Cómo mantener tu auto brillante sin gastar de más con elementos caseros

Mantener el auto impecable no tiene por qué ser sinónimo de realizar una inversión en productos costosos o servicios de limpieza profesional. No es necesario ser un experto, con implementar algunos trucos simples y productos caseros se puede lograr que el vehículo luzca como nuevo y recién salido de la concesionaria.

A continuación, algunos tips de limpieza para mantener tu auto brillante sin gastar de más:

Realizar productos caseros

Es importante no subestimar el poder del vinagre y el bicarbonato de sodio, dado que son dos aliados económicos y efectivos para la limpieza de tu auto.

Una solución de vinagre y agua puede limpiar los vidrios dejándolos sin marcas, mientras que una pasta de bicarbonato de sodio es excelente para limpiar tapicerías y eliminar manchas difíciles. Además, el aceite de oliva también puede ser un gran reemplazante de los abrillantadores de interiores, puesto que brinda al tablero un acabado pulido y reluciente.

Elegir el momento adecuado

Si bien lavar el auto en un espacio bajo el sol puede parecer una buena idea, puede resultar contraproducente.

El calor hace que el jabón y el agua se sequen rápidamente, dejando manchas y marcas en la pintura. Es aconsejable optar por limpiar el auto durante la tarde o en días nublados, para evitar este problema y asegurarse de que el vehículo quede realmente brillante.

Incorporar una aspiradora

Una de las formas más efectivas de mantener el interior del auto limpio es aspirándolo regularmente. No es necesario contar con una aspiradora de alta gama para hacerlo, puesto que muchas aspiradoras de mano son accesibles y hacen un gran trabajo.

Siempre hay que asegurarse de llegar a todas las esquinas, abajo los asientos y en los bolsillos de las puertas, para eliminar la mayor cantidad de polvo y suciedad posible que pueda llegar a quedar acumulada.

Utilizar una esponja de microfibra

A la hora de lavar y secar el auto, siempre hay que elegir esponjas y paños de microfibra.

Estos materiales no solo son económicos, sino que también son suaves con la pintura del auto, absorben el agua eficientemente y reducen las posibilidades de dejar marcas o rayones. Además, son lavables y reutilizables, lo que permite ahorrar dinero a largo plazo.

Proteger la pintura del auto

Aplicar una capa de cera después de lavar el auto no solo le dará un brillo extra, sino que también protegerá la pintura. No es necesario comprar la cera más cara, yaque hay muchas opciones accesibles que ofrecen resultados excelentes. Además, este paso no solo mejora la apariencia del auto, sino que también facilita futuras limpiezas al repeler el agua y la suciedad.

Luego, hay que prestar atención a los pequeños detalles, dado que estos puede marcar una gran diferencia. Por ejemplo, se pueden utilizar cepillos de dientes viejos para limpiar áreas difíciles de alcanzar, como las rejillas de ventilación y los bordes de los asientos. Y, por otro lado, en cuanto a los limpiadores de llantas, existen opciones económicas que funcionan y dejan las ruedas brillando sin la necesidad de realizar un gran esfuerzo.

