escuchar

Los robos de autos a mano armada crecieron. En un momento donde la inseguridad se tornó un tema prioritario en la agenda de la gente, la firma israelí Ituran publicó su nuevo Indicador de Robo Vehicular (IRV) con una preocupante tendencia al alza: el uso de la violencia como modus operandi.

El foco está puesto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la compañía de tecnología enfocada en servicios de recupero vehicular hace su monitoreo mensual. Las más de 350.000 unidades a las que se les hace seguimiento sirven de referencia para comprender cómo se desarrolla la actividad delictiva en este rubro.

Los datos del mes de agosto tomados volvieron a confirmar que la modalidad a mano armada prevalece por sobre el hurto, representando el 75,29% y el 24,71%, respectivamente. Dentro de los robos a mano armada, el 98% ocurren en la vía pública.

“Es inquietante el hecho de que en el caso donde los robos son a mano armada, el 98% ocurran en la vía pública, porque pone de manifiesto la vulnerabilidad de los habitantes al realizar sus actividades cotidianas”, manifestó Franco Taraborrelli, gerente General de Ituran Argentina.

Los datos revelaron que la mayoría de los delitos siguen siendo de a grupos de delincuentes Captura

Otra de las tendencias que confirmaron los datos de agosto es que el delito rara vez es unipersonal. El 96% de los siniestros se cometen en grupos de más de un delincuente, de los cuales más de la mitad corresponde a acciones llevadas adelante por grupos de dos (53%); el 21,5% a grupos de cuatro y el 11,7%, a grupos de tres.

Días, horarios, zonas y modelos: cuándo y dónde cuidarse más

Con respecto a los días de agosto en los que más se efectuaron robos, el primer resultó el martes (27%), seguido por el jueves (18,8%), lunes (17,65%) y luego miércoles (16,47%). Por el contrario (y a la inversa de los datos registrados durante los meses de verano) los días que menos casos se registraron fueron el sábado (8,2%), viernes (7%) y domingo (4,7%).

Desde Ituran indicaron que todavía resulta difícil determinar por qué un día tiene mayor índice de robos que otro y que se trata de una base de datos que se sigue analizando con el fin de establecer algún tipo de patrón.

Cuando se habla del horario en el que más suceden los siniestros, sí hay una constante. Si bien es de público conocimiento que durante la noche se concentra la mayor cantidad de robos, los números concretos son sorprendentes: entre las 18 y 24 horas, se ocasiona un 47% de los robos. Le sigue la tarde, de 12 a 18 horas, con el 29, 4%, y la mañana, de 6 a 12 horas con el 16,5%. En último lugar se encuentra la madrugada, de 24 a 6 horas, concentrando solo el 7% de la actividad delictiva.

La zona más caliente sigue siendo el oeste de la provincia de Buenos Aires, seguida del sur, con el 51,7% de los casos Shutterstock

En lo que refiere a la inseguridad dividida por zonas, también se evidencia otra constante. Si bien pueden modificarse en algunos puntos porcentuales los totales mes a mes, la zona más caliente sigue siendo el oeste de la provincia de Buenos Aires, seguida del sur, con el 51,7% de los casos. Más de la mitad de los robos registrados durante el mes de agosto ocurrieron en esa zona. Dentro del oeste, el lugar más inseguro fue el partido de La Matanza (29,7% del total de siniestros).

En el ranking le sigue la zona sur, con un 29,7% de los casos. En tercer lugar se ubica la Capital Federal, que concentró el 14% de la actividad delictiva (sin distinción por barrios) registrando un aumento significativo del 20,6% con respecto al mes anterior. La zona norte sigue siendo la más segura.

Desde la organización, Daniela Medina, gerente del Centro de Comando y Control de Ituran Argentina, hizo énfasis en la importancia de circular con la ventanilla cerradas o abiertas en un 10%, “de manera que, al frenar en un semáforo o cruce, evite que alguien pueda pasar su mano y sustraer efectos personales o bien abrir la puerta de la unidad”. También aconsejó prestar especial atención en los semáforos o cruce de vías e, idealmente, contar con un dispositivo de rastreo.

Hace tiempo, varios analistas coincidieron en que los robos de autos no tienen como fin último quedarse con la unidad sino utilizarla para cometer otros delitos. “Los delincuentes dejan enfriar los vehículos por una hora en lugares fijos. Si no los busca la policía, significa que no tienen rastreador y lo pueden seguir utilizando para cometer otros hechos delictivos”, precisaron desde Ituran.