Los especialistas coinciden: no hay que acostumbrarse a cargar el celular en el auto

El uso cotidiano del celular hace que la batería deba recargarse con frecuencia. En ese contexto, los puertos USB de los autos representan una alternativa práctica para recuperar energía durante los traslados. Sin embargo, recurrir a este método de manera habitual no siempre es lo más conveniente, ya que las características del sistema de carga pueden afectar el tiempo necesario para completar el proceso y, en determinadas condiciones, contribuir al deterioro de la batería.

De acuerdo con especialistas de la aseguradora Mapfre (Perú), los puertos USB de algunos vehículos suministran una potencia limitada, lo que puede prolongar considerablemente el tiempo de carga en comparación con un cargador diseñado específicamente para el teléfono.

“Los cargadores USB del auto presentan un voltaje bajo, por lo que el tiempo de carga es muy elevado”, señalan desde la compañía aseguradora. Esta característica puede hacer que el dispositivo permanezca conectado durante períodos más extensos para alcanzar el nivel de batería deseado.

Además, la entidad advierte que utilizar este método de forma reiterada puede acelerar el deterioro de la batería. “Puedes cargar el teléfono móvil en el auto pero esto no debe ser una práctica habitual ya que hacerlo de manera repetida puede provocar que la batería se deteriore antes de tiempo”, explican sus especialistas.

Se recomienda evitar la exposición del celular al sol directo dentro del habitáculo Archivo

De todos modos, es importante distinguir entre el uso ocasional del puerto USB y las condiciones que pueden afectar efectivamente la vida útil del dispositivo. La degradación de las baterías depende de distintos factores, entre ellos la temperatura, los ciclos de carga y las características del sistema de alimentación. Por eso, cargar el celular en el vehículo no implica necesariamente que vaya a dañarse.

¿Qué tener en cuenta al cargar el teléfono durante un viaje?

Para reducir el riesgo de sobrecalentamiento y evitar un desgaste innecesario, conviene utilizar cables en buen estado y accesorios compatibles con el dispositivo. También es recomendable evitar que el teléfono quede expuesto al sol directo dentro del habitáculo, especialmente durante los días de altas temperaturas.

Si el puerto USB del vehículo no ofrece la potencia necesaria para el teléfono, una alternativa es utilizar un adaptador para la toma de 12 voltios del auto que sea compatible con el equipo y cuente con las especificaciones de seguridad correspondientes.

En definitiva, el puerto USB del auto puede resultar útil ante una emergencia o durante un trayecto prolongado, pero la conveniencia de utilizarlo depende de la potencia que suministre y de las condiciones en las que se realice la carga. Para el uso cotidiano, lo más importante es emplear accesorios adecuados y evitar que el dispositivo se recaliente.