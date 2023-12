escuchar

“Nostalgia: delicada, pero potente”. La frase pertenece al publicista Don Draper, protagonista de la serie Mad Men, cuando en una oportunidad tuvo que venderle la campaña de un producto a ejecutivos de una empresa. Y Donald, o Dick para los amigos, no podía haber acertado más con la definición, porque en los últimos años varias marcas se la jugaron con el ancho de revivir uno o varios modelos a fin de tocar las fibras del público y lograr venderle un auto.

Claro, esta estrategia es mucho más fácil porque las bases y el hipotético éxito del modelo, en teoría, deberían retomar ese camino también. Pero como bien dijo Draper, la nostalgia es delicada y a veces los renaceres pueden no salir del todo bien. Independientemente de cómo les fue, a continuación, un recuento de todo lo que las marcas decidieron revivir en estos últimos años y lo que se está cocinando.

1) Renault 5

Es uno de los más resonantes por lo que se está haciendo esperar y porque moviliza a los fierreros de paladar negro: el Renault 5. El prototipo es la punta de lanza de la nueva etapa de la marca denominada Renaulution, y fue presentado en 2021 como prototipo. Los del rombo apuntan a tenerlo listo para 2024 como un modelo íntegramente eléctrico y lejos por lo menos en concepto de propulsión de aquel mítico R5 turbo del que todavía quedan algunas unidades en el país.

En línea con el “5″, la marca también decidió la resurrección del R4, uno que atravesó más a los argentinos. La mala noticia para los románticos es que, a diferencia del 5, el concepto del 4 apuntó más a lo aventurero porque hasta ahora solo se conoce el prototipo de lo que será la resurrección: denominado 4Ever Trophy, tiene aires SUV aunque el nombre del modelo es un claro guiño al histórico modelo. ¿Fecha? Seguramente para finales del año que viene.

El prototipo del Renault 4, que renacerá en formato eléctrico y aventurero Richard Bord - Getty Images Europe

Para cerrar la terna de la marca francesa, otro que, si bien siguió en producción durante varios años en el Viejo Continente, parece que también volverá a las fuentes. El Twingo, que en la Argentina solo tuvo una iteración a finales del milenio, volverá en 2025 totalmente eléctrico y por ahora siendo uno de los más fidedignos en términos de diseño.

El prototipo del nuevo Renault Twingo

2) Citroën Ami y Fiat Topolino

Citroën My Ami Pop

Hablando de eléctricos, hay una dupla italofrancesa que también desempolvó dos nombres icónicos: los Ami y Topolino, Citroën y Fiat, respectivamente. Este rejuvenecimiento fue algo menos fiel ya que Stellantis aplicó la misma base para ambos modelos (para otras marcas del Grupo también) sin ceñirse demasiado al diseño original (el Topolino más que el Ami) y -lejanamente- al concepto de económicos y accesibles aunque se trata de vehículos eléctricos.

En línea con los renacimientos, Fiat también acaba de traer de vuelta en Europa al mítico 600, también reconvertido en 100% eléctrico y con formato SUV. Con un diseño emparentado con los rasgos que venía mostrando la marca -una continuidad del 500-, el nuevo “Fitito” creció en tamaño y sus baterías ofrecen una autonomía de más de 400 kilómetros.

3) Nissan Z Fairlady

Nissan Z, otro de los nombres clásicos que volvió a escena

El de los deportivos es un segmento donde las marcas apuntan a lo emotivo y a lo pasional. Hace un tiempo Nissan volvió a echar leña al fuego con el revival de la Z, otrora 350 y 370, que decidieron bautizar como la vieja Fairlady. El modelo, que se presentó en forma de prototipo en plena pandemia, está impulsado por un V6 biturbo que está en los 400 CV, dependiendo de los mercados. Y hablando de coupés niponas deportivas, mención deportiva a la Toyota Supra, que en 2019 volvió después de un parate de casi 20 años.

4) Ford Mustang

El Ford Mustang, cuya nueva generación fue presentada el año último, también apela a la nostalgia de su historia

De más está decir que los americanos son especialistas en el tema con exponentes de peso como los Ford Mustang, Dodge Charger y Chevrolet Camaro y Corvette, como punta de lanza de una legión que supo volver a pisar -acelerar- fuerte.

5) Chevrolet Montana

La Chevrolet Montana recuperó un nombre clásico de la marca del moño, en otro segmento

En la nómina se puede incluir un caso que desembarcó en el mercado local este año: la Chevrolet Montana, un nombre que surgió en 2010 como fruto del proyecto Viva y que tras algunos años ausente reseteó sustancialmente el modelo tomando las bases de la nueva plataforma de General Motors para la gama de vehículos del segmento B como Onix y Tracker. No será un nombre de larga data pero es el ejemplo regional más reciente a la venta en la Argentina.

6) Land Rover Defender

La versión del Land Rover Defender que llega al país es la híbrida enchufable

El rubro SUV también es una fuente interesante de revivals. El que más carga emocional tuvo este tiempo fue el proceso del Defender, un recontra clásico de clásicos que Land Rover se animó a aggiornar y recientemente llegó al país. Algo similar ocurrió con Hummer: la bestial camioneta volvió con bombos y platillos en plena pandemia pero con un concepto totalmente diferente ya que, ahora, es íntegramente eléctrica. ¿Llegará a la Argentina? Dificilísimo.

7) Ford Bronco

Ford trajo al ruedo nuevamente al Bronco, un nombre con historia para la marca

Es menester también sumar a la familia Bronco, compuesta por la homónima y la Bronco Sport, que aterrizó en nuestro país en 2021. Ambas parten de plataformas diferentes pero comparten el espíritu del modelo original lanzado en los sesenta. El modelo que se vende en la Argentina lleva acumulados en 2023 un total de 1.060 unidades.

8) Toyota Land Cruiser

Toyota presentó en Japón la nueva generación del Land Cruiser, que llegará al mercado japonés en el primer semestre de 2024 Toyota

En último lugar, otro caso en vías de renacimiento. Sí, también se trata de un SUV y no es ni más ni menos que el Toyota Land Cruiser, todo un nombre en el mundo del off road, que pegó un salto generacional hace algunos meses pero -por ahora solo- en Japón, su país de origen, se relanzó la variante “70″, una opción pensada para el trabajo duro que nació en 1984. El modelo, que adopta detalles modernos como las luces diurnas de LED y el motor 2.8 turbodiesel de 204 de la pick up Hilux, apela a un look retro pero actualizando buena parte del modelo, especialmente su versatilidad.