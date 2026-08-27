El error que casi todos cometen al momento de inflar los neumáticos y expertos recomiendan evitar

Los neumáticos son una parte fundamental para la seguridad del auto y sus pasajeros, pero los errores al cambiarlos, inflarlos o incluso al realizarles mantenimiento suponen un riesgo en cualquier trayecto.

De acuerdo con el blog del fabricante Michelin (México), un error común al inflar las llantas es no revisar la presión correcta según el tipo de viaje que se va a realizar.

El nivel de aire que debe llevar un neumático puede encontrarse en el manual del vehículo, en la etiqueta del pilar de la puerta del conductor o en la tapa del depósito de combustible.

Pero no solo se debe revisar la cantidad de aire, sino hacerlo de manera constante. La distribuidora mexicana Aljoc recomienda comprobarla como mínimo una vez al mes y, sobre todo, antes de realizar un viaje largo.

Una opción es acudir a una vulcanizadora, donde se puede verificar la presión de los neumáticos e inflarlos si es necesario. Otra alternativa es utilizar un manómetro para obtener una lectura precisa.

Antes de realizar la medición, es importante dejar que los neumáticos se enfríen. Cuando están calientes pueden ofrecer una lectura errónea de la presión, generalmente con valores más altos de lo normal.

Las especificaciones de cada auto varían según el modelo y en general están en el manual Shuttersctock - Shutterstock

El blog de Michelin explica que la presión indicada en los neumáticos no es la recomendada para el vehículo, sino la cantidad máxima que pueden soportar de acuerdo con su capacidad de carga.

Como referencia, los autos pequeños necesitan alrededor de 30 psi, los autos medianos utilizan cerca de 36 psi y los autos grandes, unos 42 psi.

No es lo mismo manejar durante un trayecto cotidiano que realizar un viaje largo. Para este último propósito, los expertos recomiendan aumentar ligeramente la presión, ya que los neumáticos suelen permanecer varias horas sobre el asfalto caliente y existe el riesgo de que se deformen.

Uno de los riesgos de utilizar una presión incorrecta son las pinchaduras Masarik - Shutterstock

También es preferible aumentar ligeramente la presión cuando se utilizan remolques o se transportan cargas pesadas.

Riesgos de una presión incorrecta en los neumáticos

Como se mencionó anteriormente, pueden aparecer distintos riesgos cuando se conduce un auto con una presión incorrecta en los neumáticos, entre ellos:

Riesgo de pinchaduras durante la conducción, lo que puede provocar la pérdida de control del vehículo.

Subviraje en el eje delantero, que significa que el auto continúa en línea recta por unos instantes aunque el volante se haya girado.

Si los neumáticos desinflados están en el eje trasero, puede producirse sobreviraje, un efecto peligroso que puede llevar al auto hacia el exterior de las curvas.

Desgaste excesivo y desparejo de los neumáticos.

Mayor consumo de combustible.

Por estos motivos, se aconseja verificar el estado y la presión de los neumáticos antes de realizar un viaje por ruta.