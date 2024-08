Qué pasará con los precios de los autos con la baja del impuesto PAIS, según el presidente de Stellantis

Escuchar

Peugeot presentó oficialmente el viernes último su nuevo SUV del segmento chico, el 2008, fabricado en la planta de Stellantis de El Palomar, donde la automotriz francesa produce también sobre la misma plataforma CMP el hatchback 208. Previo al lanzamiento, Martín Zuppi, presidente de Stellantis en la Argentina y titular de Adefa (la asociación de fábricas de autos), compartió una rueda de prensa con algunos medios, entre los que estuvo LA NACION.

Estas fueron sus definiciones más importantes:

Qué espera la marca con el Peugeot 2008

“La expectativa es vender unos 800 2008 por mes. Stellantis compite en el segmento con Fiat Pulse, Jeep Renegade, Citroën C3 Aircross… Creo que el 2008 debería estar en el top 3, para ser benévolo. Creo que va a hacer una muy buena performance. Va a estar peleando el liderazgo del segmento, en el top 3 seguro”.

“No me preocupa que el 2008 pueda canibalizar al 208. Hay un ida y vuelta, gente que usa un SUV y puede necesitar un auto más chico y se pasa al otro. El 208 es muy competitivo, tecnológicamente de punta. La marca, además, es la más premium entre las generalistas en términos de imagen. No tengo dudas de que entre los dos van a aumentar el volumen de la marca”.

Las ventajas de la producción local del 2008

“El hecho de que el producto sea nacional le da sustentabilidad a la planta [de El palomar], genera proyectos con volumen a futuro, genera volumen de exportaciones, permite seguir trabajando con los proveedores para la producción de piezas y si el modelo funciona te da abastecimiento inmediato. La integración local es del 40%. Para mí, que un auto sea nacional es un activo para el comprador, por abastecimiento, repuestos, postventa. En el día a día tiene muchas ventajas en cuanto a la logística y la posibilidad de cambiar tu mix de producción”.

“Siempre revisamos mercados en la región para crecer en exportaciones (Colombia, Ecuador, Chile). Por ahora, exportamos solo a Brasil [el 2008]. Después tenemos que ver qué pasa con el tipo de cambio y la competitividad. La exención [de las retenciones] a las exportaciones incrementales, que pasa en el segundo semestre, nos permite ser más competitivos”.

Peugeot prevé vender unas 800 unidades mensuales del 2008

Los precios de los autos

“En cuanto hay una economía relativamente estable, una inflación controlada y una devaluación del 2% mensuales, no hay grandes variables que obliguen a aumentar los precios. Una economía estable hace que te estabilices. Después el mercado verá el motivo para aumentar. Hubo meses en que la inflación fue 10% y la industria en promedio aumentó 3,5%. El punto es que no haya devaluaciones bruscas. Mientras mantengamos una inflación controlada, una economía estable y un tipo de cambio que se devalúa de manera controlada, no veo por qué debería haber grandes cambios en los precios”.

“En el caso de Stellantis, aumentamos menos de 1,5% en total entre todas las marcas en agosto. Hay otra ventaja: ahora los autos se pagan a 90 días y no ya a 180. Eso nos da una exposición financiera menor. No es lo mismo pagar a seis meses que a tres. Para un alemán puede ser una locura, pero para la Argentina es una buena noticia. Es un costo menor. Todo influye. Los plazos de pago de los proveedores también bajaron a dos cuotas de 30 y 60 días”.

La relación con el Gobierno

“El diálogo con el Gobierno es muy bueno. Lo que venimos hablando está pasando. Lo de la reducción de los plazos de pago lo venimos hablando desde principios de año. Entendemos que hay dificultades en la economía y que el ministro dice que necesita encontrar el momento para hacerlo. Pero pasó. Lo mismo con el impuesto PAIS, que se reduce ahora en septiembre. La conversación es fluida y la comprensión está. Todo se refleja en el cliente final”.

¿Bajarán los precios sin el impuesto PAIS?

“Nominalmente no, porque no todos los autos son importados y hay costos locales de producción en pesos. Si el impuesto baja 10%, no es que los autos bajan 10%. Pero seguramente va a impactar. Es un impuesto que termina distorsionando todo lo que uno importa, sean autos o piezas. No sé en qué cantidad porcentual va a impactar, pero no tengo dudas de que va a terminar impactando a favor de que bajen los precios. Para nosotros no hay mejor noticia de que el impuesto PAIS desaparezca. Si eso repercute en el precio y tenemos un mercado más alto, el PxQ (precio por cantidad) te da mejor. Necesitamos un mercado de autos más alto para producir más, tener mayor sustentabilidad del negocio y que los proveedores y la red de concesionarios trabaje mejor”.

“Un mercado de 400.000 autos es un mercado bajo. La Argentina debería estar en 500.000 y 600.000 autos, ese es un mercado orgánico. Pero de 400.000 a 600.000 autos el salto que hay que dar es del 50%, es mucho. Por eso, todo esto [por una baja de impuestos] va bien”.

Nuevo Peugeot 2008

El crecimiento de la financiación

“Gran parte de lo positivo del mercado tiene que ver con la financiación y con las expectativas. Un auto es la segunda inversión más grande de una familia. Lo que está pasando hoy con la financiación es eso, expectativa. Que la gente se meta en créditos prendarios de cuatro o cinco años indica que lo que la gente ve es una la economía más estable, que permitirá pagar una cuota. El crecimiento de la financiación en julio fue muy marcado. Y en los primeros días de agosto sigue. No hay elementos para pensar que lo de agosto será diferente a lo de julio. Ojalá se sostenga”.

Cuántos autos se venderán este año

“A principios de año hablábamos de un primer semestre con una caída del 25% [frente al mismo periodo de 2023], y un segundo semestre con una baja del 7/8%. Lo que nos da hoy es que el segundo semestre de 2024 será muy similar al de 2023, con estos números [de ventas en julio]. Eso nos da un mercado de 380.000 autos, en promedio. Hasta hace unos meses, hablábamos de 350.000. Si lo de julio continúa, podemos pensar en un mercado de 430.000 autos en 2025, que sería volver al volumen de 2023″.

La inversión en un nuevo modelo (¿una pick up?) para la planta de Córdoba

“Stellantis tiene cinco plantas en la región: Betim, Recife y Porto Real en Brasil, y El Palomar y Ferreyra, Córdoba, en la Argentina. Cada vez que se lanza un producto nuevo, el estudio [para ver dónde se producirá] se hace para las cinco plantas. Luego se ve dónde conviene y por qué. Lo importante es que la Argentina está dentro del radar de Stellantis para desarrollar. Esto [por el Peugeot 2008] es la muestra de que está”.

“El éxito que tuvo el Fiat Cronos en los últimos años, que pasó de 33.000 autos a casi 100.000 el año pasado, te pone en el juego para una carpeta [de nuevas inversiones]. No es lo mismo a nivel de costos ni de know how producir 30.000 que 90.000 autos. Eso pone a Córdoba en la mira para nuevos proyectos. No tiene que ver solo con la estrategia de la compañía, sino con lo que hizo hacia atrás. El volumen lo avala. Córdoba está con proyectos a futuro”.