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En cuotas y a tasa 0: qué SUV se consiguen en octubre de 2026

Varias automotrices ofrecen créditos sin interés para distintos modelos; los montos financiables alcanzan los $43 millones y los plazos llegan hasta los 24 meses

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Toyota incorporó una línea adicional de financiación a tasa 0% en 18 meses, con un monto máximo de $30.000.000, para la compra de todas las versiones de Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross
Toyota incorporó una línea adicional de financiación a tasa 0% en 18 meses, con un monto máximo de $30.000.000, para la compra de todas las versiones de Hilux, SW4, Corolla y Corolla Cross

El mercado de autos 0km atraviesa un período de contracción, con una caída en los patentamientos que obliga a las automotrices a reforzar sus estrategias comerciales. En ese escenario, la financiación a tasa 0% aparece como una de las herramientas utilizadas para facilitar el acceso a unidades nuevas y tratar de sostener el volumen de operaciones.

Durante octubre, distintas marcas ofrecen créditos sin interés para la compra de SUV. Las condiciones cambian según el modelo y el plazo elegido, con montos que llegan hasta los $43.000.000 y alternativas de hasta 30 cuotas. En general, las propuestas permiten financiar una suma mayor cuando el crédito se cancela en 12 meses, mientras que el límite disminuye al extender la operación.

De todos modos, una tasa nominal anual (TNA) del 0 no necesariamente significa que la operación carezca de gastos adicionales. Antes de firmar, se debe consultar el costo financiero total (CFT), que contempla cargos administrativos, seguros e impuestos.

Además, los montos informados corresponden al capital máximo financiable y no al precio completo del vehículo. La diferencia debe abonarse como anticipo, junto con el patentamiento, el flete y otros gastos asociados.

Chevrolet

  • Sonic: hasta $28.000.000 en 12 cuotas, $25.000.000 en 18 cuotas o $22.000.000 en 24 cuotas a tasa 0
  • Tracker: hasta $27.000.000 en 12 cuotas, $26.000.000 en 18 cuotas o $19.000.000 en 24 cuotas sin interés. Para la versión RS, se ofrecen hasta $28.000.000 en 18 cuotas o $22.000.000 en 24 cuotas
  • Trailblazer: hasta $43.000.000 en 12 cuotas o $30.000.000 en 18 cuotas a tasa 0
  • Captiva PHEV: hasta $30.000.000 en 12 cuotas o $26.500.000 en 18 cuotas sin interés
  • Spark EUV: hasta $15.000.000 en 12 cuotas a tasa 0

En los planes de 12 cuotas, Chevrolet también ofrece la posibilidad de diferir 60 días el pago de la primera cuota.

El Chevrolet Tracker tiene tasa 0% por 24 meses, financiando hasta $19.000.000
El Chevrolet Tracker tiene tasa 0% por 24 meses, financiando hasta $19.000.000

Toyota

  • Yaris Cross: hasta $15.000.000 en 12 cuotas a tasa 0
  • Corolla Cross: hasta $30.000.000 en 18 cuotas sin interés, para todas sus versiones
  • SW4: hasta $30.000.000 en 18 cuotas a tasa 0, para todas las versiones
El Yaris Cross cuenta con financiación de hasta $15.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%
El Yaris Cross cuenta con financiación de hasta $15.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%

Honda

  • WR-V, HR-V, ZR-V y CR-V: Honda ofrece financiación a tasa 0 para toda su gama de SUV, incluidas las versiones naftera e híbrida de la CR-V. La propuesta permite financiar hasta $24.000.000 en 24 cuotas fijas, además de alternativas en 12 y 18 meses, cuyos montos máximos deben consultarse en los concesionarios
Honda ofrece financiación a tasa 0 para toda su gama de SUV
Honda ofrece financiación a tasa 0 para toda su gama de SUV

Renault

  • Kardian: hasta $28.000.000 en 12 cuotas, $24.000.000 en 18 cuotas, $20.000.000 en 24 cuotas o $15.000.000 en 30 cuotas a tasa 0
  • Duster: hasta $25.000.000 en 12 cuotas, $17.000.000 en 18 cuotas, $14.000.000 en 24 cuotas o $11.000.000 en 30 cuotas sin interés
  • Arkana: hasta $27.000.000 en 12 cuotas, $22.000.000 en 18 cuotas, $15.000.000 en 24 cuotas o $13.000.000 en 30 cuotas a tasa 0
  • Boreal: hasta $30.000.000 en 12 cuotas, $27.000.000 en 18 cuotas, $20.000.000 en 24 cuotas o $14.000.000 en 30 cuotas sin interés
El Renault Arkana se ofrece a tasa 0 hasta $27.000.000 en 12 meses
El Renault Arkana se ofrece a tasa 0 hasta $27.000.000 en 12 meses

Peugeot

  • 2008, 3008 y 5008: hasta $18.000.000 en 18 cuotas a tasa 0%. La alternativa comprende toda la gama de la marca, independientemente del modelo seleccionado
El Peugeot 3008 tiene tasa 0 hasta 18 meses con un monto máximo a financiar de $18.000.000
El Peugeot 3008 tiene tasa 0 hasta 18 meses con un monto máximo a financiar de $18.000.000

Citroën

  • Basalt, C3 Aircross y C5 Aircross: hasta $18.000.000 en 18 cuotas a tasa 0. La financiación está disponible para toda la gama de la automotriz
El Citroën Basalt tiene tasa 0 a 18 meses hasta $18.000.000
El Citroën Basalt tiene tasa 0 a 18 meses hasta $18.000.000

DS

  • DS 3 y DS 7: hasta $26.000.000 en 18 cuotas a tasa 0. La propuesta comprende toda la gama de DS Automobiles, aunque el porcentaje del precio financiado varía según el vehículo elegido
Para el DS4 se pueden financiar hasta $26.000.000 en 18 cuotas a tasa 0
Para el DS4 se pueden financiar hasta $26.000.000 en 18 cuotas a tasa 0

Fiat

  • Pulse y Fastback: hasta $24.000.000 en 12 cuotas o $28.000.000 en 18 cuotas a tasa 0
En el caso del Fiat Pulse son hasta $28.000.000 en 18 cuotas
En el caso del Fiat Pulse son hasta $28.000.000 en 18 cuotasMarcos Camargo

Jeep

  • Toda la gama: hasta $24.000.000 en 12 cuotas a tasa 0%
  • Renegade, Compass y Commander: hasta $28.000.000 en 18 cuotas sin interés
  • Compass Sport: cuenta con una financiación especial de hasta $28.000.000 en 24 cuotas a tasa 0%, vigente durante octubre
En el caso del Renegade son hasta $28.000.000 en 18 cuotas sin interés
En el caso del Renegade son hasta $28.000.000 en 18 cuotas sin interés

Leapmotor

  • B10 y C10: hasta $24.000.000 en 12 cuotas o $18.000.000 en 18 cuotas a tasa 0. Las condiciones comprenden la gama de SUV electrificados comercializados por la marca en el país.
En el Leapmotor B10 se financian hasta $24.000.000 en 12 cuotas o $18.000.000 en 18 meses
En el Leapmotor B10 se financian hasta $24.000.000 en 12 cuotas o $18.000.000 en 18 meses
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