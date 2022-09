Nuevos precios: estos son los autos más baratos del mercado

Con una inflación que corre a una velocidad de entre el 6 y el 7% mensual, los precios de los autos 0km sufren ajustes cada 30 días en el mercado local. A la dinámica propia de la economía argentina se suman factores propios del sector que empujan todavía más los valores por encima de los aumentos promedio, como faltantes de piezas y problemas logísticos en el nivel mundial.

Tras la publicación de los nuevos precios correspondientes a septiembre, casi no quedan modelos dentro del concepto de “accesibles” por debajo de los $3 millones, según las listas oficiales de las marcas. Vale aclarar una vez más que se trata de precios sugeridos; es decir, que pueden diferir respecto a los que se consigan en concesionarios.

Toyota

El Toyota Yaris 2022 en sus dos siluetas, hatchback y sedán

Con una estrategia creciente en términos de autos electrificados, la marca japonesa mantiene al Etios y Yaris como dos modelos accesibles en el mercado. En lo que refiere al primero (que continúa siendo el 0km más barato de lista), se consigue en versión Hatchback a $2.857.000 y Sedán a $2.947.000. Para el Yaris, su otro modelo del segmento chico o segmento B, los precios son de $3.582.000 en su versión Hatchback y $4.040.000 para la Sedán. En todos los casos, para las versiones de entrada de gama.

Renault

El Renault Sandero es uno de los vehículos más baratos del mercado en septiembre

El fabricante francés tiene una amplia gama de vehículos en el país y varios de ellos, de producción nacional. Es el caso del Logan, vehículo listado este mes a $3.309.00; Sandero, que figura a no menos de $3.321.400 y Stepway, con un piso de $3.800.000.

Chevrolet

Menos de $100.000 diferencian al Chevrolet Onix del Onix Plus, dos de los modelos más económicos del mercado

En el caso de General Motors y su marca Chevrolet, lo que ocurre es que suele -como otras competidoras- topear a sus modelos. Por este motivo, se encuentran distintas versiones de un mismo auto a igual valor en sus precios de lista. No obstante, sigue teniendo dos modelos entre los más económicos: el Joy a $3.278.900 (o $3.390.900 en versión Plus) y el Onix, cuyo valor de lista es de $3.759.900 ($3.853.900 el Plus).

Volkswagen

El Volkswagen Virtus supera los $4 millones pero es, a raíz de las subas, una versión barata

La automotriz alemana actualizó sus valores en septiembre y casi todos sus vehículos se fueron por encima de los $4 millones. El remanente de stock del Gol Trend -se anunció el cese de fabricación pero aún quedan algunos disponibles- quedó valuado en $3.508.200 y la Saveiro -su pickup compacta- no baja de los $3.698.800. De ahí, todo para arriba siendo el Polo y el Virtus las opciones más accesibles ($4.088.350 y $4.004.650 respectivamente).

Al momento de publicar esta nota, Stellantis, dueña de las marcas Fiat, Citroën, Peugeot y Jeep, entre otras, todavía no había informado las actualizaciones.