Autos: estas son las 10 SUV más vendidas en lo que va del año

Si de 0KM se trata, hay varias opciones. Dejando de lado el faltante de stock y los problemas que acarrea el sector hace varios meses, los usuarios tienen que tomar una decisión cuando consideran que llega el momento de comprar un auto nuevo. Sedán, coupé, SUV... las alternativas son varias y cada una se adapta a un tipo de conductor y necesidades diferentes.

El mercado está distorsionado y los expertos no auguran una estabilización en el corto-mediano plazo. Pese a que las operaciones se gestan en un contexto complicado, aún así crecen en volumen y el acumulado de 2022 es 4,7% más alto que el de 2021.

Las SUV suelen ser vehículos muy elegidos por los argentinos ya sea por su tamaño, diseño o incluso rendimiento. Sus características las posicionan en un buen lugar y además del universo pickup y sedán, son quizás una de las primeras opciones para quien quiere comprar un 0KM.

Pero si de modelos se trata, la gran ganadora hasta el momento dentro del segmento es la Toyota Corolla Cross que lleva, hasta ahora, un acumulado de 9051 patentamientos. No obstante, no es una de las más accesibles: la entrada de gama -XLI- parte de los $6.244.000 y su modelo híbrido arranca en $7.530.000. El segundo puesto lo mantiene, por segundo mes consecutivo, la Citroën C4 Cactus que se alza con 6767 unidades vendidas en lo que va del año. En lo que refiere al precio, Stellantis todavía no informó los valores actualizados.

La Toyota Corolla Cross logró acomodarse en el segmento SUV, uno de los más competitivos y demandados, y es líder en ventas hace varios meses

En tercer lugar se posiciona otra opción. La Volkswagen Taos cuesta $7.994.700 para la versión base -Comfortline- y roza los $10 millones en la tope de gama. Sin embargo, es una alternativa muy demandada que registra, hasta la fecha, 6600 ventas. Un poco más lejos está el crossover de Renault, la Stepway, que concretó 4849 patentamientos en lo que va del año y se posiciona como una alternativa accesible: parte de los $3.895.000.

El TOP 5 no se alteró y registro de eso es quien cierra el listado de las cinco más vendidas: la Jeep Renegade. Con 4482 patentamientos acumulados en lo que va de 2022, continúa con la tendencia generalizada del aumento de ventas. No obstante, el precio todavía no se dio a conocer de manera oficial por la marca.

Citroën C4 Cactus, segunda SUV en el ranking de ventas

Para la sexta posición hay que hacer una aclaración. La Ford EcoSport se dejó de fabricar en todo el mundo y los registros nuevos corresponden a planes de ahorro ya adjudicados años atrás y al remanente de stock que quedaba en los consecionarios. Con todo eso, registra 3692 unidades vendidas este 2022 que se pueden conseguir por valores que parten de los $4.443.000 -valor referido al SE 1.5L Dragon-.

El séptimo puesto en el acumulado de ventas es para la Nissan Kicks con 3520 unidades. La B-SUV de la terminal japonesa no informó sus valores oficiales. No obstante, en el mes de agosto partía de $3.521.400 por lo que se debe contemplar un significativo aumento si se quisiera realizar la compra hoy por hoy.

Los tres últimos puestos sí se modificaron. Por ejemplo, hubo una gran remontada de la Volkswagen Nivus que hasta hace unos meses estaba al fondo de la lista. Ahora, aparece en octava posición con un registro de 3232 ventas y un precio que parte de los $4.675.750.

Significativo crecimiento en términos de ventas para la Volkswagen Nivus

Novena se encolumna la Chevrolet Tracker, B-SUV de General Motors cuya fabricación arrancó hace no mucho tiempo en la planta de General Alvear, provincia de Santa Fe. Con 3193 patentamientos, la Tracker (que originalmente se fabricaba en Brasil antes de que empezara su producción en Argentina) no baja de $4.587.900 en su alternativa manual.

Por último, y después de haber permanecido en octavo lugar durante varios meses, la SUV más grande y más cara descendó al final de la tabla. La Toyota SW4, un derivado de la Hilux y de fabricación local, registra hasta el momento 3039 patentamientos y su precio no baja de los $11.005.000.

La más cara y de mayor tamaño, que supo posicionarse en un cómodo octavo puesto, llegó al décimo en el acumulado del año

