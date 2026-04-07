Cuánto cuesta el Volkswagen Taos en abril 2026

Esta nueva propuesta de la automotriz alemana mantuvo los mismos precios que el mes anterior y se consolida como uno de los SUV con más ventas
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El Volkswagen Taos, un SUV del segmento C que recibió un restyling hace poco tiempo, comenzó el año con buenos números en el mercado local. De hecho, se consolidó como uno de los SUV más vendidos al alcanzar los 3028 patentamientos durante el primer trimestre del año, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).
Para mantener sus autos a un precio competitivo y sostenerse como la automotriz con más ventas en lo que va del año (21.768 patentamientos), Volkswagen decidió volver a congelar su lista de precios sugeridos al público.
De esta manera, el nuevo Taos, que ahora llega importado desde México (tras dejar de producirse en la Argentina para darle paso a la fabricación de la nueva pickup Amarok), se comercializa con la siguiente configuración de precios:
- Volkswagen Taos Comfortline 250TSI AT: $57.511.950
- Volkswagen Taos Highline 250TSI AT: $65.470.200
- Volkswagen Taos Highline Bi Tono 250TSI AT: $66.319.150
Cabe aclarar que todas las versiones están impulsadas por el motor naftero 1.4 TSI de 150 CV y 250 Nm de torque, asociado a una caja automática Tiptronic de ocho velocidades.
Equipamiento del nuevo Volkswagen Taos
El restyling introdujo una estética alineada con los últimos lanzamientos de la marca. El frente y la parte trasera adoptaron una nueva identidad visual, con firma lumínica renovada, rediseño de paragolpes, parrilla y llantas de aleación. En la zaga se destacan los nuevos faros, la barra LED que los conecta y el emblema trasero iluminado, mientras que el perfil lateral conserva el diseño previo.
Puertas adentro, todas las versiones incorporan un tablero digital de 10,25 pulgadas configurable, una pantalla multimedia central de 10 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay, cargador inalámbrico y cuatro puertos USB-C (dos delanteros y dos traseros). El equipamiento de confort se completa con acceso sin llave, climatizador bizona y asiento del conductor con regulación eléctrica y soporte lumbar.
El Volkswagen Taos también ofrece cuatro modos de conducción: Normal, Deportivo, Ecológico e Individual, que permiten adaptar el comportamiento del vehículo según las preferencias del conductor.
En materia de seguridad, toda la gama cuenta con seis airbags, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y cámara de visión trasera para asistencia en maniobras y estacionamiento. Por su parte, el Volkswagen Taos llega cuenta con una garantía de tres años o 100.000 kilómetros, lo que suceda primero.
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