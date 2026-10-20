En cuotas y a tasa 0: qué SUV se consiguen en octubre de 2026

El mercado de autos 0km atraviesa un período de contracción, con una caída en los patentamientos que obliga a las automotrices a reforzar sus estrategias comerciales. En ese escenario, la financiación a tasa 0% aparece como una de las herramientas utilizadas para facilitar el acceso a unidades nuevas y tratar de sostener el volumen de operaciones.

Durante octubre, distintas marcas ofrecen créditos sin interés para la compra de SUV. Las condiciones cambian según el modelo y el plazo elegido, con montos que llegan hasta los $43.000.000 y alternativas de hasta 30 cuotas. En general, las propuestas permiten financiar una suma mayor cuando el crédito se cancela en 12 meses, mientras que el límite disminuye al extender la operación.

De todos modos, una tasa nominal anual (TNA) del 0 no necesariamente significa que la operación carezca de gastos adicionales. Antes de firmar, se debe consultar el costo financiero total (CFT), que contempla cargos administrativos, seguros e impuestos.

Además, los montos informados corresponden al capital máximo financiable y no al precio completo del vehículo. La diferencia debe abonarse como anticipo, junto con el patentamiento, el flete y otros gastos asociados.

Chevrolet

Sonic: hasta $28.000.000 en 12 cuotas, $25.000.000 en 18 cuotas o $22.000.000 en 24 cuotas a tasa 0

hasta $28.000.000 en 12 cuotas, $25.000.000 en 18 cuotas o $22.000.000 en 24 cuotas a tasa 0 Tracker: hasta $27.000.000 en 12 cuotas, $26.000.000 en 18 cuotas o $19.000.000 en 24 cuotas sin interés. Para la versión RS, se ofrecen hasta $28.000.000 en 18 cuotas o $22.000.000 en 24 cuotas

hasta $27.000.000 en 12 cuotas, $26.000.000 en 18 cuotas o $19.000.000 en 24 cuotas sin interés. Para la versión RS, se ofrecen hasta $28.000.000 en 18 cuotas o $22.000.000 en 24 cuotas Trailblazer: hasta $43.000.000 en 12 cuotas o $30.000.000 en 18 cuotas a tasa 0

hasta $43.000.000 en 12 cuotas o $30.000.000 en 18 cuotas a tasa 0 Captiva PHEV: hasta $30.000.000 en 12 cuotas o $26.500.000 en 18 cuotas sin interés

hasta $30.000.000 en 12 cuotas o $26.500.000 en 18 cuotas sin interés Spark EUV: hasta $15.000.000 en 12 cuotas a tasa 0

En los planes de 12 cuotas, Chevrolet también ofrece la posibilidad de diferir 60 días el pago de la primera cuota.

El Chevrolet Tracker tiene tasa 0% por 24 meses, financiando hasta $19.000.000

Toyota

Yaris Cross: hasta $15.000.000 en 12 cuotas a tasa 0

hasta $15.000.000 en 12 cuotas a tasa 0 Corolla Cross: hasta $30.000.000 en 18 cuotas sin interés, para todas sus versiones

hasta $30.000.000 en 18 cuotas sin interés, para todas sus versiones SW4: hasta $30.000.000 en 18 cuotas a tasa 0, para todas las versiones

El Yaris Cross cuenta con financiación de hasta $15.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%

Honda

WR-V, HR-V, ZR-V y CR-V: Honda ofrece financiación a tasa 0 para toda su gama de SUV, incluidas las versiones naftera e híbrida de la CR-V. La propuesta permite financiar hasta $24.000.000 en 24 cuotas fijas, además de alternativas en 12 y 18 meses, cuyos montos máximos deben consultarse en los concesionarios

Honda ofrece financiación a tasa 0 para toda su gama de SUV

Renault

Kardian: hasta $28.000.000 en 12 cuotas, $24.000.000 en 18 cuotas, $20.000.000 en 24 cuotas o $15.000.000 en 30 cuotas a tasa 0

hasta $28.000.000 en 12 cuotas, $24.000.000 en 18 cuotas, $20.000.000 en 24 cuotas o $15.000.000 en 30 cuotas a tasa 0 Duster: hasta $25.000.000 en 12 cuotas, $17.000.000 en 18 cuotas, $14.000.000 en 24 cuotas o $11.000.000 en 30 cuotas sin interés

hasta $25.000.000 en 12 cuotas, $17.000.000 en 18 cuotas, $14.000.000 en 24 cuotas o $11.000.000 en 30 cuotas sin interés Arkana: hasta $27.000.000 en 12 cuotas, $22.000.000 en 18 cuotas, $15.000.000 en 24 cuotas o $13.000.000 en 30 cuotas a tasa 0

hasta $27.000.000 en 12 cuotas, $22.000.000 en 18 cuotas, $15.000.000 en 24 cuotas o $13.000.000 en 30 cuotas a tasa 0 Boreal: hasta $30.000.000 en 12 cuotas, $27.000.000 en 18 cuotas, $20.000.000 en 24 cuotas o $14.000.000 en 30 cuotas sin interés

El Renault Arkana se ofrece a tasa 0 hasta $27.000.000 en 12 meses

Peugeot

2008, 3008 y 5008: hasta $18.000.000 en 18 cuotas a tasa 0%. La alternativa comprende toda la gama de la marca, independientemente del modelo seleccionado

El Peugeot 3008 tiene tasa 0 hasta 18 meses con un monto máximo a financiar de $18.000.000

Citroën

Basalt, C3 Aircross y C5 Aircross: hasta $18.000.000 en 18 cuotas a tasa 0. La financiación está disponible para toda la gama de la automotriz

El Citroën Basalt tiene tasa 0 a 18 meses hasta $18.000.000

DS

DS 3 y DS 7: hasta $26.000.000 en 18 cuotas a tasa 0. La propuesta comprende toda la gama de DS Automobiles, aunque el porcentaje del precio financiado varía según el vehículo elegido

Para el DS4 se pueden financiar hasta $26.000.000 en 18 cuotas a tasa 0

Fiat

Pulse y Fastback: hasta $24.000.000 en 12 cuotas o $28.000.000 en 18 cuotas a tasa 0

En el caso del Fiat Pulse son hasta $28.000.000 en 18 cuotas Marcos Camargo

Jeep

Toda la gama: hasta $24.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%

hasta $24.000.000 en 12 cuotas a tasa 0% Renegade, Compass y Commander: hasta $28.000.000 en 18 cuotas sin interés

hasta $28.000.000 en 18 cuotas sin interés Compass Sport: cuenta con una financiación especial de hasta $28.000.000 en 24 cuotas a tasa 0%, vigente durante octubre

En el caso del Renegade son hasta $28.000.000 en 18 cuotas sin interés

Leapmotor

B10 y C10: hasta $24.000.000 en 12 cuotas o $18.000.000 en 18 cuotas a tasa 0. Las condiciones comprenden la gama de SUV electrificados comercializados por la marca en el país.