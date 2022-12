Los autos oficiales de Qatar 2022 que juegan la final el domingo

escuchar

Tal y como ocurre en eventos de esta talla, los patrocinadores buscan un lugar central en la escena internacional. Un mundial de fútbol atrae miradas de todos los horizontes y desde hace varios años que Hyundai y Kia son sponsors de la FIFA para la organización de la máxima competencia. Las marcas de autos no solo tienen una presencia importante en los stands, estadios y campañas sino que aportan vehículos para el traslado de todas las autoridades y delegaciones.

Qatar 2022 fue el último. Ambas firmas confirmaron el vencimiento del contrato que los vincula con la federación y no acompañarán en el próximo Mundial a celebrarse en 2026 en México, Estados Unidos y Canadá. Además, durante este tiempo existió una suerte de “operación escondite” para que las marcas no queden tan asociadas a las polémicas del país anfitrión. Más allá de tácticas y estrategias, las automotrices dijeron presente e incluso antes de que se dispute la final del Mundial, sus autos ya dieron la vuelta olímpica.

En cada partido, en los carteles luminosos que bordean la cancha, aparecen publicidades. Las marcas, según el contrato y otras cláusulas, tienen determinado tiempo en pantalla. En el caso de Huyndai y Kia (que forman parte del mismo grupo coreano), eligieron un auto cada una para que aparezca y de la vuelta mientras el encuentro se disputa.

El Kia EV6 fue distinguido como Auto del Año de Europa 2022

En el caso de Kia, el elegido fue el EV6 que hace poco fue distinguido como el auto del año de 2022 para el premio European Car of the Year. Se trata de un vehículo eléctrico fabricado en la plataforma modular E-GMP de la compañía y que cuenta con autonomía de 528km -en teoría- y 800CV además de una carga híper rápida que permite alcanzar el 80% de la batería en apenas 18 minutos. Claro, es un vehículo que se comercializa en Europa y no llegará a la Argentina, al menos en el corto-mediano plazo.

Por otro lado está Hyundai que también aprovecha la Copa para mostrar un auto eléctrico: el IONIQ 6. Otro más que sale de la plataforma E-GMP y que se va a lanzar de manera oficial en Europa en 2023. El objetivo es que compita con el Tesla Model S o el Porsche Taycan, dos autos eléctricos fabricados con miras a la movilidad del futuro.

IONIQ 6 de Hyundai

Este es un diseño bastante minimalista que elimina el concepto de espejo retrovisor y lo reemplaza por cámaras, al igual que lo hacen modelos como el Honda E y que bastantes críticas se llevan por una parte de los usuarios de este tipo de autos. Aprovechando las dimensiones más reducidas de los motores eléctricos, el IONIQ 6 llega con dos baúles en cada extremo del auto aunque todavía se desconoce la capacidad de cada uno. Al igual que el antes mencionado, tampoco hay planes de que llegue a la Argentina.

La Argentina y Francia se van a enfrentar en la final de la Copa del Mundo y más allá del resultado deportivo, solo uno de ellos podrá tomar contacto con estos vehículos de primera mano, ya que se venden en Europa. Tanto el Hyundai como el Kia gozan de su último Mundial y viajan a través de los carteles luminosos desde que Qatar se enfrentó a Ecuador en el primer partido y hasta que el árbitro marque el final de esta edición de la Copa más prestigiosa del mundo.

LA NACION

Temas Autos