Ford también bajó los precios por el impuesto PAIS: cuánto cuestan la Ranger y sus SUV

La baja del impuesto PAIS a partir de ayer lunes (pasó del 17,5% al 7,5%) sigue impactando en el mercado automotor. Ford informó que recortó entre 2 y 4% los precios de lista de sus modelos en septiembre como producto de la menor carga tributaria sobre las importaciones de piezas y vehículos.

De esta manera, la terminal del óvalo se sumó a lo hecho por Toyota, que ayer también bajó sus precios entre 2 y 4% por el mismo motivo.

En el caso de la pick up Ranger fabricada en la planta de Pacheco, la rebaja es del 3% para la versión de entrada de gama XL 4x2 con caja manual, que pasó a costar $36.472.000. En agosto, figuraba a $37.600.000.

El resto de los precios de la Ranger para este mes, con una baja en torno al 2%, son los siguientes:

XL 4x4 MT $41.449.070

XLS 4x2 MT $40.445.530

Black 4x4 MT $48.632.000

XLS 4WD AT V6 $54.307.110

XLT 4x2 AT Biturbo $48.715.220

XLT 4x4 AT Biturbo $54.079.650

LTD 4x4 AT Biturbo $60.141.410

LTD Plus 4WD AT V6 $72.578.800

La única versión que no registró cambios respecto de agosto es la Limited Plus tope de gama, que permanece por encima de los $72 millones.

En el caso de los modelos importados de México, como la pick up compacta Maverick y el SUV Bronco Sport, la baja es del 3%. La versión de entrada de la Maverick, XLT automática, figura a $34.805.640; la Lariat AT 4WD, a $45.057.470; y la Lariat Híbrida AT, a $45.057.470.

El Ford Territory bajó 3%

El Bronco Sport, en tanto, se ubica entre $50.016.110 (versión de entrada Big Bend) y $56.934.150 (Wildtrak, tope de gama).

La baja del 3% de los importados también alcanzó al SUV Territory, que llega de China. La versión de entrada SEL que en agosto costaba $38.117.000, pasó en septiembre a $36.973.490. El tope de gama Titanium se ubica en $39.945.000, en el límite de la primera categoría del 20% del impuesto al lujo.

Para la línea del utilitario Transit, que parte de $43.519.270, la baja es del orden del 4%.

En Ford recalcaron que la rebaja de precios de este mes se produjo aun cuando los modelos en stock tributaron el 17,5% del impuesto PAIS, ya que la reducción comenzó a operar este lunes 2 e impactará en los vehículos que ingresen al país a partir de septiembre.

En el caso de la Ranger, las unidades en venta también fueron fabricadas el mes pasado con piezas importadas que tributaron el 17,5%, aclararon.

“Si a la rebaja del 3% en los precios de lista se le suma que el ajuste inflacionario de todos los meses es de entre el 3 y el 4%, la baja efectiva en septiembre es de casi 7%”, dicen en la terminal.

Las otras marcas que operan en el país están definiendo sus precios y se prevé que las listas estén completas para antes de que termine esta semana. La rebaja encarada por Ford y por Toyota cambió el escenario y les mete presión.

