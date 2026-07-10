Cuáles son y cuánto cuestan los 10 autos 0km más baratos en julio 2026

La industria automotriz registró una contracción del 9,9% en los patentamientos durante la primera mitad del año. Entre enero y junio se comercializaron 294.181 vehículos, frente a las 326.549 unidades registradas en el mismo período de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

En ese contexto, durante gran parte del primer semestre las automotrices optaron por mantener sin cambios los precios de sus modelos o aplicar ajustes muy moderados, con el objetivo de sostener la demanda en un mercado marcado por una fuerte competencia comercial. Sin embargo, con el inicio del segundo semestre la estrategia comenzó a modificarse.

Para julio, la mayoría de las marcas aplicó incrementos en sus listas de precios, un movimiento que también se reflejó en el ranking de los 10 autos 0km más vendidos del mercado, cuyos valores aumentaron, en promedio, un 4,4%.

Los 10 modelos más baratos en julio

Con excepción del Citroën C3, que se posicionó como el auto más accesible gracias a un precio especial al contado, el resto de los vehículos del ranking registró aumentos respecto del mes anterior.

En el caso de los modelos cuyos precios se publican en pesos, las subas respondieron a actualizaciones en las listas oficiales de las automotrices. Por su parte, los vehículos cuyos valores se informan en dólares incrementaron su cotización en pesos como consecuencia de la variación del tipo de cambio utilizada para la conversión respecto de junio.

Así quedó conformado el ranking de los autos 0km más accesibles del mercado para este mes:

Citroën C3 (feel pack): $27.000.000 (precio especial al contado)

$27.000.000 (precio especial al contado) Renault Kwid (naftero): $27.200.000

$27.200.000 Hyundai HB20: $27.900.000

$27.900.000 JMEV Easy 3: US$18.900 (o $28.633.500)

US$18.900 (o $28.633.500) Fiat Mobi: $29.610.000

$29.610.000 JAC S2: US$20.900 (o $31.663.500)

US$20.900 (o $31.663.500) Chevrolet Onix: $31.820.900

$31.820.900 Fiat Argo: $32.390.000

$32.390.000 MG3 ICE: US$21.900 (o $33.178.500)

US$21.900 (o $33.178.500) Suzuki Swift Hybrid GLX: US$21.900 (o $33.178.500)

La principal novedad del ranking de julio fue el ingreso del Citroën C3 Feel Pack al primer lugar y terminó con la hegemonía del Renault Kwid. Este modelo de la marca francesa pasó a convertirse en el auto 0km más económico del mercado gracias a un precio especial al contado de $27.000.000, con el que desplazó al Renault Kwid del liderazgo.

Citroën C3

De esta manera, el Renault Kwid quedó relegado al segundo puesto, ya que el modelo pasó de costar $26.490.000 en junio a $27.200.000 en julio, lo que representa un incremento de $710.000, equivalente a un 2,7%.

Renault Kwid www.labausfotografia.com.ar

El Hyundai HB20, por su parte, descendió una posición y ahora ocupa el tercer lugar. Este hatchback de la firma surcoreana aumentó $300.000 respecto del mes anterior, al pasar de $27.600.000 a $27.900.000, una suba del 1,1%, la menor entre los cinco modelos más accesibles.

Hyundai HB20

En el cuarto puesto se ubicó el JMEV Easy 3, un modelo 100% eléctrico cuyo precio se mantiene expresado en dólares. En pesos, el vehículo pasó de $27.594.000 a $28.633.500, producto de la variación del tipo de cambio, lo que implicó un aumento de $1.039.500, equivalente a un 3,8%.

JMEV Easy 3

El quinto lugar quedó para el Fiat Mobi, que registró uno de los incrementos más importantes entre los modelos más accesibles del mercado. Su precio de lista pasó de $28.060.000 a $29.610.000, una diferencia de $1.550.000, lo que representa una suba del 5,5%.