Pick ups: estas son las más vendidas en lo que va del año y sus precios

La Argentina es tierra de devoción por las pick ups. Por sus características y la geografía nacional, se convirtieron en vehículos muy demandados y utilizados para trabajar y recorrer las distintas provincias del país.

El mercado automotor atraviesa, hoy por hoy, un momento de transformación y faltantes de modelos por las restricciones para importar que enfrentan las terminales. Por ahora, las ventas 2022 están por arriba de las ventas 2021. Según el último informe elaborado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), se patentaron en los primeros nueve meses 321.511 autos y las pick ups tuvieron gran presencia.

Toyota Hilux

La gran ganadora del año en términos de ventas no solo en el mercado de 0KM sino también de usados. La pickup del fabricante nipón lleva, en lo que va del año, 18.786 patentamientos y una amplitud de precios apta para distintos tipos de bolsillos. Por ejemplo, la DX 4x2 manual -entrada de gama- tiene un valor sugerido de $5.618.000 mientras que la SRV 4x2, una opción media gama, se eleva a $9.217.000. Ahora bien, si lo que se busca es lo más alto dentro de este modelo, hay que pagar $13.219.000 por la GR-Sport.

La Toyota Hilux, gran ganadora en términos de ventas hasta el momento

Volkswagen Amarok

Hasta el momento, la pick up alemana acumula 16.424 patentamientos y se posiciona en segundo lugar dentro de las más vendidas del año. No es, sin embargo, de las más accesibles: la Trendline 4x2 -entrada de gama- arranca en $7.017.250, la Comfortline 4x2 con transmisión manual en $7.970.450 y la Highline 4x4 automática no baja de los $11.830.200. No obstante, se puede buscar algo un poco más completo -y caro-: la Black Style V6 4x4 con transmisión automática llega a $13.946.400.

La Amarok es una pickup de fabricación nacional

Ford Ranger

Queda bastante lejos de los primeros puestos dado que registra 9672 ventas en lo que va del año. A su vez, es una de las pick ups con opciones más económicas. La versión XL 4x2 con cabina simple no baja de los $6.137.000 mientras que la XLT, también 4x2 pero con cabina doble, sube a $7.154.000. La tope de gama, por su parte, es la Limited 4x4 que sube a $11.826.000. A partir de mediados de 2023, Ford empezará a producir en Pacheco la nueva generación de la Ranger.

La Ford Ranger es una de las más baratas dentro del universo pick up

Nissan Frontier

No es de las más accesibles pero sí de las más compradas. Tiene 5745 patentamientos en lo que va de 2022 según los últimos informes y alternativas interesantes siempre y cuando se esté dispuesto a desembolsar su precio. La Platinum 4x4 con transmisión automática ronda los $12.007.100 y la Pro4X tope de gama -también 4x4- se va a $12.578.000.

Nissan vende a su Frontier con dos alternativas que superan los $12 millones

Renault Alaskan

Hace poco tuvo novedades y presentó una nueva versión. Completa el ranking de las más vendidas al haber acumulado, hasta la fecha, 3522 patentamientos en el país. En lo que refiere a precios, es quizás la gama con mayor amplitud y opciones para sus compradores. La entrada de gama es la Confort 4x2 que parte en $6.859.000; después sigue la Emotion 4x4 con transmisión manual que llega a $8.874.100 y un poco más adelante está la Intens 4x4, también manual, por $9.655.400. Ahora bien, si se busca una versión con transmisión automática, la Iconic 4x4 que sube a $11.675.800. La versión Outsider recientemente presentada (también automática) tiene un precio de lista de $11.890.000.

Renault compite en el mercado de pickups con su Alaskan

