Al Hilal no tuvo a Lionel Messi, que a pesar de las especulaciones iniciales optó por el escenario estadounidense del Inter Miami, pero sí a Neymar y, en la previa del debut, Arabia Saudita está emocionada como quien espera el estreno de la película con la que sin saberlo soñó toda su vida. Eso sí, no le salió barato: el astro brasileño, conocido internacionalmente por obtener lo que quiere sin demasiadas vueltas de por medio, no accedió a sumarse al club por menos de US$98 millones.

Sin embargo, ese dineral no es la única condición que impuso el delantero de 31 años. Su contrato por dos años, que supone una remuneración de 100 millones de euros y lo convierte en el segundo jugador mejor pagado de la Superliga después de Cristiano Ronaldo, incluye además una serie de cláusulas vip para transitar su estadía en Medio Oriente, según informaron los medio europeos.

Entre ellas están la adquisición de una mansión de lujo de 25 habitaciones con una pileta de 400 metros cuadrados y tres saunas, una heladera siempre cargada de jugos de Açai y guaraná, una flota de siete autos de alta gama y un chofer disponible las 24 horas del día los siete días de la semana los 365 días del año para llevarlo a donde precise.

Vale aclarar que Ney -como le dicen sus amigos- tiene un sabido fanatismo por los modelos deportivos, y prefiere no escatimar a la hora de rodar. Su trayectoria en el mundo de las ruedas es de varios años y su colección lo demuestra. En su garage antes de sumarse a la fuerza del Al Hilal ya se veían joyas marca Ferrari, Audi, Lamborghini y Aston Martin. Ahora, con su nueva condición parecida a la de los jeques árabes, consiguió ampliar su repertorio automotor en tiempo récord.

Bentley Continental GT

La primera de las adquisiciones que demandó es un Bentley Continental GT, un muscle car británico que se ofrece en carrocerías cupé y descapotable, y en distintas configuraciones mecánicas. La más deportiva es la variante Speed, que desarrolla 659 CV de potencia, acelera de 0 a 100 km/h en 3,6 segundos y alcanza una velocidad máxima de 335 km/h. Su valor ronda los US$250.000.

Aston Martin DBX

Continua la lista, en línea con su fanatismo por los Aston Martin, se suma a su garage de lujo un DBX: el primer SUV de la marca premium inglesa. Se vende en una versión de acceso equipada con un motor 4.0 V8 biturbo de 550 CV y con una superior denominada DBX707, que lleva el propulsor hasta los 707 CV de potencia, lo que le permite pasar de 0 a 100 km/h en 3,3 segundos y lograr una velocidad máxima de 310 km/h. Su valor ronda los US$330.000

El tercer integrante es un Lamborghini Huracán, el modelo más deportivo de la firma italiana. La gama del modelo tiene más de una opción, entre llas la “Técnica”, que alcanza los 640 CV de potencia, y la “Sterrato”. El valor del Lambo Huracán está en US$330.000.

Mercedes Clase G AMG

Por otro lado hay nada más ni nada menos que cuatro unidades de la gama de Mercedes Clase G del fabricante alemán. Además de ser un símbolo de estatus y lujo en el nicho automotor, este modelo es un todoterreno de los más versátiles y cómodos dentro del mercado. Aunque no se confirmó, se espera que la variante que obtenga Neymar sea la deportiva (AMG), que cuenta con u motor que desarrolla 585 CV de potencia y es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segundos. El valor de este modelo en esta variante ronda los US$230.000.

Los otros modelos de Neymar

La nueva colección de rodados del ícono brasilero da de qué hablar, pero si a esta se suma la colección de autos que ya tiene, la cuestión se exacerba mucho más. Entre los modelos exclusivos que poseía Neymar antes de aceptar jugar en el Al Hilal hay un Aston Martin Vulcan del cual solo se fabricaron 24 unidades y que cuenta con un motor aspirado V12 de siete litros que entrega 810 CV de potencia y alcanza los 321 km/h; un Lamborghini Urus, en su clásico tono amarillo patito; un eléctrico: el E.wave X, que obtuvo por ser embajador de Next.e Go de la compañía alemana, una Ferrari 458 Spider y varios Audi, entre los cuales hay un Q7 y un Audi R8 Spyder.