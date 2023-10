escuchar

Es una inversión importante. Ya sea cero kilómetro o usado, la compra de un auto -en especial si es el primero- implica un esfuerzo económico, siempre resultante de sacrificio y más de un gusto resignado. Cualquiera sea el segmento y el tamaño, se deben hacer bien los cálculos en proporción a la necesidad real y tipo de uso. Pasa que entre el gusto por un modelo en particular y el bolsillo disponible, suele haber una distancia mayor a la deseada. En muchos casos las diferencias son irreconciliables y en otros no tanto. Por eso es primordial hacerse una serie de preguntas que servirán de guía para definir el vehículo que realmente se necesita, para que esa compra se ajuste lo mejor posible al ideal.

A qué prestarle atención antes de comprar un auto

Sobre la tentación por el diseño no hay demasiado para teorizar/aconsejar, porque debe haber pocos refranes tan acertados y populares como el “sobre gustos…”. La encrucijada se centra en que el gusto personal es innegociable, pero casi que no tiene chances ante la limitación presupuestaria. Muchas veces se tiene que comprar lo que se puede y no lo que se quiere. Dejando lo pasional a un costado y pasando al plano más racional, vamos con algunos tips o consejos que ayudarán a despejar dudas.

Lo primero a tener en cuenta es el tipo de uso que se le va a dar, si es mayoritariamente urbano o no ; el estilo de vida; si son uno, dos o más personas las que viajarán en él, porque del espacio requerido mucho depende hacia dónde se centra el foco de la búsqueda. Tanto habitáculo como capacidad de baúl, son factores determinantes.

; el estilo de vida; si son uno, dos o más personas las que viajarán en él, porque del espacio requerido mucho depende hacia dónde se centra el foco de la búsqueda. Tanto habitáculo como capacidad de baúl, son factores determinantes. De ahí también se sujeta el tema de la potencia, ya que cuando más grande es, mayor será el caballaje requerido y el nivel del mismo determina una cuestión para no descuidar: el consumo. Si es para usar principalmente en ciudad, los compactos son una buena opción ; si usuarios/as son de salir a la ruta seguido, deberán poner la mira en vehículos que por estructura, mecánica y equipamiento de seguridad sean más aptos para viajar.

; si usuarios/as son de salir a la ruta seguido, deberán poner la mira en vehículos que por estructura, mecánica y equipamiento de seguridad sean más aptos para viajar. Verlos para comparar, es una herramienta de gran ayuda. El contacto directo con el auto es clave. Se pueden leer y ver todos los sitios webs dedicados al tema o cuantos videos en YouTube haya; sin embargo, no hay nada como abrir las puertas, sentarse, practicar posición de manejo, chusmear el baúl y todo lo que sume para despejar las dudas . Nada como el “in situ” para poder comparar no solo calidades, sino espacio y todo tipo de detalles. Puede ocurrir que ese chequeo termine de comprobar lo que ya se tenía de antemano o bien, todo lo contrario.

. Nada como el “in situ” para poder comparar no solo calidades, sino espacio y todo tipo de detalles. Puede ocurrir que ese chequeo termine de comprobar lo que ya se tenía de antemano o bien, todo lo contrario. Esa información previa conseguida en medios especializados es ciertamente útil para tener presente el ciclo de vida del modelo. Se debe saber que comprar un auto cuyo próximo restyling, cambio de generación o discontinuidad, hará que su cotización decaiga una vez ocurrido dicho proceso.

Búsqueda de precios, métodos de compra y costos para ponerlo en la calle

En el caso de los 0 km siempre es aconsejable pasar por dos o tres concesionarios como mínimo en búsqueda del mejor precio. Al margen de los listados de valores sugeridos por las automotrices, hoy los sobreprecios alcanzan niveles pandémicos, pero en el terreno de la ganancia que cada concesionario quiere sacar se puede conseguir un beneficio en términos comparativos. Por poca que parezca la diferencia, es dinero que luego suma para destinar al patentamiento y otros costos que implica el famoso “ponerlo en la calle”. El plan de ahorro es una de las herramientas para acceder al auto, aunque no tan aconsejable ya que varía por inflación. También los concesionarios ofrecen ciertas modalidades de financiación propia.

