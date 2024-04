Presentan un auto eléctrico para tres personas que se vende como el 0km más barato del país

Escuchar

A fines de diciembre del año último Coradir S.A., la empresa puntana que dio luz a Tito allá por 2022, lanzó el Chiki-Tito, una versión más compacta para su familia de eléctricos, de la que también forman parte las distintas versiones del Tito, la Tita y la Tita Cuadrilla.

Hoy anunciaron un upgrade para este modelo, que seguirá teniendo las mismas dimensiones, pero contará con una nueva batería que le permitirá lograr una mayor autonomía.

Se trata del Chiki-TiTo con batería de litio (el anterior tenía batería de gel), que de rendir 70 kilómetros en su versión original, pasará a brindar una autonomía de hasta 110 kilómetros por carga.

Ensamblado en San Luis con piezas importadas de China, ya está oficialmente a la venta en la Argentina

Coradir lo vende a través de su sitio web y en las agencias autorizadas, informó.

Sus dimensiones son realmente pequeñas, con apenas 2,5 metros de largo y 1,2 metros de ancho, consolidándose como el 0km más chico del país. De hecho, desde la empresa lo promocionan como un vehículo que supera a las motos en comodidad, por “evitar el frío y contribuir al cuidado del ambiente”. Podría argumentarse que su capacidad y disposición se asemejan a las de los tuk tuk (los vehículos de tres ruedas) en India.

La cabina tiene espacio para un conductor adelante, que va sentado en el medio y puede acceder a su asiento desde las dos puertas; y hasta dos pasajeros atrás, que ubican sus piernas a los dos costados del conductor. Otro detalle es su techo solar.

El Chiki-Tito tiene techo solar pero carece de ABS, airbags y otros elementos de seguridad

En cuanto a la mecánica, tanto en su versión original como en la recién lanzada, el motor eléctrico es de 2kW de potencia (torque no informado), alimentado por dos tipos de baterías opcionales. En el caso del Chiki-Tito con batería de litio, la velocidad máxima es de 45 km/h.

Puertas adentro, el habitáculo incluye una pantalla táctil LED HD y sistema de entretenimiento multimedia; radio MP3, bluetooth y puertos USB; también cierre centralizado con control a distancia y levanta vidrios eléctricos.

No tiene frenos ABS, airbags ni control de estabilidad, porque su normativa de homologación L6 no se lo exige. Son vehículos que solo están autorizados para circular por calles y avenidas, y no pueden circular por rutas ni autopistas. Tampoco superan los 50 km/h.



En materia de precios, con la nueva versión el Chiki-Tito pasa a tener dos alternativas:

Chiki-TiTo-G con batería de gel y 70km de autonomía: US$7900

Chiki-TiTo-L con batería de litio y 110km de autonomía: US$9900

En ambos casos la cotización es al tipo de cambio oficial del Banco Nación. La garantía es de cinco años, sin límite de kilometraje, declara Coradir. Desde la compañía comparten el cálculo económico de $1,5 por kilómetro recorrido y dicen que el modelo “se posiciona como el 0km más accesible del mercado, con precios muy por debajo de los $10.000.000″.