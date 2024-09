Impuesto PAIS: comenzó a bajar el precio de los autos y se esperan más reducciones, aunque algunos sectores se resisten

Escuchar

La alícuota del impuesto PAIS retornó hoy del 17,5% al 7,5% que regía hasta la llegada de Javier Milei a la Presidencia para la importación de todos los bienes y servicios. Y el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que es importante que todos los sectores beneficiados por la rebaja bajen los precios.

En este sentido, la industria que puso primera es la automotriz, ya que la empresa Toyota publicó sus precios para septiembre con rebajas que van del 2 al 4% y suponen quitas de $1 millón a $2 millones, según el modelo. La decisión de la empresa japonesa sentó precedentes. Se presume que las demás compañías del rubro acomodarán sus valores en los próximos días.

Hoy comienza la baja del impuesto país. Los sectores beneficiados se han comprometido a bajar precios.

Es importante para la sociedad que cumplan. La desconfianza de la gente no es solo con los que gobernamos, sino también con el empresariado que saca provecho extra de estas… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 2, 2024

En tanto, fuentes del sector importador de tecnología dijeron que hacia delante habrá un impacto en precios, pero no sobre lo que ya se importó, porque los gravámenes en ese caso ya se pagaron. “La carga fiscal/arancelaria de importación pasa del 66,3% al 56,8% para notebooks y, en celulares, de 130% a 120%. Si traer un celular de US$1000 costaba US$2300, con esta baja pasa a costar US$2200. Pero también están los impuestos comerciales. Entonces, el traslado de esos 10 puntos porcentuales no será lineal porque pesan menos en el costo total de comercialización”, explicaron.

Por su parte, Fabián Castillo, presidente de la Federación de Comercio e Industria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Fecoba) y referente del sector del calzado, sostuvo que el impacto de la medida es positivo para lo que se va a importar de acá en más. Y habló de una reducción en los costos de entre el 6 al 7% que se trasladará a los productos en los estantes, según los componentes importados que tengan.

Entre los supermercados prima la cautela. En las cadenas explican que todavía es muy temprano para que la baja en la alícuota del impuesto se sienta en las góndolas, incluso entre los productos de consumo masivo importados en los que el traslado a precios debería ser más automático.

“La baja del impuesto se va a sentir primero en los productos que son importados en forma directa por las cadenas, como atún, cápsulas de café y algunas frutas como banana o el ananá, aunque va a tardar unos días en llegar a las góndolas porque primero hay que liquidar los stocks previos”, señalaron en una cadena.

En los productos nacionales que tienen insumos importados, también se espera una baja de precios, aunque de una magnitud menor Daniel Basualdo

En el caso de los productos nacionales que tienen insumos importados, también se espera una baja de precios, aunque de una magnitud menor. Y en este caso, también habrá que esperar unos días. “La espera tiene una lógica porque el proceso de nacionalización de los insumos y materias primas importadas bajo las nuevas reglas recién se inicia hoy”, detallaron en otra cadena.

Por otro lado, fuentes de una cadena importante que vende electrodomésticos opinaron que los proveedores seguramente no van a bajar los precios, sino que los van a mantener hasta, por ejemplo, enero próximo, haciéndose cargo de las variaciones que ocurran en ese lapso por la inflación.

“Lo que se nacionaliza a partir de hoy no tiene el 17,5%, pero lo que ya trajeron sí, por lo cual, para mí, van a ir promediando el costo. Esto sumado a que está habiendo una baja en los fletes internacionales, por lo cual, de vuelta, entre esas situaciones, lo que va a suceder es que no aumentarán precios por un tiempo, pero nosotros al menos no vemos que vaya a haber una baja ahora”, adelantaron.

Por último, Leandro Brito Peret, director ejecutivo de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores (AFAT), dijo que esta primera reducción del Impuesto PAIS no necesariamente se va a traducir en una baja de precios en la maquinaria agrícola porque el costo transaccional en la Argentina sigue siendo muy alto, tanto para los clientes como para los fabricantes.

Esta primera reducción del Impuesto PAIS no necesariamente se va a traducir en una baja de precios en la maquinaria agrícola Gentileza Secretaría de Obras Públicas de Necochea

“En todo este tiempo las empresas fueron absorbiendo aumentos importantes en los costos de producción que no trasladaron en su totalidad al mercado. Como ejemplo, los anticipos de IVA y Ganancias que son irrecuperables, las tasas de interés, las restricciones para el pago de deudas anteriores que suman costos de administración innecesarios. De todas maneras, cada empresa de la asociación tiene su propia estructura de costos, estrategias y herramientas, por lo tanto, el impacto que sufran y las decisiones que tomen al respecto podrán ser diferente en cada caso”, cerró.