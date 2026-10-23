Lanzan una nueva moto en la Argentina por $7 millones

Suzuki, perteneciente al Grupo La Emilia, presentó oficialmente en la Argentina la nueva Gixxer 250i ABS, una moto de media cilindrada orientada a combinar agilidad en los desplazamientos urbanos cotidianos con versatilidad para trayectos más largos.

“Con la nueva Gixxer 250i ABS buscamos ofrecer una moto que combine rendimiento, diseño y tecnología, sin dejar de lado la practicidad que necesitan los usuarios en sus recorridos diarios. Es una propuesta versátil, pensada tanto para quienes se mueven por la ciudad como para aquellos que disfrutan de salir a la ruta los fines de semana, con un equipamiento que aporta mayor confianza y comodidad en cada trayecto”, dijo Luciano Ferreyra, Product Manager de Suzuki.

Está impulsada por un motor monocilíndrico de cuatro tiempos y 249 cc con inyección electrónica, acoplado a una transmisión de seis velocidades. El mismo entrega una potencia máxima de 26 HP a 9300 rpm y un torque de 22,2 Nm a 7300 rpm.

Cuenta con la tecnología Suzuki Eco Performance (SEP) para optimizar el consumo de combustible y el rendimiento, además del sistema de refrigeración por aceite con electroventilador Suzuki Oil Cooling System (SOCS), diseñado para favorecer la eficiencia térmica manteniendo un conjunto compacto y liviano.

El apartado de seguridad incluye un sistema de frenos a disco ByBre en ambas ruedas respaldado por ABS de doble canal, el cual evita el bloqueo de los neumáticos en frenadas de emergencia.

Suzuki Gixxer 250i ABS

Su estructura se basa en un chasis tubular de acero, acompañado por una suspensión delantera telescópica y un monoamortiguador trasero hidráulico ajustable. A su vez, completan la configuración sus llantas de aleación de 17 pulgadas y un peso en orden de marcha de 156 kg.

A nivel tecnológico, la moto incorpora iluminación Full LED, tablero digital LCD de 5 pulgadas, puerto USB de recarga y el sistema Suzuki Easy Start, que permite encender el motor con un solo toque del botón de arranque. Además, viene equipada de serie con un top case SHAD TR41 y su respectivo soporte, sumando capacidad de almacenamiento para viajes o el uso diario.

La nueva Suzuki Gixxer 250i ABS se comercializa con un precio sugerido de $7.490.000 (valor correspondiente a octubre de 2026). Por su parte, la gama de colores disponibles incluye las opciones Negro Mate, Azul y Blanco, y Negro y Rojo Mate.