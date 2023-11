escuchar

Ford Argentina realizó la decimocuarta edición de su Competencia Nacional de Habilidades Técnicas (CNHT), espacio en el que cada año compiten los mejores Técnicos y Asesores de Servicio de la red de concesionarios de la marca que hoy tiene 107 puntos de servicio distribuidos en todo el país y con presencia en las 23 provincias.

“En esta decimocuarta edición agregamos dentro de la prueba el trabajo del Asesor de Servicio, que es muy importante para el cliente. Al Concurso se inscribieron 52 equipos y de ahí se preseleccionaron 31 de forma virtual. A la planta de Pacheco vinieron e hicieron una selección semejante a la vivida en esta final, y de ahí salieron los seis mejores en postventa del país”, señaló el gerente general de posventa de Ford Argentina, Pablo López.

Además, comentó que los Técnicos tienen una preparación en el Programa Masters como mínimo de cuatro años y más de 1000 horas de estudio y prácticas para llegar a ser Senior Master. “Los más de 500 técnicos de la Red en los 107 puntos de servicio llegan a esta competencia habiendo realizado un nivel inicial, intermedio, especializaciones ya sea de electrónica, transmisiones o motor y en el cuarto año hacen el Master para ser Senior Master, como los 19 Técnicos que van a ser reconocidos con sus títulos”.

Igualmente, la importancia de la capacitación para el Gerente radica en la ‘mejor atención al cliente’ y esto se logra con capacitación continua, es decir, “aún, recibiéndose como Senior Master, los Técnicos tienen que seguir haciendo actualizaciones porque si no pierden el título. La capacitación es un beneficio para el trabajador, hay virtuales y presenciales. Para Ford Argentina es mandatorio estas capacitaciones ya que tenemos un Tablero de Gestión con los concesionarios y si su personal no está entrenado resta puntos y en función de los puntos, tienen la participación o no del share de autos”, explicó.

Competencia de habilidades técnicas de Ford

Cómo fue el concurso

El concurso requirió que los seis equipos finalistas conformados por duplas integradas por Técnicos y Asesores de Servicios superaran varias pruebas en vivo, donde demostraron sus capacidades y destrezas para atender al cliente y solucionar seis fallas intencionalmente colocadas en unidades de la nueva generación de la Ford Ranger (versión Limited Plus, la más equipada y tecnológica de la gama).

Las fallas estaban en distintos sistemas del vehículo (módulos, componentes y circuitos) que afectaron la puesta en marcha y el buen funcionamiento de las pick ups. Las pruebas eran por tiempo establecido e iban desde la entrevista del Asesor de servicio al cliente y hacer la orden de reparación que el Técnico utiliza para reparar cada falla y la reparación, siguiendo por los procedimientos correspondientes de diagnóstico y reparación según estándares de la automotriz.

“El trabajo en equipo de las duplas fue impresionante, el conocimiento se potencia al trabajar en conjunto. Para Ford, la continua evolución y mejora año a año del servicio de Posventa es una prioridad”, aportó López.

Sin importar la edad, los más de 500 técnicos de Ford pueden prepararse y competir y hay algunas mujeres que están próximas a graduarse de Senior Master y seguramente participarán del concurso en próximas ediciones. En cuanto al entrenamiento que reciben los técnicos y asesores nacionales, es el mismo que el que proporciona la marca en los Estados Unidos, Asia Pacífico y Europa, con especializaciones en función de los modelos que comercializa en cada país. “La incorporación de nueva tecnología suma actualizaciones a los módulos. Hace un par de días Ford presento el Mustang Mach-E y estos técnicos ya han hecho los cursos, la tecnología cambia todo el tiempo y hay que estar a la altura. Así, los Senior Master que tenemos deben revalidar para no dejar de serlo, exigimos por lo menos uno por concesionario”, indicó López.

Los ganadores en esta edición del CNHT fueron, en el 1° puesto, Rupaj Liceta y Leandro Baqueiro, del Concesionario Dietrich, quienes se alzaron como premio con una unidad nueva Ford Ranger 0km. En segundo lugar, Jorge Vallecillo y Emiliano Sánchez, del Concesionario Goldstein (premio: un viaje a Brasil para dos personas cada uno); y en tercer puesto, Agustín Renaldi y Daniel Castillo, del Concesionario J. C. Lorenzo (premio: viaje a Bariloche para dos personas cada uno).

Al concluir el acto, Martín Galdeano, presidente de Ford Argentina, felicitó a los ganadores y a todos los equipos que iniciaron el camino de pruebas y afirmó que “en un ambiente de volatilidad, nos enfocamos mucho en cómo transformamos nuestro negocio. La clave para que a nosotros nos vaya bien como empresa y como concesionarios, es el trabajo que hacen los técnicos y asesores y que sean capaces de brindar a nuestros clientes en cada punto de contacto, la mejor experiencia”.