Escuchar

Desde autos compactos para transitar las calles angostas de Roma, hasta robustas pickups para aventurarse en el campo brasileño. Cada mercado tiene su identidad y basta con analizar las listas de los 0km más vendidos para tener una visión de lo que pasa, desde Asia a Europa.

Mientras los híbridos se consolidan en las listas de los más vendidos, el público demanda, a la vez, amistad entre precio y calidad para afrontar coyunturas complejas. A continuación, un repaso por los modelos más vendidos de algunos puntos representativos del globo.

América latina elige pick ups

En Brasil, el primer puesto de la lista de los vehículos más vendidos de 2023 fue para la pickup pequeña Fiat Strada, con un total de 120.600 unidades vendidas. Según Fenabrave, la asociación de concesionarios de ese país, en 2023 se vendieron 2.179.363 de vehículos 0km, y completaron el podio el Volkswagen Polo (con 111.242 unidades) y el Chevrolet Onix (con 102.043).

La Fiat Strada es el auto más vendido en Brasil

La marca italiana, parte del grupo Stellantis, alcanzó una participación del 21,8% con 475.443 unidades patentadas en 2023. La Strada, producida en su planta de Betim, a 40 km de Belo Horizonte, se quedó con la corona del enorme mercado brasilero y alcanzó una participación de mercado del 5,5%. Según el sitio oficial de Fiat Brasil, la pickup se consigue a partir de los 84.690 reales (unos US$ 17.000).

El top five de los más vendidos en el mercado vecino se completa con el Hyundai HB20 (que vendió 88.905 unidades) y el Chevrolet Onix Plus (con 74.887).

Del otro lado de la cordillera, en Chile, quien se consagró fue la Hilux de Toyota. El sector automotor chileno cerró 2023 con ventas de 313.865 vehículos nuevos livianos y medianos, una caída de 26,5% que enmarca al sector dentro del desempeño general de su economía, esto es, un año de dificultades pero levemente por debajo de la línea promedio histórica del rubro, que se ubica en torno a las 360.000 unidades, según consignó la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC).

La Toyota Hilux lideró las ventas en Chile en 2023

La Hilux, importada desde la fábrica argentina de Zárate, vendió 9100 unidades en el país trasandino. Según el sitio oficial de Toyota en ese país, la pick up se consigue desde los 26.290.000 de pesos chilenos más IVA (que representan US$ 26.815).

Le siguen entre los más vendidos la L-200 de Mitsubishi (con 7923 unidades), la Maxus T60 (7280 unidades), la SUV Chevrolet Groove (con 6009 unidades) y la Poer Great Wall (5540 unidades).

Mientras tanto, en el otro gigante latinoamericano, Nissan se adueñó del mercado mexicano. Allí, la japonesa se quedó con tres de los cinco primeros lugares en ventas, incluido el número uno. La corona, en este caso, fue para el Nissan Versa, que vendió 76.926 unidades en 2023.

El Nissan Versa es el auto más vendido en México, donde la marca japonesa tiene un gran peso

El segundo lugar fue para la Nissan NP300 (con 61.878 unidades) y el podio lo completó el Chevrolet Aveo, con 52.254 unidades. Lo siguieron el MG 5 (33.205 unidades) y en el quinto lugar el Nissan March (con 30,595 unidades).

Según datos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), durante 2023 se comercializaron 1.361.433 vehículos ligeros en ese país y, en este mismo periodo, se produjeron 3.779.234 de vehículos. Los camiones ligeros representaron 76,1 % del total, y el resto correspondió a la fabricación de automóviles.

Estados Unidos tiene un único líder

Como no podía ser de otra manera, los estadounidenses hicieron patria y consagraron a Ford como líder en ventas en ese mercado con un récord imbatible: la Serie F de la marca se quedó con el título del vehículo más vendido por 42° año consecutivo, y, además, lidera el segmento de camionetas hace 47 años.

En Estados Unidos, la Ford F-150 es la dueña del primer puesto hace 42 años

La pick up, que patentó 750.789 unidades en 2023, se vende desde los US$ 33.835.

En ese país, el crecimiento llegó, en gran medida gracias al aumento del inventario. Muchos fabricantes de automóviles finalmente pudieron producir más automóviles para satisfacer la demanda a medida que los problemas en la cadena de suministro mermaron, según relevó la revista especializada Car and Driver.

El segundo puesto en ventas fue para la Chevrolet Silverado (con 543.319 unidades vendidas) y el tercero para la Ram Pickup (444.926).

Europa todavía en recuperación

En el viejo continente, las pickups se corren del podio y dan lugar a los autos. En España, el mercado en 2023 no pudo superar la barrera del millón de unidades vendidas y se quedó con 949.359 patentamientos. Pero, según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), el dato igualmente es positivo si se tiene en cuenta que el financiamiento sigue en niveles elevados y la inflación todavía no volvió a los niveles previos a la escalada de los conflictos internacionales.

