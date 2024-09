Cuánto cuestan las pick ups en septiembre luego de la baja de precios

Escuchar

La modificación impositiva que rige desde el 2 de septiembre, que implicó la retracción del impuesto PAIS del 17,5% al 7,5%, impactó de lleno en la industria automotriz. Si bien desde el sector especulaban con una repercusión menor y más escalonada, las novedades que llegaron en las listas de automotrices como Toyota, Renault, Ford y Nissan marcaron un rumbo de baja de precios generalizada.

Así, se reacomodaron varios segmentos y se vieron sorpresas, como la reducción de hasta un 23% en algunos modelos de Renault (en uno de sus SUV). En líneas generales, todas las marcas promediaron rebajas de entre un 2 y 4%, pero todavía quedan automotrices que tienen pendiente la comunicación. Presionadas por las noticias que llegaron en estos días, se presume que comunicarán ajustes con el correr de la semana próxima.

En su mayoría, las pick ups son de producción local, por lo que las bajas de precios de este segmento son menores en relación a los vehículos importados. El motivo radica en el impacto del impuesto: afecta mayoritariamente a las autopartes necesarias para la producción y no a la unidad en sí, por lo que su actualización de valores rondó el 2% a la baja.

Vale aclarar, a su vez, que Chevrolet, que trae a la S10 desde Brasil, no envió su listado al momento de publicar este artículo. Es en ese sentido que los precios expresados a continuación corresponden a lo comunicado en agosto, por lo que podrían verse alterados con el correr de los días.

Ford, en su caso, rebajó un 3% la versión de entrada de gama de la Ranger (la XL 4x2 con caja manual) y, en promedio, un 2% los demás modelos de la gama. La única que no modificó su valor fue la versión Limited Plus, la cual se mantiene por encima de los $72 millones. En ese sentido, así quedó configurada la lista de precios de la Ford Ranger para septiembre:

XL 4x4 MT $41.449.070

XLS 4x2 MT $40.445.530

Black 4x4 MT $48.632.000

XLS 4WD AT V6 $54.307.110

XLT 4x2 AT Biturbo $48.715.220

XLT 4x4 AT Biturbo $54.079.650

LTD 4x4 AT Biturbo $60.141.410

LTD Plus 4WD AT V6 $72.578.800

Ford Ranger

En esa línea se movió también Toyota, la primer automotriz en comunicar rebajas de precios. La Hilux, que tuvo el precio congelado durante cuatro meses consecutivos tras el salto que los 0km habían experimentado por la devaluación de diciembre último, retrocedió en torno al 2% su valor para septiembre, quedando la gama compuesta de la siguiente manera:

DX 4x2: $35.475.000

DX 4x4: $41.549.000

SR 4x2 manual: $40.285.000

SR 4x4 manual: $40.285.000

SR 4x4 automática: $48.513.000

SR 4x2 automática: $50.731.000

SR 4x2 automática: $42.135.000

SRV 4x2 automática: $49.050.000

SRV 4x4 manual: $52.784.000

SRV 4x4 automática: $56.357.000

SRX 4x2 automática: $55.491.000

SRX 4x4 automática: $62.479.000

Toyota Hilux

Renault sorprendió con sus rebajas, ya que algunos modelos (como la Oroch, su pick up compacta) experimentaron bajas de hasta un 23% en algunas de sus versiones. No obstante, en líneas generales sus reducciones de precios estuvieron en torno al 3%, dejando a la Alaskan, la pick up mediana que fabrican en la planta de Santa Isabel, en Córdoba, configurada para septiembre de esta forma:

Confort 2WD: $34.700.000

Confort 4WD: $38.600.000

Emotion 2WD: $37.050.000

Emotion 4WD: $41.300.000

Intens 2WD: $40.250.000

Intens 2WD automática: $41.750.000

Intens 4WD: $43.700.000

Intens 4WD automática: $45.700.000

Iconic 4WD: $48.350.000

Iconic 4WD automática: $48.700.000

Renault Alaskan

En cuanto a Nissan, que también fabrica la Frontier en la planta de Santa Isabel que Renault tiene en Córdoba, mantuvo el precio de los modelos S (la entrada de gama) y rebajó en torno al 4% todos los demás restantes. Así, dejó para septiembre los precios de su pick up de la manera en la que se destacan a continuación:

S 4x2 manual: $37.171.000

S 4x2 automática: $39.085.700

S 4x4 manual: $39.709.000

XE 4x2 manual: $46.365.800

XE 4x2 automática: $49.206.800

XE 4x4 manual: $46.570.600

X-Gear 4x4 automática: $49.223.700

Platinum 4x2 automática: $50.340.100

Platinum 4x4 automática: $60.546.500

PRO4X 4x4 automática: $62.297.200

Nissan Frontier

Por último, Volkswagen, que estrena este mes el restyling de la Amarok, decidió no aplicar rebajas a su pick up y congelar el precio anunciado en agosto. De esa manera, la gama no supera los $66 millones y sostiene los montos comunicados el mes pasado.

Trendline 2.0 TDI MT 4x2: $38.046.500

Comfortline V6 3.0 TDI AT 4Motion: $53.410.000

Highline V6 3.0 TDI AT 4Motion: $62.616.500

Extreme V6 3.0 TDI AT 4Motion: $66.193.000

Hero V6 3.0 TDI AT 4Motion: $66.193.000

