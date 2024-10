Rugbiers franceses. Se dilata la resolución de la causa por abuso porque la denunciante presentó nuevas pruebas

Escuchar

MENDOZA.- Se dilata la resolución del controversial caso de los rugbiers franceses acusados de abusar sexualmente de una mendocina. El viernes pasado, la audiencia de sobreseimiento tuvo un giro y se postergó una semana más. Aunque todo indica que la causa va camino a librar a los deportistas de culpa y cargo, según explicaron a LA NACIÓN fuentes de la Justicia provincial, en coincidencia con el reclamo de la defensa, la denunciante se resiste y logró incorporar nuevas pruebas que deberá evaluar la jueza, más allá de haberle denegado otros pedidos.

Durante la esperada audiencia, la parte denunciante solicitó inspecciones oculares y presentación de más testigos, pero fueron desestimados por la magistrada penal de Garantías, Eleonora Arenas, ya que puso en valor todo el trabajo realizado por la Fiscalía durante la instrucción. Sin embargo, no hubo objeciones en la incorporación de nueva prueba al expediente, donde la mujer demuestra que no padece Von Willebrand, la enfermedad de la sangre que deja moretones, tal como adelantó LA NACION. Así, aunque la jueza rechazó la producción de nuevos elementos y escuchar a más testimonios, tendrá en cuenta los análisis de laboratorio que se realizó la mujer en un hospital público y en un centro privado, donde se deja constancia del resultado negativo del test.

“ Aunque no citarán a declarar a más testigos, admitieron la prueba de laboratorio ; por suerte hay una oportunidad, como que le tocamos el corazón a la jueza. Los fiscales me han perjudicado en la investigación, y a los jugadores los quiero presos, en la cárcel”, expresó la denunciante a este diario minutos después de conocerse que la nueva audiencia será el 25 de octubre. “Tengo esperanza en Arenas; creo que no les van a dar el sobreseimiento. Acá es rotundo: me molieron a palos y encima me violaron. En el caso de Oscar no tiene excusas de haberse metido en la habitación. Con Hugo no consentí los golpes, pero sí que podía llegar a pasar algo. Pero, desde que me agarró de los pelos, yo no consentí nada. No es no, siempre”, completó la mujer de 49 años y mamá de dos hijos, quien agradece el acompañamiento del movimiento nacional Ni Una Menos durante el proceso.

Bajo este escenario, la querella se envalentona para que se revean las decisiones judiciales que beneficiaron a los jugadores, quienes fueron autorizados a salir del país, y anticipa que apelará un eventual sobreseimiento, mientras que la defensa, molesta, acusa a los abogados de la supuesta víctima de dilatar la definición del caso, ya que asegura que las pruebas son suficientes para desligar totalmente a los jóvenes. En esa sintonía ya se ha expedido el Ministerio Público Fiscal, por lo que todo parece indicar que Auradou y Jegou están a un paso de quedar desligados del proceso.

“Es muy probable el sobreseimiento. Hay que unir toda la prueba, como ya evaluaron los fiscales: cámaras del hotel, audios con la amiga, contradicciones y las pericias psicológicas, donde no se hace cargo de sus acciones. Para la Justicia es una relación sexual brusca, pero consentida”, evaluaron en la Justicia local, antes de que la magistrada defina cómo sigue el caso. “En cuanto a los análisis clínicos, deberían haberse realizado antes, ya que ella dijo inicialmente que tenía la enfermedad, y el cuerpo médico forense aseguró que son marcas en la piel y no golpes. Los fiscales ya dijeron que no ven delito y no tienen influencia política como ella los acusa . Ya no hay de dónde agarrarse para sostener una acusación. Incluso el periodismo quiere dar la sensación que la Justicia se comió una curva en esta causa”, recalcaron.

Por su parte, Rafael Cúneo Libarona, líder de la defensa de los jugadores galos y hermano del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, se mostró exasperado por las postergaciones. “ Quieren dilatar el sobreseimiento, una semana más, una semana menos, no me interesa, mis clientes están en libertad, están jugando al rugby”, expresó, a la espera de lo que finalmente decida la Justicia mendocina sobre un hecho ocurrido entre cuadro paredes de una habitación de un hotel cinco estrellas, horas después de que Les Bleus apabullaran a Los Pumas.