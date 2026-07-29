El Gobierno abrió un nuevo cupo para importar autos híbridos y eléctricos sin arancel

El Gobierno abrió una nueva convocatoria para importar vehículos híbridos y eléctricos sin pagar el arancel extrazona del 35%. La medida comprende inicialmente solo a 865 unidades, aunque el número podrá aumentar a partir de los cupos que se liberen por incumplimientos de las empresas que habían obtenido una prórroga para nacionalizar sus vehículos hasta el 31 de julio.

La decisión fue formalizada mediante la Disposición 340/2026 de la Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Las empresas interesadas tendrán tiempo hasta el 7 de agosto para presentar sus solicitudes a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD).

Las unidades corresponden al remanente del período 2025 y habían sido adjudicadas previamente, pero no fueron importadas por renuncias, incumplimientos u otras causas previstas dentro del régimen. Ahora podrán ser asignadas a otras compañías y deberán ingresar al país antes del 31 de diciembre de 2026.

El esquema fue creado a comienzos de 2025 mediante el Decreto 49/2025 y permite importar hasta 50.000 vehículos electrificados por año con una alícuota del 0% en concepto de Derecho de Importación Extrazona. Fuera de este régimen, los modelos procedentes de países sin acuerdos comerciales con la Argentina deben afrontar un arancel del 35%.

Para acceder al beneficio, los vehículos deben tener un valor FOB —es decir, en su puerto de origen y antes de impuestos y otros gastos— que no supere los US$16.000 por unidad. El régimen comprende modelos eléctricos, híbridos convencionales, híbridos enchufables y Mild Hybrid, entre otras tecnologías alcanzadas por las posiciones arancelarias contempladas.

Las 865 unidades corresponden al remanente del período 2025 pero no fueron importadas por renuncias, incumplimientos u otras causas previstas dentro del régimen

Durante 2025 se asignaron las 50.000 unidades previstas mediante distintas convocatorias. Sin embargo, una parte de ese volumen no llegó a importarse. Una modificación introducida a comienzos de este año por el Decreto 44/2026 habilitó que los cupos no utilizados pudieran trasladarse y reasignarse durante el período siguiente, además de permitir prórrogas justificadas para concretar las operaciones.

En una instancia anterior ya se habían incorporado al esquema de 2026 unas 9856 unidades remanentes de 2025. La nueva convocatoria vuelve a distribuir otros lugares que quedaron vacantes o que no fueron utilizados dentro de los plazos establecidos.

Por separado, el cupo ordinario de 2026 fue fijado nuevamente en 50.000 vehículos: 19.280 unidades fueron asignadas a terminales automotrices y 30.720 a importadores. Las 865 contempladas ahora no forman parte de una ampliación de ese límite, sino que provienen del volumen pendiente del año anterior. A su vez, en los próximos meses se llamará a convocatoria para el cupo de 2027.

Cómo se repartirán las unidades

La disposición establece que el remanente se distribuirá inicialmente en partes iguales entre las dos categorías previstas por el régimen: las terminales con producción local y los importadores. Si en alguna de ellas quedan lugares vacantes, podrán transferirse a solicitantes de la otra.

Para determinar las adjudicaciones se tendrá en cuenta, en primer lugar, el mes estimado de nacionalización informado por cada empresa, en el que tendrán ventaja los proyectos que prevean importar los vehículos antes. Si dos o más solicitudes coinciden en ese punto y no quedan unidades suficientes, se priorizará el modelo con el menor precio de lista de venta al público declarado en dólares.

Para determinar las adjudicaciones se tendrá en cuenta en primer lugar el mes estimado de nacionalización informado por cada empresa

También se evaluarán los antecedentes de las empresas dentro del régimen. Tendrán prioridad aquellas que hayan cumplido los compromisos asumidos en convocatorias anteriores, especialmente en relación con los plazos de importación. En cambio, no contarán con esa ventaja quienes hayan solicitado una extensión hasta el 31 de julio de 2026.

Los adjudicatarios podrán renunciar total o parcialmente a las unidades recibidas, sin penalidad, hasta el 30 de septiembre. Si luego no concretan la importación dentro del plazo previsto, esos lugares podrán volver a distribuirse entre otras empresas que hayan cumplido los requisitos, pero no hayan recibido cupo o hayan obtenido una cantidad menor a la solicitada.

La convocatoria se produce en un mercado en el que la oferta de vehículos electrificados creció con fuerza durante el último año. El régimen de arancel cero facilitó el ingreso de nuevas marcas y modelos, especialmente provenientes de China, y amplió la competencia en los segmentos de eléctricos e híbridos.