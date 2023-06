Quedó con medio auto sobre la cornisa y maniobró hasta el cansancio para no caer

escuchar

Un video que muestra a un conductor realizando maniobras increíbles en una rampa estrecha se difundió en las redes sociales y generó sensaciones encontradas entre los espectadores. Mientras que algunos elogiaron las habilidades del hombre, otros criticaron su imprudencia y falta de compromiso colectivo al volante.

En la grabación se ve cómo el conductor de un Honda Accord Crosstour bordó busca salirse de una rampa extremadamente estrecha en la que, parece ser, se metió por error. El paisaje es de montaña y el precipicio está peligrosamente cerca. La locación es en algún lugar de China, por lo que deja ver la patente. No se sabe quién está detrás de la cámara, pero no hay dudas de que el protagonista de la historia no quiere estar ahí.

Vestido de oficina, con anteojos y una cara de concentración absoluta, se escucha una combinación entre freno y acelerador que genera estragos. La audiencia de primera fila está compuesta por los pasajeros de los autos que tuvieron que frenar en el medio del camino para dejar margen a la creatividad del conductor en aprietos (se llegan a ver tres aunque probablemente hayan más atrás de estos). No sorprendería saber que, previo a proceder con su misión imposible, el hombre se haya bajado del vehículo para hablar con los otros conductores y asegurarse un espacio y tiempo para intentar recalcular.

El hombre tuvo que hacer muchas maniobras para sacar su Honda del camino complicado.

La cuesta es empinada y el auto apenas entra. Aunque los que visualizan el video saben que el resultado es, dentro de todo, un buen desenlace, la tensión al visualizar la secuencia es palpable. Para adelante y para atrás repetidas veces en un espacio insoportablemente limitado y, en gran parte de la filmación, con medio cuerpo del auto en el aire, el conductor hace lo imposible para zafar del camino en donde se metió.

Con muchísimos intentos milimétricos de por medio, el conductor logra dar vuelta el auto y, aunque la salida victoriosa no fue grabada, puede intuirse que el final fue feliz.

Si se habla de la recepción del video en las redes sociales, lo cierto es que se generó polémica. Aunque muchos tiraron flores al conductor, y lo aplaudieron por sus capacidades al volante incluso en una situación complicada como la que se ve en la secuencia, varios usuarios interpretaron el desenlace de los hechos como una conducta inapropiada y egoísta de un hombre que se metió por donde no debía. Este punto de vista considera al conductor un irresponsable que no solo puso en peligro su propia vida, sino también la de otros conductores.

La única verdad, sin embargo, es que se desconoce el trasfondo de la historia y los hechos que llevaron a ese conductor a estar ahí. También podría argumentarse que el hombre no hubiese podido hacer lo que hizo con éxito de no ser por la comprensión del resto de los autos que pasaban por el camino y frenaron para esperarlo.

Al final, este tipo de escenas son un recordatorio de la importancia de la prudencia al volante y del diferencial que logra la sensación de seguridad vial. Esta no solo depende de los conductores, sino también de las autoridades encargadas de diseñar y mantener las rutas en buen estado.

