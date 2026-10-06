Expertos revelan cuál es el lugar más seguro del auto para que viajen los niños

Para cuidar la integridad de un niño al transportarlo en auto es necesario elegir una silla de bebé. Sin embargo, también es fundamental elegir el sitio correcto para acomodarla.

Y es que diversas organizaciones y expertos en el tema señalan que ese sitio juega un papel clave en la seguridad de los menores ante cualquier movimiento, impactos y colisiones.

El primer paso para garantizar la seguridad de un bebé a bordo es elegir una silla adecuada. De acuerdo con el portal mexicano especializado en medicina Mayo Clinic, este artefacto debe contar con los siguientes elementos:

Revisar que cuente con una etiqueta donde se indique la fecha en que se fabricó la silla y el número de modelo.

Asegurarse de que el fabricante no ha retirado este producto del mercado por defectos, fallas de seguridad o baja calidad de fabricación.

Revisar que los cinturones abrochen bien.

Observar si se encuentra dañada o le faltan piezas.

Confirmar que la silla de bebé no ha sufrido un accidente.

Se aconseja evitar la silla para menores en el asiento delantero; pero si es necesario, se recomienda desactivar el airbag Shutterstock

Los expertos en seguridad advierten del peligro de llevar a un pequeño en el asiento del copiloto. La principal razón, de acuerdo con el Manual de Seguridad para niños pasajeros del Centers for Disease Control and Prevention (CDC), está en las bolsas de aire, diseñadas para la talla de un adulto. En caso de colisión, existe el riesgo de que el bebé sea estrujado con la fuerza en que se activan.

¿Dónde colocar la silla de manera segura?

El lugar ideal para colocar la silla de bebé en un auto es en la fila trasera, específicamente en la plaza (asiento) del centro. Esto debido a que es el lugar más seguro ante una colisión, señala el manual del CDC.

Adicional, Healthy Children, organización dedicada a la salud de los infantes, recomienda revisar que tanto la silla como el bebé se encuentren bien asegurados (con los cinturones) y que vayan en una posición cómoda.

Un artículo de Child Passenger Safety advierte que la silla de bebé reduce el riesgo de sufrir lesiones entre un 71% y 82%. Lo mismo sucede con el cinturón de seguridad, que disminuye el riesgo de muerte y lesiones graves en un 50%, tanto en niños como en adultos.