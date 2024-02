Escuchar

BYD, la automotriz china cuyas siglas en inglés significan “construí tus sueños”, empezó siendo un fabricante de baterías pero hoy es uno de los 10 mayores productores de vehículos del mundo y, de acuerdo a los datos del cuarto trimestre de 2023, el principal vendedor de autos totalmente eléctricos a nivel mundial, superando a Tesla (comercializó 526.409 unidades a batería en ese periodo).

En los últimos dos años sus ventas, más del 80% de ellas en China, aumentaron en alrededor de dos millones de unidades patentadas, un millón cada año. Con planes de exportación muy agresivos, en especial para ganar terreno en el competitivo mercado europeo, la automotriz fue noticia recientemente porque está construyendo sus propios buques para transportar autos. El primero de ellos acaba de llegar al viejo continente con nada menos que 7000 unidades a bordo.

BYD U9 BYD

El plan de crecimiento de BYD no solo pasa por fabricar modelos eléctricos chicos accesibles: también quiere incursionar en el segmento de los superdeportivos. En este sentido, y aunque no están confirmados todos los modelos que llegarán a cada ciudad europea, en el sector se especula con que, quizá no en una primera instancia pero sí en una segunda, haya un lugar para el nuevo BYD YangWang U9, un superdeportivo eléctrico de lujo que acaba de hacer su debut oficial, y con el que la firma empezaría a competir en el sector contra marcas como Ferrari y Lamborghini.

Con una silueta afilada de 4,97 metros de largo, 2.03 metros de ancho y 2,90 metros de distancia entre ejes y una altura que oscila entre los 1,29 y 1,34 metros, dependiendo de si se instala o no un alerón de fibra de carbono opcional, el BYD YangWang U9 recurre a una configuración de cuatro motores.

Cada uno de los motores eléctricos desarrolla unos 327 CV, para una potencia combinada de nada menos 1.305 CV (960 kW), que permiten lanzar sus 2475 kg de peso de cero a 100 km/h en solo dos segundos y alcanzar una velocidad máxima limitada electrónicamente de 300 km/h, casi igual de rápido que el Rimac Nevera (el superdeportivo eléctrico más rápido que existe hoy).

Alimentando al conjunto está la batería Blade de BYD, que tiene una capacidad de 100 kWh y una composición tipo LFP (litio-ferrofosfato) con la que homologa una autonomía de 700 kilómetros, aunque esto es de acuerdo al ciclo de homologación chino, más laxo que el exigente WLTP europeo.

BYD U9, con una autonomía de hasta 700 kilómetros según las mediciones chinas BYD

En cuanto a diseño, destacan sus faros LED en forma de C, las marcadas líneas de la carrocería, la aleta central trasera, un imponente difusor y las puertas de apertura vertical.

La marca china lo ha denominado como Disus-X e integra tres sistemas inteligentes diferentes: un control de la carrocería con amortiguación, el control de la carrocería hidráulica y el control de la carrocería con aire. Gracias a ellos, es capaz de regular el movimiento longitudinal, vertical y lateral del vehículo con un control mucho mayor que el del resto de automóviles.

El precio del nuevo superdeportivo de la firma del gigante asiático aún no se anunció. Sin embargo, en su debut oficial se lo describió como “un superauto de un millón de yuanes”.

