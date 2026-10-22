Empieza a operar el primer buque 100% eléctrico que une a la Argentina y Uruguay

En el marco de un convocante evento en Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires, Buquebus presentó oficialmente al China Zorrilla, el primer buque 100% eléctrico que hará la ruta fluvial entre Buenos Aires y Uruguay.

Su desarrollo, llevado adelante en Australia por el astillero Incat Tasmania, implica un cambio en la lógica de traslado de pasajeros. Así como ocurre en el universo automotor, donde la electrificación empieza a ser cada vez más relevante, misma senda sigue hoy la navegación.

El ferry atravesó varias etapas de prueba desde su llegada a la región en septiembre e implicó una inversión de US$200 millones destinada tanto a su producción como a la adecuación de la infraestructura energética necesaria para su operación.

Según adelantó la empresa a LA NACION, el primer viaje comercial lo hará este 22 de octubre, apenas unas horas después del lanzamiento oficial.

Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebus, definió al proyecto como uno de los mayores desafíos encarados por la compañía en los últimos años. “Estamos muy felices de haber llegado hasta este momento. El China Zorrilla es mucho más que un nuevo buque para Buquebus: es el resultado de años de trabajo, inversión, innovación y cooperación entre empresas, instituciones y gobiernos de Argentina y Uruguay”, afirmó.

Del evento formaron parte la secretaria General de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Defensa Carlos Presti y la senadora Patricia Bullrich. También estuvieron presentes embajadores, una delegación de funcionarios uruguayos y representantes de las empresas vinculadas al proyecto.

“Esto se hizo sin subsidios, con capital y riesgo privado y con mentalidad empresaria. Cosas que queremos para nuestro país y que Uruguay lo tiene. Tenemos que estar orgullosos de tener empresarios que comparten las dos orillas y viven en ambos países”, comentó la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

“Estamos construyendo en Migraciones un trabajo de digitalización de fronteras y avanzando en distintos procesos de integración. Estas son fuentes de trabajo e integración”, señaló Santilli.

El China Zorrilla, en detalle

En lo que respecta a la embarcación, cuenta con 130 metros de eslora (largo) y 32 metros de manga (ancho), convirtiéndose así en el buque eléctrico más grande del mundo. Puede transportar hasta 2100 pasajeros y 225 vehículos por viaje, número que lo ubica significativamente por encima de sus pares en operación.

Para tomar de referencia, el ferry de mayor capacidad de esta empresa hoy puede trasladar hasta 1008 personas y 135 vehículos.

El buque conectará entonces a Buenos Aires con Colonia del Sacramento, aunque no se descarta que pueda hacer más rutas en un futuro. En el desarrollo participaron también Wärtsilä, responsable de la tecnología de propulsión eléctrica; y Corvus Energy, proveedor del sistema de almacenamiento de energía mediante baterías.

Según lo informado, cuenta con un almacenamiento energético de más de 40Mwh y ocho waterjets impulsados por los motores eléctricos.

El China Zorrilla representa un buque con propulsión 100% eléctrica y cero emisiones directas durante la navegación

“El lanzamiento del China Zorrilla representa un hito significativo para la industria marítima y demuestra la creciente madurez de la tecnología de buques eléctricos a gran escala. Proyectos de esta magnitud evidencian lo que se puede lograr cuando armadores, astilleros y socios tecnológicos colaboran para acelerar la descarbonización del transporte marítimo”, sostuvo Roger Holm, presidente de Wärtsilä Marine y vicepresidente ejecutivo de Wärtsilä Corporation.

“El desarrollo de un sistema de almacenamiento de energía de más de 40 MWh para un buque de este tamaño requirió una estrecha colaboración entre Buquebus, Incat, Wärtsilä y nuestro equipo, desde el diseño inicial hasta la integración y las pruebas”, amplió Tor Gunnar Hovig, director regional de Corvus Energy para las Américas.

A ellos se suman Edesur, la compañía proveedora de energía en el sur de la Ciudad de Buenos Aires y parte de la provincia de Buenos Aires, y UTE, su par uruguayo. Las obras no solo implicaron infraestructura de carga sino la adecuación de los puertos tanto de Colonia como de Buenos Aires para poder contar con sistemas de abastecimiento de alta potencia.

Además, contó con el apoyo financiero del banco Santander Uruguay, que lo hizo con un préstamo de US$107 millones y una garantía parcial de crédito de US$67 millones otorgada por la Corporación Financiera Internacional (IFC, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial.

Se trató de la primera “operación azul” del IFC en el mundo vinculada al transporte marítimo eléctrico. “Este proyecto demuestra cómo la innovación, la visión y el liderazgo del sector privado pueden acelerar la transición hacia un transporte más sostenible. El buque representa un hito para la región, fortaleciendo la integración entre Uruguay y Argentina y demostrando que las soluciones de transporte con menores emisiones de carbono pueden implementarse a gran escala,” comentó Cheryl Edleson Hanway., drectora de la División de IFC para Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay.

El buque China Zorrilla Gentileza Buqeubus

Durante esta etapa incial, se prevén viajes diarios entre los destinos mencionados sumados a los servicios habituales de la empresa. Acorde a lo que informan, se usarán los primeros viajes para optimizar el ecosistema tecnológico que vincula a los sistemas de navegación, la nueva propulsión, los acumuladores energéticos y ambas estaciones de carga.

Por lo tanto, se incrementaría la frecuencia conforme pase el tiempo. Los viajes en los demás buques no serán modificados. Además, la empresa informa servicio satelital Starlink a bordo, 3000m² de espacio para pasajeros, donde se incluye el Duty Free y tres clases de servicio: Turista, Business y Primera. Los precios aún no fueron informados.