Luego de la escalada inflacionaria de 2023 y principio de este año, y aun cuando en diciembre se produjo una devaluación, los autos 0km argentinos medidos en dólares quedaron altos en la comparación histórica, con modelos que parten de los US$14.000 frente a los US$10.000/US$11.000 que supieron costar en otros tiempos. Una forma de contrastar en qué nivel están es ver cuánto valen esos mismos modelos en Brasil, el principal mercado de referencia para la Argentina por su sociedad en el Mercosur, sin perder de vista las diferencias económicas e impositivas que existen entre ambos países.

En 2023, en Brasil se vendieron 2.179.363 0km, según las cifras de Fenabrave, la asociación de concesionarios del país vecino. La pick up pequeña Fiat Strada, el Volkswagen Polo, el Chevrolet Onix, el Hyundai HB20 (no se vende en la Argentina) y el Chevrolet Onix Plus fueron los cinco modelos más vendidos el año último. Luego, se encolumnaron el Fiat Mobi (tampoco llega más al mercado local), el Volkswagen T-Cross, el Fiat Argo (sin presencia en el país), el Chevrolet Tracker y el Hyundai Creta.

El Peugeot 208 cuesta menos en dólares en Brasil que en la Argentina en este momento

En la Argentina, los tres modelos más vendidos en 2023 fueron el Fiat Cronos, el Peugeot 208 y la Toyota Hilux, que en Brasil figuraron más abajo en el ranking de patentamientos. El Cronos fue el 14° vehículo del listado; la Toyota Hilux, la 19°; y el Peugeot 208, el 28°. Los tres llegan a Brasil importados de la Argentina.

El Fiat Cronos en su versión de entrada de gama (Like) tiene en febrero en el mercado local un precio de lista de $19.100.000, que medido al dólar blue de $1095 (martes 20) da US$17.443 y US$21.655 al oficial. ¿Cuánto sale en Brasil? La versión de entrada Like, pero equipada con otro motor (1.0), se vende en reales al equivalente a US$18.179 (con un tipo de cambio de 4,95 reales por dólar). Pero hay otras versiones rebajadas con diferente equipamiento por US$16.716, según los precios oficiales del sitio de Fiat en el país vecino.

En el caso del Peugeot 208, los precios locales son superiores a los de Brasil. Acá cuesta $18.900.000 la versión de entrada Like con motor 1,2 litros, unos US$17.260 al blue y US$21.428 al oficial. El mismo modelo de entrada, pero con otra motorización (un 1.0), tiene un precio de US$14.947 del otro lado de la frontera.

La Toyota Hilux cuesta menos en la Argentina que en Brasil medida en dólares

En el ejemplo de la Toyota Hilux, la versión de entrada con cabina doble (DX) y caja de cambios manual de seis velocidades está publicada en la Argentina a $32.306.000 en febrero, unos US$29.503 al blue (y US$36.628 al oficial). En Brasil, la versión más baja a la que se puede acceder de la Hilux es la STD Power Pack, con diferencias de equipamiento y gastos de flete incluidos pero un precio mucho mayor medido en dólares: US$49.008.

Tras el salto en pesos que dieron por la devaluación de diciembre, más los aumentos mensuales de dos dígitos para seguir a la inflación, los 0km quedaron más caros en dólares que años atrás. El auto más barato del mercado en febrero, el Chevrolet Joy, sale $15.593.900, unos US$14.241 al blue. Un año atrás, en febrero de 2023, costaba al tipo de cambio paralelo (que es el que mira un potencial comprador para sacar cuentas) US$11.423, un 30% menos.

A pesar de los precios actuales y de la diferencia histórica que existe, en algunas automotrices advierten que no lograron trasladar completamente el impacto de la devaluación a los modelos que importan, lo que llevaría los valores más arriba todavía.

El Chevrolet Onix es el modelo más vendido de la marca estadounidense en Brasil

Retomando la comparación con Brasil, en el país vecino ya no se vende el Chevrolet Joy. El primer modelo de la marca es el Onix, que parte de los US$17.404. En la Argentina, este mes, la versión de entrada del Onix según el precio oficial cuesta $16.019.900, o US$14.630 al blue. Al dólar oficial, que es al que importan las automotrices, vale US$18.163.

¿Cuánto cuesta el auto más barato en Brasil hoy? Es el Fiat Mobi, que tiene un precio de 72.000 reales, un equivalente a US$14.545. Un nivel similar a lo que cuesta el más barato en la Argentina medido al blue.

En otros países de la región con menor carga tributaria y aranceles externos de importación más bajos -vale recordar que en la Argentina el 54% del precio de un 0km que paga un cliente son impuestos, según calculó oportunamente Adefa, la asociación de terminales-, los autos de entrada cuestan significativamente menos en dólares. Para tomar una referencia cercana, en Chile, modelos como el Suzuki New Alto –el más barato este mes- se consiguen desde US$8700.

