escuchar

La altura, ese espacio donde el hombre desafía la gravedad y conquista el cielo, fue testigo de relatos épicos, de primeras veces, progreso y exploración. También, de tragedias insondables, de vidas interrumpidas, traumas y mucho dolor.

Los aviones, maravillas de ingeniería, fueron vehículos que permitieron concretar sueños y encuentros que parecían imposibles, pero también escenarios que ambientaron algunas de las historias más desgarradoras que quedaron grabadas en la memoria colectiva.

Algunas tuvieron más muertos, otras más sobrevivientes. Algunas sucedieron de día, otras de noche o con la puesta del sol. Todas generaron shock y pusieron de manifiesto la fragilidad humana frente a la inmensidad. A continuación, una lista de algunas de las más impactantes.

1. Accidente del vuelo 508 de LANSA (1971)

El avión fue desintegrado por un rayo a 3000 metros de altura Shutterstock

El 24 de diciembre de 1971, el vuelo 508 de LANSA con destino a la ciudad peruana de Pucallpa, un Lockheed L-188 Electra, fue alcanzado por un rayo a unos 3000 metros de altura y sé desintegró en el aire mientras volaba sobre la selva amazónica peruana.

Del total de 92 pasajeros a bordo, 13 sobrevivieron a la caída, pero solo una a la tragedia total: Juliane Köpcke, de 17 años. Viajaba en el avión con su madre, una de las víctimas fatales; iban a visitar a su padre para celebrar Navidad.

La entonces adolescente salió despedida del avión, asida por su cinturón al asiento, y cayó sobre las copas de los árboles, cuyas ramas y la densa vegetación amortiguaron el impacto hasta el suelo. Estuvo inconsciente tres horas, y cuando despertó sé encontraba en tierra firme, debajo de su butaca, y rodeada de la más densa selva.

“Me desperté sentada en el mismo asiento, como iniciando otro viaje pero, esta vez, al infierno. Había tres cuerpos desmembrados a mi alrededor, creía que se trataba de una pesadilla y me volví a dormir por unos instantes”, recuerda Köpcke en uno de sus libros. “Cuando creí volver en mí me atraganté de realidad. Cuerpos inertes colgaban de los árboles, hierros, asientos, ropas y maletas desparramadas por la selva, humo, y crepitar de combustiones desperdigadas hasta donde la espesura de la jungla dejaba distinguir”.

Milagrosamente solo tenía un corte menor en el brazo, una herida en el hombro, un ojo morado y una clavícula rota. Pasó 11 días en la selva amazónica peruana antes de ser encontrada por lugareños que la llevaron a un campamento de misioneros.

Hoy tiene 69 años. Se convirtió en una respetada zoóloga y autora que aboga por la conservación de la selva amazónica. “Tuve pesadillas durante muchos años, muchas sobre la muerte de mi madre. La pregunta ¿fui yo la única superviviente? resuena todavía en mi cabeza”, concluye. “Y lo hará para siempre”.

2. Vuelo 571: Tragedia de los Andes (1972)

La tragedia de los Andes es uno de los accidentes aéreos más populares, por muchos visto como un milagro El País UY

La tragedia de los Andes, cuyo recuerdo renació masivamente y sé expandió a nivel global por el estreno del film de Juan Antonio Bayona, “La sociedad de la nieve”, es uno de los eventos más trágicos y paralelamente milagrosos conocidos en la historia de la aviación.

Tuvo lugar el 13 de octubre de 1972 a bordo del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que partió rumbo a Santiago de Chile con 40 pasajeros y cinco tripulantes a bordo. En el vuelo iban los jugadores del Old Christians, un equipo de rugby que viajaba justamente a disputar un encuentro deportivo, y que había completado los cupos vendiéndoles pasajes a módico precio a distintos amigos y allegados.

En distintas instancias, el accidente se llevó la vida de la mayoría de los pasajeros, pero 16 sobrevivieron los 72 días de hipotermia, heridas infectadas, hambre extrema, agotamiento, tormentas de nieve y un alud de por medio. Fueron Nando Parrado y Roberto Canessa los que, gracias a un esfuerzo grupal, concretaron una expedición en busca de rescate.

3. Vuelo 123 de Japan Airlines (1985)

La tragedia del vuelo 123 de Japan Airlines es una de las más recordadas Wikipedia

El 12 de agosto de 1985, un Boeing 747 de Japan Airlines que operaba el vuelo 123 despegó del Aeropuerto Haneda de Tokio con destino a Osaka, Japón. A los 44 minutos del despegue, el avión sufrió una descompresión explosiva debido a una reparación previa defectuosa realizada en una sección de la cola. La pérdida de esta sección de la aeronave causó la falla de múltiples sistemas, incluyendo los sistemas hidráulicos, lo que resultó en la pérdida parcial del control del avión.

Durante alrededor de 32 minutos después de la descompresión, el avión voló erráticamente hasta estrellarse en el Monte Takamagahara, a 100 kilómetros al oeste de Tokio. De las 524 personas a bordo, solo cuatro mujeres sobrevivieron al impacto inicial. Al día de hoy sigue siendo uno de los accidentes aéreos más graves en la historia de la aviación civil.

Fueron localizadas juntas en la parte trasera del avión: Hiroko Yoshizaki, una mujer de 34 años, con Mikiko, su hija de ocho años, ambas atrapadas en una sección intacta del fuselaje; Yumi Ochiai, una azafata de 25 años atrapada entre los asientos; y una niña de 12 años llamada Keiko Kawakami, que fue hallada sentada en la rama alta de un árbol.

4. Vuelo 965 de American Airlines (1995)

Otra de las tragedias fue a bordo de un avión de American Airlines. Wikipedia

El 20 de diciembre de 1995, el vuelo 965 de American Airlines, un Boeing 757 que salía desde el Aeropuerto Internacional de Miami y se dirigía al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de Cali en Colombia, chocó y se cobró a casi toda la tripulación. El motivo de viaje de muchos pasajeros eran las fiestas.

Por un error de navegación, la aeronave chocó contra una montaña durante su aproximación para aterrizar, matando a 159 pasajeros en el momento. Se salvaron solo cinco de ellos, de los cuales uno murió por heridas a los pocos días.

5. Accidente del vuelo 370 de Malaysia Airlines (2014)

El último de la lista es posiblemente aquel que alberga el mayor misterio. El 8 de marzo de 2014, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, un Boeing 777, desapareció de los radares mientras volaba de Kuala Lumpur a Pekín, alrededor de una hora después del despegue.

La operación de rescate del vuelo 370 de Malaysia Airlines fue una de las más grandes Reuters

A pesar de una búsqueda internacional masiva -de las más grandes y costosas en la historia- en el área del Océano Índico, nunca sé encontraron restos del avión ni se determinó la causa precisa de su desaparición, dejando a 239 personas a bordo en una desconcertante y desesperante incógnita.

Las investigaciones y análisis de los datos disponibles, incluyendo las últimas comunicaciones del avión, indicaron que el vuelo MH370 habría cambiado su curso y volado en direcciones no programadas, lo que llevó a teorías sobre posibles acciones deliberadas por parte de alguien a bordo.