escuchar

Cuenta la historia reciente que empezó siendo el hazmerreír de la industria automotriz china, cuando allá por 2007 era un fabricante de baterías que intentaba, en vano, construir autos. Hoy es uno de los 10 mayores productores de vehículos del mundo.

BYD (por Beyond Your Dreams, en inglés, más allá de los sueños en la traducción) tardó 13 años en fabricar su primer millón de unidades y a partir de ese momento no dio tregua. En los últimos dos años sus ventas, más del 80% de ellas en China, aumentaron en alrededor de dos millones de unidades patentadas, un millón cada año. El último fabricante automotor que logró algo parecido a eso fue General Motors en Estados Unidos después de retomar una pausa comercial de cuatro años a raíz de la Segunda Guerra Mundial.

Además, BYD superó a Tesla en ventas mundiales de autos totalmente eléctricos en el cuarto trimestre de 2023, un liderazgo que, según analistas, mantendrá, gracias al apoyo de las autoridades chinas.

Hoy su apuesta está en la exportación y, con ese fin, la compañía está construyendo sus propios buques para transportarlos. El primero, el BYD Explorer No. 1, ya está en su viaje inaugural.

La compañía habló de construir otros siete buques en los próximos dos años

Con 200 metros de eslora, 38 metros de manga, una velocidad crucero de 18,5 nudos (equivalente a 34 km/h) y capacidad de carga de 7000 vehículos, partió desde Shenzhen el 10 de enero con 7000 autos eléctricos a bordo y su llegada a los Países Bajos estaba prevista para el pasado miércoles 21 de febrero.

Para reducir las emisiones, la embarcación emplea un sistema de propulsión dual que combina gas natural licuado (GNL) como con combustible tradicional.

En un comunicado, la compañía dijo que el BYD Explorer No. 1 “significa un hito importante para BYD a medida que se expande a los mercados internacionales y contribuye al desarrollo de la industria global de vehículos sostenibles”.

Este es solo el principio de una ofensiva cuyo foco está puesto en Europa, y que prevé la incorporación de otros siete buques de características similares en tamaño y propulsión durante los próximos dos años.

La apuesta detrás de los barcos

La estrategia de BYD es aprovechar la cresta de la ola y jugarse a una hiperrápida expansión fuera de China. La firma está presente en seis continentes, tiene concesionarios en más de 70 países y sus modelos están presentes en más de 400 ciudades.

El foco de la ofensiva de BYD está puesto en Europa, donde quiere aumentar sus ventas TY Lim - Shutterstock

Aunque la exportación de vehículos desde China no es su único plan para concretar esta meta -de hecho, está construyendo líneas de montaje en Brasil, Hungría, Tailandia y Uzbekistán, y se prepara para hacerlo en Indonesia y México-, pareciera ser que, actualmente y con el target específico de Europa, esta es la principal estrategia.

En 2023 exportó 242.765 autos eléctricos, cifra que significó un crecimiento interanual del 334,2%.

A la hora de exportar, la compañía asiática siempre visualizó al auto eléctrico como la carta clave, ya que en el mercado las opciones asequibles y con un buen estándar en cuanto a calidad siguen escaseando.

En algunos países de Europa consideran quitar las "ayudas" económicas a los vehículos producidos en China otomobil - Shutterstock

Tanto éxito tuvieron las alternativas que BYD ingresó en el viejo continente que en algunos países de la UE ponderaron la idea de levantar aranceles o, como ya se hizo en Francia, eliminar los subsidios a los autos producidos en el gigante asiático, usando como pretexto a la huella de carbono.

Así y todo, todo parece indicar que la estrategia de la empresa China está por cambiar, inclinándose por el rubro de los híbridos enchufables en lugar de por los exclusivamente eléctricos. BYD es el líder mundial en este segmento: en 2023, de los 9 millones vehículos producidos, 3,02 millones fueron PHEV.

Así, a partir de este año dará por empezada la comercialización de su BYD Seal U DM-i, que se lanzará en aquellos países europeos en los que la infraestructura de carga eléctrica aún no ha madurado lo suficiente o en los que los clientes demandan un vehículo que ofrezca todas las ventajas de la conducción eléctrica sin comprometer la autonomía.