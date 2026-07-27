Autos que bajaron de precio en julio 2026: marca por marca, los modelos con descuento

El mercado automotor cerró el primer semestre con un desempeño por debajo del registrado un año atrás. Entre enero y junio se patentaron 294.181 vehículos 0km, lo que representa una caída del 9,9% frente al mismo período de 2025, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Ante este escenario, las terminales redoblaron sus estrategias comerciales para impulsar la demanda. Durante este séptimo mes del año, varias marcas optaron por sostener los valores de algunos de sus modelos, mientras que otras reforzaron su oferta con bonificaciones y descuentos sobre versiones seleccionadas.

Todos los modelos con rebajas para julio

Renault fue una de las primeras en comunicar su estrategia comercial. La marca informó que toda su red de concesionarios ofrece una bonificación de hasta $2.000.000 para el Kardian, cuyo precio de lista parte de $38.300.000.

Por su parte, el Arkana cuenta con un descuento de hasta $5.000.000 sobre su precio de lista de $55.510.000, mientras que el Koleos Techno ofrece una bonificación de hasta $12.000.000 respecto de su valor de lista de $80.550.000.

Renault Kardian

Honda también se sumó a esta estrategia comercial y anunció bonificaciones para algunos de sus modelos durante este mes. En ese sentido, el Honda Civic Advanced Hybrid conserva un precio especial de US$49.900, lo que representa un descuento de US$4100 respecto de su valor de lista, fijado en US$54.000.

Por su parte, el Honda CR-V EXL AWD puede adquirirse por US$65.800, con una bonificación de US$5000 frente a su precio de lista de US$70.800. En tanto, el Honda CR-V Advanced Hybrid se ofrece a US$69.900, también con un descuento de US$5000 respecto de su valor oficial de US$74.900.

Honda CR-V

El Grupo Stellantis también ofrece bonificaciones con Citroën: el C3 VTi AT Feel Pack tiene un precio especial de $27.000.000, lo que representa una rebaja de $7.190.000 respecto de su valor de lista.

Por su parte, el Basalt T200 Shine se ofrece a $33.800.000, con un descuento de $7.400.000, mientras que el Aircross T200 Shine puede adquirirse por $35.700.000, es decir, $8.300.000 menos que su precio de lista.

Citroën Basalt Pedro Bicudo

Forthing Argentina, marca internacional de origen chino importada y representada en el país por Oriente Motors S.R.L, fue en línea con las automotrices anteriores y redujo el precio para julio de sus seis modelos.

En todos los casos, el descuento es de US$2000 respecto de los valores vigentes hasta el mes pasado.

El T5 EVO pasó de US$35.595 a US$33.595, mientras que el T5 HEV bajó de US$37.516 a US$35.516.

Por su parte, el Friday REEV redujo su precio de US$37.855 a US$35.855, el U-Tour pasó de US$42.375 a US$40.375, el U-Tour HEV de US$43.957 a US$41.957 y el S7 REEV de US$44.635 a US$42.635.

Cómo vienen las ventas de la industria automotriz

Como se mencionó previamente, en lo que va del año se patentaron 294.181 vehículos 0km, un 9,9% menos que en el mismo período de 2025, cuando el registro alcanzó las 326.549 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

“La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones. Tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y se observan señales de recuperación en el horizonte”, analizó Sebastián Beato, presidente de Acara.

La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades MMD Creative - Shutterstock

“Los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o aparezcan nuevas alternativas para acceder a los vehículos. Nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante stock de unidades que aún no encuentra destino en el mercado”, agregó.

Según el titular de la entidad, el sector necesita nuevas herramientas, como líneas de financiación de largo plazo, tasas más bajas o incluso del 0, además de un sinceramiento de precios e impuestos. No obstante, se mostró optimista respecto de los próximos meses: “Las cifras de junio muestran una recuperación frente a mayo y esperamos que el segundo semestre sea mejor que el primero y cierre con una tendencia de crecimiento”.