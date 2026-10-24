Qué es el tránsito fantasma, el fenómeno que genera atascos sin accidentes ni carriles cortados

Ocurre un fenómeno al manejar que expertos denominan tránsito fantasma. Se da cuando, sin que haya un accidente, carril cerrado o irrupción alguna, los autos que circulan empiezan a ir más lento e incluso detenerse por completo.

Al llegar al origen del embotellamiento, los vehículos fluyen con normalidad sin detectar un causante exacto del atasco.

En 2008, un estudio japonés puso a prueba el fenómeno. En una pista circular de 230 metros, ubicaron a 22 vehículos con la única consigna de que fueran a 30km/h de manera constante.

En el trazado no había obstáculos, por lo que se presumía que el circuito se completaría sin detenciones. Sin embargo, a los pocos minutos un vehículo pisó el freno y se fue apenas por debajo de los 30km/h.

Al igual que ocurre en las autopistas, cuando el vehículo de adelante aminora la velocidad, el que le sigue hace lo mismo, pero con más intensidad. Así, se genera un efecto en cadena donde los autos que están más alejados de quien frenó por primera vez, lo hacen cada vez más fuerte.

El tránsito puede generarse sin que haya existido una causa puntual, como podría ser un carril cortado o un accidente (imagen ilustrativa) Ricardo Pristupluk

En Japón, descubrieron cómo se generó un embotellamiento sin accidentes, obstáculos u obras. Según consignaron en el reporte, el atasco se produce hacia atrás, a 20km/h. Esto genera que, por delante, los autos circulen con normalidad y, por detrás, puedan incluso estar detenidos.

A ese fenómeno se lo llama tránsito fantasma y es, justamente, el que se produce por una cadena de frenadas sutiles entre vehículos.

Pero fueron los mismos investigadores quienes encontraron también una solución. La clave, explicaron, es dejar el espacio correspondiente entre vehículos. Al ir muy pegado al auto de adelante, cada frenada se pasa con más fuerza hacia atrás, generando el atasco.

En cambio, si se deja una distancia razonable, el impacto de la frenada tiende a absorberse, eliminando la posibilidad de que exista el tránsito fantasma.

Otro estudio, realizado años más tarde en Estados Unidos, incluyó a un vehículo conducido por una computadora cuya consigna era la de respetar la distancia en relación al auto delantero. Esa sola unidad permitió amortiguar la frenada de varios vehículos, impidiendo que se genere tránsito como efecto colateral.

La clave, señalan los especialistas, es mantener la distancia de, al menos, dos segundos en relación al auto de adelante Nicolás Suárez

Para tomar como referencia, acorde a la normativa argentina y a la recomendación de expertos en seguridad vial, la distancia de frenado debe ser de un mínimo de dos segundos. Si bien la ley nacional establece una distancia en tiempo, un equivalente en metros yendo a 100km/h es de 54.

Especialistas, sin embargo, recomiendan cinco segundos, una distancia de entre 135 y 140 metros.