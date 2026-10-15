Cuánto cuesta el Toyota Corolla Cross en octubre 2026

El Toyota Corolla Cross, el Sport Utility Vehicle (SUV) del segmento C (mediano), fue el modelo más vendido de su categoría el año pasado, uno de los segmentos más competitivos del mercado. Sin embargo, este año su desempeño se vio afectado por el incremento de la competencia y la incorporación del Toyota Yaris Cross, el SUV del segmento B (compacto) al portfolio de la marca.

El Toyota Corolla Cross está disponible con motorizaciones nafteras e híbridas

Como resultado, entre enero y septiembre acumuló 8643 patentamientos, un 45,5% menos que en el mismo período del año anterior, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Aun así, Toyota se mantiene como la automotriz con más ventas del mercado, con 61.088 patentamientos acumulados. Ese liderazgo se explica, principalmente, por el desempeño de la Hilux, que continúa entre los modelos más vendidos del país, y por el crecimiento del Yaris Cross, que sigue ganando protagonismo. De hecho, el SUV compacto registró 1549 patentamientos en septiembre y se ubicó en el sexto lugar del ranking general de modelos.

Toyota Corolla Cross, uno de los SUV más vendidos en la Argentina

Para octubre, la automotriz japonesa mantuvo sin cambios los precios de las versiones del Corolla Cross respecto de la lista anterior:

Toyota Corolla Cross XLI 2.0 CVT: $51.918.000

$51.918.000 Toyota Corolla Cross XEI 2.0 CVT: $56.263.000

$56.263.000 Toyota Corolla Cross XEI HEV 1.8 eCVT (híbrido): $57.355.000

$57.355.000 Toyota Corolla Cross SEG 2.0 CVT: $61.732.000

$61.732.000 Toyota Corolla Cross SEG HEV 1.8 eCVT (híbrido): $63.684.000

$63.684.000 Toyota Corolla Cross GR-Sport 2.0 CVT: $64.083.000

¿Cuáles son los SUV más vendidos de este año?

Como se mencionó previamente, el Toyota Corolla Cross fue el SUV más vendido en 2025, un dato relevante al tratarse de un modelo del segmento C (mediano), que compite con opciones de segmentos más chicos y precios más bajos.

Ahora bien, al cierre de septiembre de 2026, estos son los 10 SUV más vendidos del año, sin distinción de subsegmentos: