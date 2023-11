escuchar

La falta de dólares en el Banco Central –con reservas en terreno negativo- condiciona a todos los sectores de la economía y a la industria automotriz en particular. Por la falta de divisas para importar, las terminales radicadas en el país debieron modificar sus planes originales de lanzamientos este año y se vieron obligadas a adecuar su oferta comercial en función de las unidades que pueden ir ingresando a cuentagotas desde Brasil y otros países.

Por ese motivo, los vehículos de fabricación nacional se convirtieron en los reyes del mercado, con una participación porcentual sobre los patentamientos totales del 66% entre enero y octubre, contra un 27% de los modelos brasileños, un nivel récord en la última década. Un año atrás, esos porcentajes fueron 58 y 34, respectivamente, en reflejo del peso que los autos argentinos ganaron de un año a otro.

En este contexto de dificultades crecientes para importar unidades por demoras en las autorizaciones del sistema SIRA, las automotrices tuvieron que resignar oferta y variedad en sus gamas. Al encontrarse con un cupo restringido, se vieron en la obligación de optar por qué auto convenía traer más que otro, lo cual provocó la desaparición de modelos a lo largo de este año. Las trabas a la importación, además, dejaron a la vista la caída en los patentamientos interanuales de muchos autos brasileños que en 2022 traían un buen nivel de ventas (Citroën C4 Cactus, Jeep Compass, Volkswagen Nivus y T-Cross, Fiat Toro y Pulse, Chevrolet Onix, por citar algunos ejemplos) y que en 2023 se toparon con las lomas de burro importadoras.

El Fiat Mobi también deja de llegar al país desde Brasil

Esta semana, al difundir los nuevos precios correspondientes a noviembre, quedó al descubierto que el Grupo Stellantis dejó de importar tres modelos que desaparecieron de su lista: los Fiat Mobi y Argo y el SUV Peugeot 2008, todos fabricados en Brasil. El Mobi, citycar que ocupaba el lugar de auto más barato de la marca, sólo se conseguía por plan de ahorro y tenía una presencia muy acotada en el mercado local, al punto de ni siquiera figurar entre los 50 primeros.

El Peugeot 2008 brasileño ya no figura en las listas de la marca francesa Stellantis.com

La misma situación le cabe al Fiat Argo, la versión hatchback derivada del Cronos que seguía apareciendo en la oferta de la marca italiana, pero con escasos registros en los patentamientos mes a mes. Ambos modelos ya no forman parte de la línea de productos de Fiat, que tiene en el Cronos hecho en Córdoba al auto más vendido del mercado argentino.

En el caso del Peugeot 2008, el B-SUV que se ofrecía hasta este mes en la Argentina hecho en Brasil será reemplazado por la nueva generación producida en la planta de El Palomar a partir de 2024, en la misma línea de montaje que el Peugeot 208, según la información que circula en el sector (Stellantis aún no confirmó el inicio de la producción del 2008 en el país, pero en el sector se da como un hecho). Por ese motivo, el actual 2008 brasileño dejará de ser fabricado en Brasil en breve.

Otro caso

Pero los tres autos que deja de importar Stellantis no son los únicos que sufrieron la barrera importadora reciente. Este año, Renault se vio en una encrucijada similar y en el mes de marzo dejó de traer el SUV Captur, también hecho en Brasil, para darle lugar a su otro SUV más popular, el Duster, que se fabrica en Colombia y no había tenido el cupo suficiente en 2022. La marca del rombo buscaba, además, generarle espacio en sus importaciones a la recientemente lanzada pick up compacta Oroch, renovada en 2022. Otro producto fabricado en el país vecino.

El Renault Captur (que llegaba de Brasil) desapareció de la oferta de Renault en marzo de este año

Si bien el Captur siempre estuvo bajo la sombra del Duster y sus patentamientos eran bajos (lo cual empujó la decisión de dejar de importarlo), en Brasil sigue vendiéndose y recibió un restyling.

El resto de la gama de Renault es de producción nacional: Sandero, Stepway, Logan, Kangoo y la pick up Alaskan como principales exponentes hechos en la planta de Santa Isabel, Córdoba.

La estrecha luz por la que tienen que pasar las importaciones obliga en otros casos a las terminales a traer una sola versión de un nuevo modelo, por caso, optar solo por el equipamiento tope de gama, cuando ese mismo vehículo supo tener un abanico más amplio en otros tiempos. Le ocurrió este año al SUV mediano Volkswagen Tiguan All Space, cuyo restyling proveniente de México solo está disponible en la versión más alta con tracción integral y la máxima dotación. O al mismo mediano Vento, que ya no tiene en el país opciones de entrada de gama ni intermedias: quedó únicamente la opción deportiva GLI.

Con estas limitaciones, las automotrices hacen foco obligado en los vehículos de fabricación nacional, que son los que están disponibles y se venden más por ese motivo. El resultado: ocho de los 10 más patentados cada mes –y hasta un récord de nueve- salen de las plantas locales.