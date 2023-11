escuchar

En octubre, la inflación fue del 8,3%, según reveló el Indec, y del 142,7% al tomar los últimos 12 meses. ¿Cuánto valían los 0km más vendidos un año atrás, y cuánto cuestan ahora, según sus precios de lista? Puede ser un ejercicio para el asombro, que deja al descubierto cuánto se devaluó el peso y cómo se inflaron las cifras de todo, incluidos los autos. Pero que adquiere otra lógica cuando se toma en cuenta lo que varió el dólar en el mismo período.

En octubre, el podio de los autos más vendidos según las cifras de ACARA correspondió al Fiat Cronos (líder histórico de los últimos dos años), Peugeot 208 (segundo frecuente) y Volkswagen Amarok. El Fiat Cronos Like con motor 1.3 (entrada de gama) tiene un precio de lista en noviembre de $9.351.000, y el tope de gama Precision con caja automática CVT figura a $10.335.000.

¿Cuánto costaba el Cronos en noviembre de 2022? La versión de entrada Attractive (rebautizada Like a comienzos de este año) se vendía a un precio de lista de $3.500.800. Subió un 167% en 12 meses, poco más que la inflación acumulada en el mismo período.

El Peugeot 208 aumentó casi 150% en 12 meses

El Peugeot 208 cuesta este mes $10.097.000 en su versión de entrada New Like y en toda la gama en realidad, ya que su precio se encuentra “topeado” para no entrar en la primera escala del 20% del impuesto al lujo en los 0km. Un año atrás, su precio de lista era $4.067.700 para la entrada de gama. Aumentó un 148% en 12 meses.

En el caso de la Volkswagen Amarok, que durante este 2023 amenaza con desplazar del trono en el segmento de las pick ups a la líder histórica desde hace 18 años, la Toyota Hilux, la variante más económica Trendline 4x2 con cabina doble está listada a $19.010.910. En noviembre de 2022, ese mismo modelo costaba $7.017.000. Trepó 170%., también por encima de la inflación acumulada como en los ejemplos anteriores.

La Volkswagen Amarok subió 170% en un año

Los precios de hoy y de hace un año son los oficiales, que pueden verse expuestos a sobreprecios en los concesionarios ante las demoras en las entregas y el contexto de escasez de unidades que enfrenta el sector automotor en los últimos años. De todos modos, sirven para calcular el porcentaje de aumento y recordar los valores nominales que se manejaban no hace tanto tiempo.

Mientras que en este momento quedan pocos autos 0km por debajo de los $8 millones –solo el Citroën C3 Live Pack, a $7.971.500, y el Chevrolet Joy, a $7.975.900- y varios modelos de los más económicos superan ya los $10 millones, un año atrás la lista de los 10 más baratos no tenía representantes de más de $4 millones. Por ejemplo: el C3 costaba $2.954.000; el Chevrolet Joy, $3.545.900; y el Renault Logan (Life, con motor 1.6), $3.537.500. Este mes, el Logan cotiza a $10.330.000.

Si las cifras que alcanzaron los 0km más económicos pueden sorprender a un desprevenido que no sigue los precios todos los meses, hay que incluir en el cálculo su valor en dólares para tener una dimensión más precisa de cómo evolucionaron. Un año atrás, el Fiat Cronos más económico valía US$10.940 al dólar blue del momento ($320). Hoy, se mantiene en ese mismo nivel, con una leve baja: US$10.109, a la cotización de $925 del lunes 13 de noviembre.

También causan sorpresa los precios que alcanzaron las pick ups, la especialidad de la industria nacional. Este mes, los modelos tope de gama llegan a $38.212.000 en el caso de la Ford Ranger Limited+; $37.299.467, en el de la Volkswagen Amarok BlackStyle, y $34.060.000 la Toyota Hilux SRX.

Para comparar, hace un año, Toyota lanzó la versión Conquest (tope de gama) de la Hilux, que desaparecerá este mes para ser reemplazada por la SRX. Su precio de lista en noviembre de 2022 era de $12.814.000.