Dicho esto, fue el Dacia Sandero quien se quedó con el primer puesto en ventas y registró 27.951 unidades. Diseñado por la filial rumana de Renault, su relación calidad-precio fue lo que impulsó las ventas. De hecho, desde 2018 supo mantenerse entre los más vendidos de España y se consigue en las versiones Essential desde 13.190 euros y Expression desde 14.040 euros.

El Renault Clio es el auto más vendido en Francia

El top cinco se completa con el Seat Arona (21.639 unidades), el Toyota Corolla (19.845 unidades), el MG ZS (19.818 unidades) y el Peugeot 2008 (19.433 unidades).

Del otro lado de la frontera, en los 12 meses de 2023, con 1.774.729 patentamientos, el mercado francés de 0km registró un crecimiento de 16,07%, pero todavía se mantiene por debajo de los niveles previos a la pandemia, cuando superó las 2 millones de unidades en 2019. La inflación y la crisis de insumos del sector siguen siendo dos factores que influyen en los resultados, según consignó la Plateforme Automobile (PFA).

Allí, el orgullo galo fue más fuerte y consagró a la francesa Renault en la cima de los más vendidos con su modelo Clio, que patentó 97.471 unidades. En ese mercado se consigue la versión Evolution desde los 18.700 euros; la Techo, desde los 20.900 euros; y la Espirit Alpine, desde los 23.400.

El podio francés de los modelos más vendidos se completa con el Peugeot 208 (que patentó 86.263 unidades) y con el Dacia Sandero (con 69.106 unidades). Le siguieron el Citroen C3 (59.603) y el Peugeot 2008 (49.344).

Mientras tanto, en Italia, el año terminó con 1.566.448 vehículos nuevos matriculados, según la Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri (Unrae). Y en este caso los híbridos se destacaron. El Fiat Panda fue el auto más vendido del 2023, con 102.625 unidades patentadas, de las cuales 93.861 eran híbridas y tienen un precio de lista de 15.500 euros.

En Italia, lidera las ventas el Fiat Panda

En estas latitudes el Dacia Sandero también pisó fuerte y se quedó con el segundo lugar entre los best sellers, con 48.398 unidades. Le siguió el Lancia Ypsilon (44.891 unidades), el Toyota Yaris Cross (34.981) y la Volkswagen T-Roc (32.969).

Y en otro país apasionado por los motores, Alemania le hizo honor a su tradición. En 2023 ese mercado registró 2.844.609 de autos nuevos, de los cuales el 48,5% estaba equipado con propulsión alternativa, según la Kraftfahrt-Bundesamt (KBA).

El podio estuvo totalmente cooptado por Volkswagen. La firma de Wolfsburg se quedó con el primer puesto en ventas gracias a su modelo Golf, que patentó 81.117 unidades. Y también con el segundo y el tercero, gracias a la T-Roc (68.678) y al Tiguan (63.958), respectivamente. En Alemania el precio del Golf parte desde los 41.999 euros.

Y para terminar el recorrido europeo, los patentamientos nuevos en el Reino Unido durante 2023 acumularon 1.903.054 unidades, un 17,9% más que en 2022, según datos de The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

En el Reino Unido, el Ford Puma fue el auto más vendido en 2023

En este caso, el Ford Puma se quedó con la medalla de oro, tras vender 49.591 unidades. En este caso, la versión Titanium parte desde las 25.640 libras, según el sitio oficial de Ford Reino Unido. Por otro lado, la Nissan Qashqai quedó con la medalla de plata y 43.321 unidades vendidas. Le siguió el Opel Corsa (vendido bajo la marca Vauxhall, con 40.816 unidades), la Kia Sportage (36.135 unidades) y el Tesla Model Y, con 35.899, que tiene un precio de lista desde las 44.990 libras.

Quién conquista Oriente

Para los japoneses no hay nada mejor que otro japonés. En uno de los mercados más competitivos del mundo, los 20 autos más vendidos son, cómo no, made in Japón. Toyota arrasó y se quedó con ocho de los 10 primeros puestos, top 3 incluido.

El auto más vendido de Japón en 2023–sin contar la categoría de miniautos- fue el Toyota Yaris, con 194.364 unidades patentadas. En sus dos versiones, híbrido y naftero, los precios en ese mercado inician en los 1,5 millones de yenes – o unos US$ 10.000-.

En Japón domina Toyota, y el Yaris es el modelo más vendido

El segundo lugar fue para el Corolla, con 154.870 unidades, y le siguió el Sienta, con 132.332. En el cuarto puesto se abrió paso Nissan con su modelo Note, que vendió 102,508 unidades, según la Japan Automobile Manufacturers Association (JAMA).

Por último, y no menos importante, el principal mercado automotor del mundo: China. Allí la local BYD se consagró como la marca de autos más vendida del gigante asiático, y despojó a Volkswagen de su histórico liderazgo. Por modelo, el más vendido en 2023 fue el Tesla Model Y.

El Tesla Model Y fue el auto más vendido en China el año último

La apuesta por los eléctricos hizo que BYD registrara 2,4 millones de patentamientos, según los datos del Centro de Investigación y Tecnología Automotriz de China, y la puso a competir mano a mano con los ambiciosos planes de Tesla.