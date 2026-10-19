Los autos con caja automática más baratos en octubre 2026

La oferta de autos con caja automática se amplió con fuerza durante los últimos años en el mercado argentino. A los modelos tradicionales con convertidor de par o transmisión CVT se sumaron distintas alternativas electrificadas, como híbridos y eléctricos, que también permiten conducir sin pedal de embrague.

Sin embargo, esta tendencia se desarrolla en un contexto de contracción general del mercado: durante septiembre se patentaron 49.814 vehículos, lo que representa una caída del 11,4% en comparación con el mismo mes de 2025 (aunque significó una suba del 10,7% respecto de agosto). Con estos resultados, el acumulado entre enero y septiembre suma 435.493 unidades, un 13% por debajo de las 500.497 operaciones registradas en el mismo período del año anterior.

En contraste con este panorama general, las opciones electrificadas exhiben un marcado crecimiento en sus ventas: en septiembre se registraron 8322 unidades de modelos híbridos (un incremento interanual del 161,0%) y 865 vehículos 100% eléctricos (un salto del 434,0% respecto al mismo mes de 2025).

En ese escenario, las automotrices combinaron distintas estrategias durante octubre: los precios de lista expresados en dólares se mantuvieron, en general, sin cambios, aunque su equivalente en pesos aumentó por la evolución del tipo de cambio.

Por tanto, el listado de los 10 autos con caja automática más económicos registró un aumento promedio de 2,6% (para este listado se tuvieron en cuenta solo las versiones más económicas con este tipo de transmisión de cada modelo):

JMEV Easy 3: US$16.900 (o $26.093.600, según un tipo de cambio a $1544)

US$16.900 (o $26.093.600, según un tipo de cambio a $1544) Hyundai HB20 Hatchback (Comfort Plus AT 1.6): $32.500.000

$32.500.000 MG 3 naftero: US$21.900 ($33.813.600)

US$21.900 ($33.813.600) JAC S2 (1.5 CVT Luxury LV): US$22.900 ($35.357.600)

US$22.900 ($35.357.600) Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $36.315.000

$36.315.000 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $36.643.900

$36.643.900 BYD Dolphin Mini (GL): US$23.990 ($37.040.560)

US$23.990 ($37.040.560) Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $37.440.000

$37.440.000 Suzuki Swift Hybrid GLX AT: US$24.400 ($37.673.600)

US$24.400 ($37.673.600) Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $37.730.000

El JMEV Easy 3 conserva el primer lugar y amplía su ventaja como el auto con caja automática más económico de la Argentina. Se trata de un hatchback urbano 100% eléctrico de origen chino, impulsado por un motor de 68 CV y con una autonomía declarada de hasta 330 kilómetros.

JMEV Easy 3

El Hyundai HB20 Hatchback permanece en la segunda posición, pese a que aumentó su precio. Importado desde Brasil, en su versión Comfort Plus combina un motor naftero 1.6 de 123 CV con una transmisión automática de seis velocidades.

Hyundai HB20 Hatchback

El MG 3 naftero mantiene el tercer puesto: esta variante incorpora un motor 1.5 litros de 114 CV asociado a una transmisión automática CVT y se diferencia de la versión híbrida también disponible en el mercado argentino.

MG 3

El JAC S2 se mantuvo en el cuarto lugar del listado. Este SUV compacto utiliza un motor naftero 1.5 de 105 CV, combinado con una transmisión CVT.

JAC S2

Finalmente, el Toyota Yaris se mantuvo en el quinto lugar, pese a que también aumentó de precio para este décimo mes del año.