Cómo elegir el primer auto

Llevar el auto a casa implica afrontar una serie de gastos que variarán de acuerdo a la jurisdicción correspondiente. Entre ellos están el flete y el patentamiento. Del primero depende la distancia entre la fábrica o depósito y el lugar de entrega, además de un seguro para ese transporte destinado a cubrir cualquier contingencia. El cálculo del costo de la patente de un auto en nuestro país se basa en el valor fiscal del vehículo y la tasa de impuesto que varía de acuerdo a la provincia y municipio donde está registrado. Si el auto es fabricación nacional, se paga el 1.5% de tasa por inscripción inicial sobre el valor de lista, y el 2% si es importado. Impuesto al sello, expedición de cédula y otros aranceles fijos o variables integran el costo total de trámite, que se realiza en la Dirección Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (DNRPA) y la oficina correspondiente se determina en relación al domicilio.

Qué evaluar antes de comprar un auto usado

Aunque parezcan obviedades, nunca está de más tener presentes una serie de aspectos para evitar dolores de cabeza.

El estado general del auto es la piedra angular , por eso lo recomendable es revisarlo con un mecánico o entendido de confianza. Además de carrocería y motor, es clave constatar el estado de neumáticos y aspectos del interior como volante y asientos, al igual que el kilometraje, donde muchas veces el real no coincide con el del odómetro. Una prueba de manejo y una inspección pormenorizada son pasos aconsejables.

, por eso lo recomendable es revisarlo con un mecánico o entendido de confianza. Además de carrocería y motor, es clave constatar el estado de neumáticos y aspectos del interior como volante y asientos, al igual que el kilometraje, donde muchas veces el real no coincide con el del odómetro. La papelería es un punto para no descuidar . La documentación en regla es fundamental para una transacción sin problemas. El listado contempla: el título del automóvil, la cédula de identidad, la vigencia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), números de motor y chasis, la verificación policial y el informe de dominio histórico. Libre deuda de patentes y multas, la grabación de autopartes y la certificación del formulario 08 y CETA (certificado de transferencia del automotor) son ítems elementales.

. La documentación en regla es fundamental para una transacción sin problemas. El listado contempla: el título del automóvil, la cédula de identidad, la vigencia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), números de motor y chasis, la verificación policial y el informe de dominio histórico. Libre deuda de patentes y multas, la grabación de autopartes y la certificación del formulario 08 y CETA (certificado de transferencia del automotor) son ítems elementales. Vendedor o sitio de compra: si es una transacción particular mano a mano, entra en juego la confianza hacia el vendedor, cuestión que no es tan sencilla de conseguir, salvo que suceda en una ciudad chica o un pueblo, donde también es más fácil acceder al historial del auto. El lugar donde comprarlo es todo un tema, porque de no ser un concesionario reventa, hoy hay un buen número de plataformas (Mercado Libre, Kavak, Car One, Karvi, entre otros) donde buscar para cerrar una operación. Son una opción válida porque ahorra tiempos y logísticas en visitas de concesionarios y además ofrecen información detallada del modelo en cuestión. La comodidad lleva a que mucha gente prefiera un par de “clicks”, que andar de recorrida por locales haciendo la búsqueda.

En fin, un universo de variables entra en juego en el ejercicio de comprar un auto, el cual se va aceitando, casi como una suerte de entrenamiento que se consigue con el paso de los años y las compras. Pero antes de todo eso hay un punto de partida, esa tan respetable e importante primera vez. Que es linda, que estresa, que puede salir bien o no del todo, pero que es única y representa un paso personal importante. Por eso mismo, el auto-interrogatorio debe ser lo más sincero posible.