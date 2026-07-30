Cuánto cuesta mantener un auto 0km por mes en la Argentina en julio

La compra de un auto 0 km no termina con el desembolso necesario para retirarlo del concesionario. Una vez en la calle, aparecen una serie de gastos fijos y variables que deben contemplarse dentro del presupuesto mensual como el seguro, combustible, patente, mantenimiento y, en muchos casos, cochera.

Para calcular cuánto cuesta mantener un vehículo nuevo este mes se tomó como referencia el Fiat Cronos, cuyo precio parte desde los $31.600.000 para la versión Like. Con 12.058 unidades, fue el segundo más patentado de la Argentina durante el primer semestre y quedó solamente por debajo de la Toyota Hilux —con 15.549 registros— si también se consideran las pickups.

Uno de los principales gastos es el seguro. De acuerdo con una cotización realizada a través de la herramienta online de Zurich, una cobertura contra terceros completa para el Cronos cuesta aproximadamente $142.545 mensuales, con una suma asegurada máxima de $33.340.000. El importe puede variar según la compañía, el domicilio de radicación, los antecedentes del conductor y el alcance de la póliza.

A eso se suma el combustible. El modelo posee un tanque de 48 litros y, con la nafta súper a $2047 por litro en las estaciones de servicio de YPF relevadas en la Ciudad de Buenos Aires, completar una carga demanda $98.256.

El Fiat Cronos fue el automóvil más patentado de la Argentina durante el primer semestre

Para esta estimación se consideró un tanque por mes. Se trata de una referencia que permite simplificar el cálculo, ya que el gasto real dependerá de la cantidad de kilómetros recorridos, las condiciones del tránsito y el estilo de conducción. Quien use el vehículo todos los días o realice viajes con frecuencia probablemente necesite más de una carga mensual.

La patente representa otros $998.165 anuales para una unidad de estas características radicada en la Ciudad de Buenos Aires. Aunque el impuesto no se abone todos los meses, al dividirlo entre los 12 meses del año tiene una incidencia aproximada de $83.180 mensuales.

También debe reservarse dinero para los mantenimientos programados. El primer service del Fiat Cronos se realiza a los 10.000 kilómetros y cuesta aproximadamente $434.000. Para incorporar ese gasto al presupuesto se consideró un uso de 10.000 kilómetros al año y se dividió el valor del mantenimiento entre 12 meses.

La patente del Cronos representa unos $998.165 anuales para una unidad radicada en la Ciudad de Buenos Aires

De esta manera, el service tiene una incidencia mensual de $36.167. El número puede parecer bajo, pero no representa el importe que se paga al ingresar al taller, sino que es el monto que el propietario debería reservar cada mes para reunir los $434.000 al alcanzar los 10.000 kilómetros. Los servicios posteriores pueden tener valores diferentes o sumar cambios de componentes adicionales.

Cuál es el gasto total

Con estos cuatro conceptos, mantener un Fiat Cronos 0 km demanda aproximadamente $360.148 por mes. La cifra contempla seguro, un tanque de combustible, patente y el primer service prorrateado, pero no incluye cochera.

Este último gasto modifica considerablemente el resultado. En la Ciudad de Buenos Aires, alquilar una cochera cuesta en promedio alrededor de $200.000 mensuales, aunque pueden encontrarse opciones desde los $100.000, dependiendo del barrio, la ubicación y las características del establecimiento.

Sin tener en cuenta la cochera, mantener un Fiat Cronos 0km demanda aproximadamente $360.148 por mes

Así, el costo total asciende a unos $560.148 por mes con una cochera promedio. Si se consigue una alternativa de $100.000, el presupuesto baja hasta aproximadamente $460.148. En cambio, quien disponga de un espacio propio deberá afrontar alrededor de $360.148 mensuales. Llevado a un año, el mantenimiento representa aproximadamente $4,3 millones sin cochera y cerca de $6,7 millones con un espacio de estacionamiento promedio en CABA.

El cálculo no contempla la compra del vehículo, una eventual cuota de financiación, los gastos iniciales de patentamiento ni la pérdida de valor del auto. A su vez, tampoco incorpora peajes, lavados, estacionamientos ocasionales o reparaciones imprevistas. Por eso, el importe debe entenderse como un piso de referencia, donde puede aumentar considerablemente según el uso y los hábitos de cada propietario.