentra.

El Volkswagen Vento GLI ofrece todo lo que se puede esperar de un sedán de tipo sport

Hace unos meses, LA NACION entró en contacto con este Volkswagen Vento GLI y pudo, mediante un test drive, acercar la experiencia de manejar esta versión deportiva.