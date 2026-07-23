Un argentino asumirá un rol clave en Stellantis y reportará al CEO global

El argentino Pablo Di Si volverá a ocupar un cargo ejecutivo en una automotriz después de casi dos años dedicado principalmente a desempeñarse como consejero independiente. Con pasado como presidente de Volkswagen Argentina y Volkswagen América Latina, el ejecutivo dejó el grupo alemán en noviembre de 2024, luego de poco más de dos años como CEO de Volkswagen Group North America. Ahora se incorporará a Stellantis como Chief Performance Officer.

El nombramiento será efectivo a partir del próximo 3 de agosto. Según informó la compañía, Di Si dependerá directamente del CEO global de Stellantis, Antonio Filosa, y tendrá a su cargo la ejecución del Value Creation Program —Programa de Creación de Valor—, diseñado para contribuir al cumplimiento de los objetivos comerciales del grupo.

“Pablo Di Si aporta una profunda experiencia de liderazgo global, disciplina operativa y un historial comprobado de creación de equipos sólidos e impulso del rendimiento en mercados altamente competitivos”, afirmó Filosa al anunciar su incorporación.

El anuncio incluyó además la designación de Tianshu Xin como responsable de la región China y Asia-Pacífico de Stellantis, también con vigencia desde el 3 de agosto. Xin, que desde febrero de 2025 se desempeñaba como Chief Operating Officer de Stellantis China y responsable de la alianza con Leapmotor, continuará además como CEO de Leapmotor International, cargo que ocupa desde noviembre de 2023.

El CEO de Stellantis señaló además que el nombramiento busca fortalecer al equipo directivo mientras la compañía procura acelerar la creación de valor y mejorar la ejecución de sus planes en las distintas regiones y áreas de negocio.

Pablo Di Si fue nombrado Chief Performance Officer en Stellantis

Di Si comenzó su carrera dentro de Volkswagen en 2014, cuando se incorporó a la filial argentina como director de Operaciones y Finanzas —COO y CFO, respectivamente, por sus siglas en inglés—. Dos años más tarde fue designado presidente y CEO de Volkswagen Argentina.

Durante su gestión local fue uno de los responsables de conseguir la inversión que permitió producir el Volkswagen Taos en la planta de General Pacheco. El proyecto implicó la modernización del complejo industrial y la incorporación de una nueva plataforma de fabricación.

El SUV comenzó a producirse en el país en 2021 y se convirtió en el primer modelo de ese tipo fabricado por Volkswagen en la Argentina. Su producción local terminó recientemente y las unidades que se comercializan actualmente llegan importadas desde México.

En 2017, Di Si se trasladó a Brasil para asumir como presidente y CEO de Volkswagen en ese país y en América Latina. Desde esa posición quedó a cargo de una región integrada por mercados con diferentes características económicas, productivas y comerciales. A comienzos de 2022 fue nombrado presidente ejecutivo de Volkswagen América Latina. En septiembre de ese mismo año se trasladó a los Estados Unidos para asumir como presidente y CEO de Volkswagen Group of America y máximo responsable de las operaciones del grupo en Norteamérica.

Di Si reportará directamente a Antonio Filosa, CEO de Stellantis

Di Si permaneció en esa función hasta noviembre de 2024, cuando dejó Volkswagen después de más de una década dentro de la compañía. Bajo su responsabilidad quedaron las actividades comerciales e industriales del grupo alemán en una de las regiones más relevantes de la industria automotriz mundial.

Tras su salida, continuó vinculado con el ámbito empresarial desde posiciones no ejecutivas, integrando los directorios de Lindsay Corporation, Copersucar y el conglomerado brasileño JHSF. Además, desde mayo de 2025 forma parte del Consejo de Administración de Loyola University Chicago.