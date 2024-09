“Me accidenté a los 17 años”: La historia desconocida de Heriberto Pronello, el hombre que en la advervisidad ideó su vida

Escuchar

“Mi próximo sueño es terminar la “Liebre”, un automóvil que incorpora una serie de innovaciones inéditas”, reveló Heriberto Pronello en una entrevista con Carla Quiroga, prosecretaria de LA NACION, durante el capítulo 4 del summit del evento “Movilidad”.

Pronello, reconocido mundialmente por sus innovadoras contribuciones al diseño de autos, compartió detalles sobre este ambicioso proyecto que ha ocupado gran parte de su tiempo reciente. La ‘Liebre’, un vehículo que promete revolucionar el mercado automotriz con su tecnología avanzada, es una manifestación de su continua pasión por el diseño y la ingeniería, a pesar de los desafíos personales y profesionales que ha enfrentado a lo largo de su carrera.

Pronello reveló cómo sus primeras decisiones empresariales fueron fundamentales para construir su camino en el mundo del diseño automotriz: “Empecé a los 19 años cuando compré un lavadero, lo que me permitió construir un galpón en la parte trasera del establecimiento. Al momento de la compra, el lavadero contaba con entre 20 y 24 empleados, y había un exceso de personal. Seleccioné a los más capacitados para que trabajaran en los nuevos proyectos que comencé a implementar allí, y desde entonces no he dejado de avanzar”.

En ese contexto, Pronello explicó que el desarrollo de la “Liebre” comenzó durante su tiempo en ICA, donde inicialmente estaba asignado a un proyecto relacionado con el Torino de calle. “Me pidieron que me encargara de los autos de carrera, y asumí la responsabilidad de construir los equipos de competición. Actualmente, Berta está a cargo de la dirección del equipo de carreras y de los motores”, recordó.

El diseñador de automóviles subrayó que no establece una fecha concreta para la finalización de un vehículo. No obstante, mencionó que había estado trabajando intensamente hasta el año pasado, momento en el que se vio obligado a detenerse debido a un problema de salud grave. “Ahora puedo trabajar, pero no con la misma intensidad que antes”, comentó.

Carla Quiroga, prosecretaria de LA NACION y Heriberto Pronello, diseñador de automóviles, en el cierre del capítulo 4 del evento "Movilidad" organizado por LA NACION Fabián Malavolta

En el transcurso de su carrera, Pronello se destacó por sus aportaciones revolucionarias al diseño de autos.

Su capacidad para transformar ideas innovadoras en realidades tangibles se manifestó en proyectos como el Huayra, un vehículo que se convirtió en un ícono del automovilismo argentino al ser conducido por Carlos Reutemann. Este logro no solo marcó un hito en la historia del automovilismo local, sino que también consolidó a Pronello como un referente en el diseño de autos deportivos.

El Huayra Pronello Ford, un ícono del automovilismo argentino que fue conducido por Carlos Reutemann

Uno de los aspectos más destacados de su carrera es la invención del efecto suelo en los autos de carrera. Pronello explicó: “Me inspiré en el funcionamiento de los carburadores, donde hay una parte intercambiable que regula la intensidad del vacío, aumentando la velocidad del aire y succionando la nafta. Pensé que si aplicáramos este principio al piso del auto, el vehículo se vería atraído hacia el pavimento, lo que mejoraría su capacidad para doblar y acelerar más rápidamente.”

La liebre IV, su nuevo y revolucionario proyecto

A lo largo de los años, Pronello ha enfrentado diversos desafíos, incluyendo problemas de salud que afectaron su ritmo de trabajo. A pesar de estos obstáculos, su dedicación a la ingeniería automotriz nunca ha flaqueado. Actualmente, se encuentra trabajando en la “Liebre 4″, un proyecto en el que ha invertido más de dos años de trabajo. Este modelo, aún en desarrollo, está diseñado para incorporar avances tecnológicos que mejoren tanto la seguridad como el rendimiento del vehículo.

Consultado sobre si el tiempo que pasó en cama tras su accidente le permitió planificar su futuro, Pronello respondió: “Efectivamente, ese tiempo me permitió visualizar lo que quería lograr. Me imaginaba, por ejemplo, un pequeño local modesto donde podría construir un auto a mi gusto. Sin embargo, lo que ocurrió fue mucho más grande de lo que había imaginado, ya que la vida fue muy generosa conmigo, ofreciéndome muchas oportunidades que supe aprovechar”.

El diseñador automotriz también está explorando el futuro de la movilidad, incluyendo la movilidad eléctrica y la propulsión a hidrógeno, aunque reconoce los desafíos asociados con el reciclaje de baterías en los autos eléctricos. “Yo me inclino más por el hidrógeno”, indicó Pronello como una solución más viable y sostenible.

Carlos Alberto Reutemann junto al Huayra diseñado por Heriberto Pronello Cadena 3

La pasión de Pronello por los autos se despertó en su adolescencia, durante un largo período en cama tras un accidente en la escuela de aviación. Durante esos meses, desarrolló una profunda fascinación por los autos económicos y accesibles, lo que lo llevó a diseñar su primer prototipo utilizando un motor Ruston y elementos básicos. Este proyecto inicial marcó el comienzo de una carrera llena de innovación y éxito.

Al reflexionar sobre el impacto del accidente en su vida, Pronello reveló cómo esa experiencia lo llevó a replantear sus sueños y aspiraciones: “Me imaginé un pequeño local modesto para poder construir un auto a mi gusto. Sin embargo, todo sucedió a una escala mucho mayor de lo que había imaginado, porque la vida fue muy generosa conmigo. Me brindó muchas oportunidades y las aproveché”, subrayó.

Sobre su amistad con Juan Manuel Fangio, Pronello confirmó su amistad: “Éramos muy amigos. Viajamos juntos y compartimos el Gran Premio de 1967, en el que participamos junto a un amigo de él en un Cessna. En aquella época, los grandes premios eran seguidos por numerosos aviones, radios y periódicos. Este amigo de Fangio contaba con un Cessna de cuatro plazas, y decidí abandonar el uso del avión grande de ICA, un DC-3, para viajar con Fangio. Así, recorrimos todo el Gran Premio juntos”, recordó.

Heriberto Pronello no solo ha contribuido significativamente al diseño automotriz con sus innovaciones y creaciones, sino que también ha dejado un legado de pasión y dedicación en el mundo del automovilismo. Su historia es un testimonio de cómo la perseverancia y la visión pueden transformar sueños en realidades tangibles y continuar marcando la diferencia en la industria.