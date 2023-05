¿Estás por comprar una moto urbana? Claves para elegir el modelo

escuchar

Tomar la decisión de adquirir una motocicleta del segmento urbano es un gran paso: la solución a la movilidad, la reducción de los gastos y la posibilidad de independizarse y obviar el uso del transporte público son aspectos que influyen. Para saber cuál elegir, qué tener en cuenta y por qué, diferentes expertos guían a los futuros usuarios en este proceso con el objetivo de que tomen la mejor elección en cada caso.

Daniel Bianco, coordinador de Ducati Riding Experience Argentina, explicó que las prestaciones de una moto urbana son aquellas que busca una persona cuando piensa usarla fundamentalmente en la ciudad. En cuanto a sus características, “la principal es que sea maniobrable. Es decir, con la evolución que han tenido las motos, aunque no sea tan liviana o no tenga un tamaño tan acotado, lo más importante es que tenga un chasis y una suspensión que hagan que esa moto sea maniobrable. Ducati tiene motos predominantemente urbanas y otros modelos que, si bien no estarían dentro de estas características, hacen que por una configuración de chasis y suspensión de avanzada puedan utilizarse perfectamente en la ciudad”.

Bianco destacó que el cilindraje en este segmento es amplio y la importancia que tenga un ‘motor elástico’ donde el conductor puede ir a una marcha baja o más alta y “el motor siempre ofrezca una conducción serena y cómoda. Otro aspecto son los frenos y que la moto tenga ABS. Todo lo anterior junto con una posición de manejo cómoda son ítems para tener en cuenta para comprar una moto”.

Ducati Scrambler Icon

Por su parte, Martín Montenegro, Instructor de Manejo del Departamento de Safety de Honda Motor de Argentina, agregó que en la elección de una moto urbana es fundamental determinar el uso que va a dársele o saber el tipo de vía por dónde generalmente se va a transitar. “En función de esto, hay que tener en cuenta la confiabilidad de la marca/producto a adquirir, su practicidad y comodidad de uso y asegurarse que tenga un bajo consumo”, dijo.

Igualmente, Elías Cobelo, Brand Manager Zanella Hnos., sumó que “una moto más eficiente en combustible permitirá ahorrar bastante dinero. Las características de seguridad también son importantes, más en una moto urbana donde el tráfico puede ser más denso. Debes buscar características como frenos CBS y luces LED para confirmar que estás conduciendo de manera segura y una moto que se ajuste a tu presupuesto y cumpla con tus necesidades y expectativas en términos de rendimiento y calidad”.

En tanto, Agostina Grippo, Brand Manager de Kawasaki y Kymco detalló que los scooters son más prácticos que las motos ya que, “tienen mayor capacidad de transporte y guardado y ofrecen mayores beneficios a la hora de manejarlos en la ciudad en comparación con la dureza de una on/off, el tamaño de una naked o la incómoda relación de una trail o supersport. Los scooters administran menores potencias y funcionan muy bien a bajas revoluciones; tienen protecciones dinámicas incorporadas como parabrisas, miembros inferiores cubiertos y el seguro contra robo es un 40% más económico debido a la baja siniestralidad que tienen este tipo de vehículos”.

Scooter Agility 125, de Kymco

Respecto de la definición del tamaño de la moto, los especialistas indicaron que cada conductor debe sentarse en el rodado y sentir que va a tener el poder de la maniobrabilidad, más aún, si recién están iniciando el manejo de estos vehículos, y coincidieron en la importancia de realizar un curso de conducción porque ‘la técnica es fundamental para estar en la calle’. Además, si se utiliza este medio de transporte junto con un acompañante, debe tenerse en cuenta las dimensiones del asiento trasero y la altura de los pedalines.

Acerca de la autonomía de estos modelos, el Coordinador de Ducati Riding Experience Argentina explicó que, “es directamente proporcional a qué tan rápido o al tipo de uso que le da cada uno. Llenando el tanque la moto hace cerca de 140 o 200 kilómetros (según modelo). Para destacar, hay quien elige la moto sólo por la movilidad; sin embargo, también está el placer de la moto y ahí, se suman elementos como la versatilidad para que, si quiere salir a la ruta, sea divertido. La moto también da estilo”.

Para Rodrigo Fortunato, Brand Manager de Corven, las motos urbanas “se caracterizan por ser ligeras, livianas, eficientes en el consumo de combustible, tienen un amplio espacio de almacenamiento, bajo costo de mantenimiento, precios accesibles y son ideales para el uso diario en cortas y medianas distancias. Corven Motos ofrece diferentes alternativas para satisfacer las necesidades de un usuario que busca una moto para desplazarse todos los días en la ciudad”.

Usos y prácticas

Si bien la adquisición de las motos es liderada por los hombres, en los últimos años, la participación femenina se ha incrementado y su uso principal es para la movilidad personal y eficiente, reducir los gastos mensuales y estacionar más fácilmente. “La adquisición de motos en los últimos años logro una equidad. Hoy la participación femenina casi nivela a la masculina. Está ligado directamente al avance femenino en el rubro ya no solo como un acompañante al momento de circular sino como la conductora de un motovehículo”, dijo Cobelo, de Zanella, y comentó que, “apoyando este avance, tenemos una campaña vinculada a la inclusión de la mujer y junto con Belén Couso, líder de ‘Mujeres al Mando’ hay clínicas gratuitas para el primer contacto de la mujer con la moto, se enseñan técnicas de conducción segura, las diferencias entre los productos y la correcta manipulación de los mismos”.

Zanella Due Classic 110

En esta línea, Grippo aportó que, “a diferencia del resto de los vehículos de dos ruedas, el scooter cuenta aproximadamente con un 42% de elección en el público femenino contra un 58% de usuarios del sexo opuesto y se debe a que ofrece mayor comodidad en la posición de manejo y en sus protecciones y espacio de guardado. Si bien en todos los segmentos de motos se nota un fuerte crecimiento del público femenino, en este es mayor la participación de la mujer”.

Entre los elementos básicos que sugieren los entrevistados siempre debe llevar consigo un conductor de moto, en este caso urbana, están: un kit de herramientas (para un viaje mayor una cámara de rueda) y un infla-sella. Y en seguridad, “se incluye el casco que, más allá de la obligación para circular, te salva la vida; los guantes, son accesibles y ante una caída, lo primero que apoyamos son las manos, protegen del viento, lluvia y cualquier objeto que se levante en la calle que pueda golpearnos; el calzado debe ser cerrado y estar ajustado y se recomienda campera y pantalón con protecciones y calzado específico para moto”, sugirió Montenegro.

En tanto, para Fortunato también es necesario y “crucial el chaleco reflectivo que hace al conductor más visible en condiciones de poca luz o durante la noche. Es imprescindible circular con la documentación al día y es esencial revisar la moto siempre antes de salir”.

En la misma línea, Mauro D´Annunzio, gerente de Ventas y Marketing de Ducati Argentina aportó que “tener la moto en condiciones, los neumáticos, frenos, iluminación hacen a la seguridad de quienes viajan en ella. En el caso de utilizar esta u otra moto con un fin recreativo, cuando los pilotos salen a las rutas, la preparación debe ser exhaustiva. Ducati cuenta con una Asistencia Técnica mediante el 0800 a donde el usuario llama y automáticamente va una unidad a darle asistencia inmediata. Esta cobertura es a nivel nacional”.

En cuanto a la conducción de una moto urbana, Montenegro destacó que por la zona en la que va a transitarse, las alertas del entorno requieren de una concentración extra, ya que, el tránsito en dicho segmento es de mayor caudal y el riesgo a los accidentes incrementa.

Asimismo, D´Annunzio aportó que debe tenerse una buena postura de manejo, saber cómo dosificar los frenos, evitar el zigzagueo y conducir a una velocidad apropiada dentro de los límites permitidos. En caso de lluvia, estos cuidados se intensifican.

Fortunato acotó que deben respetarse las señales viales, especialmente las de velocidad y alto, estar alerta en las intersecciones y respetar los lugares dónde estacionar la moto.

Una moto, un encuentro

La moto del segmento urbano está diseñada para tal fin y no son adecuadas para terrenos “difíciles”. Así, Montenegro destacó que “por ejemplo, subirse a la autopista tiene un riesgo mayor por las velocidades. Si la moto va a utilizarse en este tipo de camino, hay que tener en cuenta la cilindrada que vayamos a adquirir. Por otro lado, las ventajas de una moto urbana de estilo on-off, pueden ayudar a transitar mejor las calles con pozos o baches de la ciudad”.

En el arte de la moto, el segmento urbano también es un buen motivo para unirse. “En Ducati hacemos muchas salidas y encuentros. Tenemos usuarios que han comprado la moto para uso urbano y pensaban que era imposible salir a la ruta con esa misma moto y cuando lo hacen, descubren un viaje divertido y vuelven fascinados y con ganas de hacerlo nuevamente. Son programas para vivir en primera persona, usado la misma moto para el trabajo y los fines de semana para pasear”, dijo Bianco, el Coordinador de Ducati Riding Experience Argentina.

Además, “muchas personas eligen una moto, aunque nunca habían pensado en la posibilidad de comprarse una y, motivados por una solución de movilidad, luego descubren un universo de posibilidades desde los usos recreativos. Por ejemplo, cada año los ‘Ducatistas’ realizamos la reunión a nivel mundial ‘We Ride As One’ para celebrar en comunidad la pasión por los productos de la casa de Borgo Panigale”.

Finalmente, la elección de una moto del segmento urbano estará en el análisis de cada futuro propietario. Las ventajas en cuanto a la facilidad de movimiento, confort, seguridad y protección y menores gastos son importantes a la hora de colocarlas en la balanza. Y como concluye el gerente de Ventas y Marketing de Ducati Argentina, “la experiencia de la moto se resume en: pasión”.

